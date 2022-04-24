Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Алтай - Галатасарай
Алтай - Галатасарай: обзор матча 24 апреля 2022
Алтай
24.04.2022, воскресенье, 20:30
Турция. Суперлига, 34 тур
0 : 1
Завершен
Галатасарай
8'
К. Актюркоглу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Алтай - Галатасарай
Желтая карточка
С. Пиньярес
90'
+1
Замена
Д. Карайел
️️️️
T. Ünlü
87'
Замена
İ. Öztürk
️️️️
К. Караташ
87'
82'
Замена
A. Turan
️️️️
Э. Килинк
82'
Замена
О. Байрам
️️️️
Б. Кутлу
Замена
С. Пиньярес
️️️️
C. GÃ¼lselam
75'
66'
Замена
М. Мохамед
️️️️
Б. Гомис
66'
Замена
А. Чикелдэу
️️️️
Р. Бабел
Замена
E. Erdogan
️️️️
Z. Yildirim
65'
Замена
Л. Каппел
️️️️
А. Райан
65'
58'
Желтая карточка
О. Эльабделлауи
56'
Желтая карточка
П. ван Анхолт
55'
Желтая карточка
Маркао
55'
Замена
А. Озтюрк
️️️️
Маркао
51'
Желтая карточка
Э. Пульгар
Желтая карточка
M. Rodríguez
45'
+1
Желтая карточка
А. Бийого Поко
28'
8'
ГОЛ! 0:1!
К. Актюркоглу
Пас отдал
Б. Кутлу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алтай
1
Матеуш Лиш
ВР
4
Eric Björkander
ЦЗ
14
Tolga Ünlü
ЦЗ
23
Хали Тиам
ЦП
16
Тасиано
ЦП
65
Martín Rodríguez
ЦП
71
Андре Бийого Поко
ЦП
6
Ceyhun GÃ¼lselam
ЦП
29
Ахмед Райан
ЦФ
88
Казымджан Караташ
ЦФ
8
Zeki Yildirim
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Денизли
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
23
Маркао
ЦЗ
3
Омар Эльабделлауи
ПЗ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
5
Эрик Пульгар
ОП
10
Беркан Кутлу
ЦП
11
Эмре Килинк
ЦФ
8
Райан Бабел
ЦФ
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Главный тренер
Доменек Торрент
Алтай
35
Cihan Topaloğlu
ВР
99
Ozan Evrim Özenç
ВР
38
İbrahim Öztürk
ЦЗ
90
Джебраил Карайел
ЦЗ
25
Tugay Gündem
ЦЗ
28
Serge Aka
ЦП
19
Сесар Пиньярес
ЦП
22
Nurettin Kucukdeniz
ЦФ
30
Eren Erdogan
ЦФ
7
Леандро Каппел
ЦФ
Галатасарай
13
Исмаил Кипе
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
18
Омер Байрам
ЛЗ
33
Алпаслан Озтюрк
ЦЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
20
Александру Чикелдэу
ЦП
26
Semih Kaya
ЦФ
10
Arda Turan
ЦФ
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
42
Мостафа Мохамед
ЦФ
2-5-3
1
Лиш
4
14
16
Тасиано
65
71
Бийого Поко
6
23
Тиам
8
88
Караташ
29
Райан
4-1-1-1-3
16
Муслера
3
Эльабделлауи
25
Нельссон
23
Маркао
15
ван Анхолт
5
Пульгар
10
Кутлу
7
Актюркоглу
18
Гомис
8
Бабел
11
Килинк
88
Караташ
38
38
88
Караташ
14
90
Карайел
90
Карайел
14
6
19
Пиньярес
19
Пиньярес
6
8
30
30
8
29
Райан
7
Каппел
7
Каппел
29
Райан
10
Кутлу
18
Байрам
18
Байрам
10
Кутлу
23
Маркао
33
Озтюрк
33
Озтюрк
23
Маркао
8
Бабел
20
Чикелдэу
20
Чикелдэу
8
Бабел
11
Килинк
10
10
11
Килинк
18
Гомис
42
Мохамед
42
Мохамед
18
Гомис
Остались в запасе
Алтай
Галатасарай
35
Cihan Topaloğlu
ВР
99
Ozan Evrim Özenç
ВР
25
Tugay Gündem
ЦЗ
28
Serge Aka
ЦП
22
Nurettin Kucukdeniz
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Денизли
13
Исмаил Кипе
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
23
Саша Боэ
ПЗ
26
Semih Kaya
ЦФ
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
Главный тренер
Доменек Торрент
Остались в запасе
35
Cihan Topaloğlu
ВР
99
Ozan Evrim Özenç
ВР
25
Tugay Gündem
ЦЗ
28
Serge Aka
ЦП
22
Nurettin Kucukdeniz
ЦФ
Остались в запасе
13
Исмаил Кипе
ВР
1
Иньяки Пенья
ВР
23
Саша Боэ
ПЗ
26
Semih Kaya
ЦФ
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Денизли
Главный тренер
Доменек Торрент
Статистика матча Алтай - Галатасарай
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Алтай
Турция. Суперлига, 38 тур
Алтай
2 : 4
21.05.2022
Касымпаша
Турция. Суперлига, 37 тур
Трабзонспор
2 : 1
15.05.2022
Алтай
Турция. Суперлига, 36 тур
Алтай
1 : 1
08.05.2022
Гиресунспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Хатайспор
0 : 1
30.04.2022
Алтай
Турция. Суперлига, 34 тур
Алтай
0 : 1
24.04.2022
Галатасарай
Галатасарай
Турция. Суперлига, 13 тур
Бешикташ
- : -
30.11.2026
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Стадион:
Йени Борнова Стади
Новости команд
Все
Алтай
Галатасарай
Игрок «Астон Виллы» – о Батракове: «Очень хорош!»
11:55
Тренер «Галатасарая» оценил игру Батракова
11:26
1
Батраков – второй худший игрок «Галатасарая» в матче с «Астон Виллой»
01:50
8
Жена Батракова описала победу «Галатасарая» над «Астон Виллой» в ЛЧ
01:15
3
Батраков высказался о стычке с игроком «Астон Виллы»
00:24
3
Шапи забил дебютный гол за «Гиресунспор»
2021.12.17 20:57
3
Игрок «Астон Виллы» – о Батракове: «Очень хорош!»
11:55
Тренер «Галатасарая» оценил игру Батракова
11:26
1
Батраков – второй худший игрок «Галатасарая» в матче с «Астон Виллой»
01:50
8
Жена Батракова описала победу «Галатасарая» над «Астон Виллой» в ЛЧ
01:15
3
Батраков высказался о стычке с игроком «Астон Виллы»
00:24
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+