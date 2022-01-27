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    Расписание матчей 27-01-2022

    декабрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
    январь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    февраль 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6
    Предыдущий день Следующий день
    Товарищеские матчи. Сборные 2022
    27 января, четверг
    14:00
    Индонезия
    0:0
    Бангладеш
    Матч отменен
    27 января, четверг
    15:00
    Индонезия
    4:1
    Восточный Тимор
    Матч завершен
    Бельгия. Про-Лига (2021/2022), 24 тур
    27 января, четверг
    22:45
    Брюгге
    0:0
    Юнион СЖ
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2021/2022), 18 тур
    27 января, четверг
    23:15
    Эшторил
    1:2
    Арука
    Матч завершен
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