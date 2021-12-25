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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Галатасарай - Антальяспор
Галатасарай - Антальяспор: обзор матча 25 декабря 2021
Галатасарай
25.12.2021, суббота, 16:00
Турция. Суперлига, 19 тур
2 : 0
Завершен
Антальяспор
45+1'
С. Фегули
52'
К. Актюркоглу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Галатасарай - Антальяспор
Желтая карточка
О. Джаглаян
90'
+5
Замена
А. Бабакан
️️️️
Б. Кутлу
90'
+4
Замена
Б. Йилмаз
️️️️
К. Актюркоглу
86'
Замена
А. Озтюрк
️️️️
А. Кара
86'
84'
Желтая карточка
Д. Милошевич
81'
Замена
Д. Милошевич
️️️️
Ш. Флоранус
Желтая карточка
К. Актюркоглу
78'
Замена
Э. Килинк
️️️️
С. Фегули
74'
Замена
О. Морутан
️️️️
Х. Дервисоглу
74'
72'
Замена
Г. Байракдар
️️️️
Д. Синик
65'
Замена
Х. Райт
️️️️
П. Мукаиру
64'
Замена
У. Гаша
️️️️
Амилтон
64'
Замена
Э. Кривелли
️️️️
В. Сары
55'
Желтая карточка
В. Сары
ГОЛ! 2:0!
К. Актюркоглу
52'
Желтая карточка
Маркао
50'
ГОЛ! 1:0!
С. Фегули
Пас отдал
К. Актюркоглу
45'
+1
Желтая карточка
А. Кара
28'
21'
Желтая карточка
Налдо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Галатасарай
13
Исмаил Кипе
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
23
Маркао
ЦЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
8
Софиан Фегули
ОП
35
Айтач Кара
ЦП
10
Беркан Кутлу
ЦП
17
Огулджан Джаглаян
ЦФ
42
Мостафа Мохамед
ЦФ
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Антальяспор
25
Рууд Боффин
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
77
Гюрай Вурал
ЛЗ
5
Налдо
ЦЗ
89
Вейсел Сары
ЦЗ
2
Шерел Флоранус
ПЗ
7
Буньямин Балчи
ПЗ
70
Догукан Синик
ЛВ
18
Поль Мукаиру
ЛВ
16
Фреди
АП
23
Амилтон
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Галатасарай
99
Фатих Озтюрк
ВР
18
Омер Байрам
ЛЗ
24
Каан Арслан
ЦЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
33
Алпаслан Озтюрк
ЦЗ
53
Барыш Йилмаз
ЛВ
12
Густаво Ассунсао
ОП
80
Олимпиу Морутан
АП
30
Аталай Бабакан
АП
11
Эмре Килинк
ЦФ
Антальяспор
13
Догукан Эзкан
ВР
5
Бахадыр Эзтюрк
ЦЗ
6
Эрен Албайрак
ЦП
27
Дени Милошевич
ЦП
88
Хакан Езмерт
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
17
Гекдениз Байракдар
ПВ
27
Уссам Гаша
ПВ
27
Энцо Кривелли
ЦФ
11
Хаджи Райт
ЦФ
3-1-2-1-3
13
Кипе
15
ван Анхолт
25
Нельссон
23
Маркао
8
Фегули
35
Кара
10
Кутлу
7
Актюркоглу
28
Дервисоглу
42
Мохамед
17
Джаглаян
3-2-3-1
25
Боффин
30
Кудряшов
5
Налдо
89
Сары
7
Балчи
77
Вурал
70
Синик
16
Фреди
18
Мукаиру
23
Амилтон
35
Кара
33
Озтюрк
33
Озтюрк
35
Кара
28
Дервисоглу
80
Морутан
80
Морутан
28
Дервисоглу
10
Кутлу
30
Бабакан
30
Бабакан
10
Кутлу
7
Актюркоглу
53
Йилмаз
53
Йилмаз
7
Актюркоглу
8
Фегули
11
Килинк
11
Килинк
8
Фегули
2
Флоранус
27
Милошевич
27
Милошевич
2
Флоранус
70
Синик
17
Байракдар
17
Байракдар
70
Синик
23
Амилтон
27
Гаша
27
Гаша
23
Амилтон
89
Сары
27
Кривелли
27
Кривелли
89
Сары
18
Мукаиру
11
Райт
11
Райт
18
Мукаиру
Остались в запасе
Галатасарай
Антальяспор
99
Фатих Озтюрк
ВР
18
Омер Байрам
ЛЗ
24
Каан Арслан
ЦЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
12
Густаво Ассунсао
ОП
Главный тренер
Фатих Терим
13
Догукан Эзкан
ВР
5
Бахадыр Эзтюрк
ЦЗ
6
Эрен Албайрак
ЦП
88
Хакан Езмерт
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
Главный тренер
Нури Шахин
Остались в запасе
99
Фатих Озтюрк
ВР
18
Омер Байрам
ЛЗ
24
Каан Арслан
ЦЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
12
Густаво Ассунсао
ОП
Остались в запасе
13
Догукан Эзкан
ВР
5
Бахадыр Эзтюрк
ЦЗ
6
Эрен Албайрак
ЦП
88
Хакан Езмерт
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
Главный тренер
Фатих Терим
Главный тренер
Нури Шахин
Статистика матча Галатасарай - Антальяспор
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Галатасарай
Турция. Суперлига, 13 тур
Бешикташ
- : -
30.11.2026
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
1 : 0
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Антальяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Антальяспор
1 : 0
17.05.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Галатасарай
4 : 2
09.05.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 0
03.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Гезтепе
2 : 0
25.04.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Антальяспор
0 : 2
17.04.2026
Коньяспор
Информация о матче
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