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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Трабзонспор - Алтай
Трабзонспор - Алтай: обзор матча 15 мая 2022
Трабзонспор
15.05.2022, воскресенье, 16:00
Турция. Суперлига, 37 тур
2 : 1
Завершен
Алтай
19'
İ. Öztürk (АГ)
84'
Э. Нвакаеме (П)
70'
M. Rodríguez
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Трабзонспор - Алтай
89'
Замена
N. Kucukdeniz
️️️️
Л. Каппел
Замена
Б. Койта
️️️️
А. Корнелиус
89'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Э. Нвакаеме
84'
79'
Замена
E. Erdogan
️️️️
Д. Карайел
Замена
Джанини
️️️️
А. Омюр
72'
Замена
Х. Тюркмен
️️️️
В. Уго
72'
Замена
Б. Эздемир
️️️️
М. Гамшик
72'
70'
ГОЛ! 1:1!
M. Rodríguez
Пас отдал
Л. Каппел
Желтая карточка
М. Гамшик
41'
Замена
Д. Токез
️️️️
С. Асан
23'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
İ. Öztürk
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Трабзонспор
1
Угурчан Чакир
ВР
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
14
Витор Уго
ЦЗ
61
Серкан Асан
ПАЗ
17
Марек Гамшик
ЦП
33
Абдулкадир Омюр
ЦП
9
Тасос Бакасетас
АП
10
Эдин Вишча
ПВ
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
9
Энтони Нвакаеме
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Алтай
35
Cihan Topaloğlu
ВР
4
Eric Björkander
ЦЗ
38
İbrahim Öztürk
ЦЗ
90
Джебраил Карайел
ЦЗ
23
Хали Тиам
ЦП
65
Martín Rodríguez
ЦП
6
Ceyhun GÃ¼lselam
ЦП
16
Тасиано
ЦП
71
Андре Бийого Поко
ЦП
88
Казымджан Караташ
ЦФ
7
Леандро Каппел
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Денизли
Трабзонспор
1
Эрце Кардешлер
ВР
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
17
Жан-Эврард Куасси
ЛВ
3
Берат Эздемир
ОП
24
Дорухан Токез
ЦП
5
Мурат Чем Акпынар
ЦП
10
Юнус Малли
АП
21
Джанини
ЦФ
55
Бенгали-Фоде Койта
ЦФ
Алтай
99
Ozan Evrim Özenç
ВР
88
Özgür Özkaya
ЦЗ
25
Tugay Gündem
ЦЗ
30
Eren Erdogan
ЦФ
29
Ахмед Райан
ЦФ
22
Nurettin Kucukdeniz
ЦФ
3-1-2-2-2
1
Чакир
12
Кейбаши
22
Каплан
14
Уго
61
Асан
17
Гамшик
33
Омюр
9
Бакасетас
10
Вишча
9
Нвакаеме
14
Корнелиус
3-5-2
35
4
38
90
Карайел
23
Тиам
6
16
Тасиано
71
Бийого Поко
65
7
Каппел
88
Караташ
14
Уго
4
Тюркмен
4
Тюркмен
14
Уго
17
Гамшик
3
Эздемир
3
Эздемир
17
Гамшик
61
Асан
24
Токез
24
Токез
61
Асан
33
Омюр
21
Джанини
21
Джанини
33
Омюр
14
Корнелиус
55
Койта
55
Койта
14
Корнелиус
90
Карайел
30
30
90
Карайел
7
Каппел
22
22
7
Каппел
Остались в запасе
Трабзонспор
Алтай
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
1
Эрце Кардешлер
ВР
5
Мурат Чем Акпынар
ЦП
10
Юнус Малли
АП
17
Жан-Эврард Куасси
ЛВ
Главный тренер
Абдулла Авчи
99
Ozan Evrim Özenç
ВР
88
Özgür Özkaya
ЦЗ
25
Tugay Gündem
ЦЗ
29
Ахмед Райан
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Денизли
Остались в запасе
10
Юсуф Эрдоган
ЛЗ
1
Эрце Кардешлер
ВР
5
Мурат Чем Акпынар
ЦП
10
Юнус Малли
АП
17
Жан-Эврард Куасси
ЛВ
Остались в запасе
99
Ozan Evrim Özenç
ВР
88
Özgür Özkaya
ЦЗ
25
Tugay Gündem
ЦЗ
29
Ахмед Райан
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Главный тренер
Мустафа Денизли
Статистика матча Трабзонспор - Алтай
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Трабзонспор
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
- : -
26.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
1 : 0
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Алтай
Турция. Суперлига, 38 тур
Алтай
2 : 4
21.05.2022
Касымпаша
Турция. Суперлига, 37 тур
Трабзонспор
2 : 1
15.05.2022
Алтай
Турция. Суперлига, 36 тур
Алтай
1 : 1
08.05.2022
Гиресунспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Хатайспор
0 : 1
30.04.2022
Алтай
Турция. Суперлига, 34 тур
Алтай
0 : 1
24.04.2022
Галатасарай
Информация о матче
Стадион:
Шенюл Гюнеш
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