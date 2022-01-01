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АПЛ 2026/2027
Уотфорд - Тоттенхэм
Уотфорд - Тоттенхэм: обзор матча 01 января 2022
Уотфорд
01.01.2022, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 21 тур
0 : 1
Завершен
Тоттенхэм
90+6'
Д. Санчес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уотфорд - Тоттенхэм
Замена
К. Эрнандес
️️️️
К. Сема
90'
+10
90'
+6
ГОЛ! 0:1!
Д. Санчес
Пас отдал
Х. Сон
Замена
Т. Клеверли
️️️️
И. Луза
90'
+2
90'
+1
Замена
Б. Хиль
️️️️
Л. Моура
83'
Замена
Д. Ло Чельсо
️️️️
С. Регилон
70'
Замена
Г. Уинкс
️️️️
О. Скипп
61'
Желтая карточка
О. Скипп
Замена
Ж. Педро
️️️️
Э. Деннис
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уотфорд
26
Даниэль Бахман
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
22
Франсиско Сьерральта
ЦЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ПЗ
26
Имран Луза
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
12
Кен Сема
АП
7
Джошуа Кинг
ЦФ
17
Эммануэль Деннис
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
3
Серхио Регилон
ЛЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
34
Оливер Скипп
ОП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
7
Лукас Моура
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Уотфорд
32
Винсент Ангелини
ВР
3
Джеймс Моррис
ЛЗ
2
Жереми Нгакия
ПЗ
11
Озан Туфан
ЦП
32
Дэн Гослинг
ЦП
8
Том Клеверли
ЦП
11
Эшли Флетчер
ЦФ
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
9
Жуан Педро
ЦФ
Тоттенхэм
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
5
Джафет Танганга
ЦЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
17
Брайан Хиль
ЛВ
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
4
Гарри Уинкс
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
8
Деле Алли
АП
4-3-1-2
26
Бахман
25
Масина
20
Кэткарт
22
Сьерральта
5
Троост-Эконг
26
Луза
17
Сиссоко
33
Куцка
12
Сема
17
Деннис
7
Кинг
3-3-1-2-1
1
Льорис
4
Дэвис
6
Санчес
15
Дайер
22
Эмерсон
34
Скипп
3
Регилон
23
Хейбьерг
7
Моура
7
Сон
9
Кейн
26
Луза
8
Клеверли
8
Клеверли
26
Луза
12
Сема
9
Эрнандес
9
Эрнандес
12
Сема
17
Деннис
9
Педро
9
Педро
17
Деннис
3
Регилон
20
Ло Чельсо
20
Ло Чельсо
3
Регилон
34
Скипп
4
Уинкс
4
Уинкс
34
Скипп
7
Моура
17
Хиль
17
Хиль
7
Моура
Остались в запасе
Уотфорд
Тоттенхэм
32
Винсент Ангелини
ВР
3
Джеймс Моррис
ЛЗ
2
Жереми Нгакия
ПЗ
11
Озан Туфан
ЦП
32
Дэн Гослинг
ЦП
11
Эшли Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
5
Джафет Танганга
ЦЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
8
Деле Алли
АП
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
32
Винсент Ангелини
ВР
3
Джеймс Моррис
ЛЗ
2
Жереми Нгакия
ПЗ
11
Озан Туфан
ЦП
32
Дэн Гослинг
ЦП
11
Эшли Флетчер
ЦФ
Остались в запасе
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
5
Джафет Танганга
ЦЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
8
Деле Алли
АП
Главный тренер
Клаудио Раньери
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Уотфорд - Тоттенхэм
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Джонс
Стадион:
Викарэйдж Роад
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