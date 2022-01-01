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    Расписание матчей 01-01-2022

    декабрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
    январь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    февраль 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6
    Предыдущий день Следующий день
    Товарищеские матчи. Сборные 2022
    1 января, суббота
    00:00
    Алжир
    Гамбия
    Не начался
    Англия. Премьер-лига (2021/2022), 21 тур
    1 января, суббота
    15:30
    Арсенал
    1:2
    Манчестер Сити
    Матч завершен
    1 января, суббота
    18:00
    Уотфорд
    0:1
    Тоттенхэм
    Матч завершен
    1 января, суббота
    20:30
    Кристал Пэлас
    2:3
    Вест Хэм
    Матч завершен
    Англия. Чемпионшип (2021/2022), 26 тур
    1 января, суббота
    18:00
    Блэкпул
    1:0
    Халл Сити
    Матч завершен
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