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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Брюгге - Юнион СЖ
Брюгге - Юнион СЖ: обзор матча 27 января 2022
Брюгге
27.01.2022, четверг, 22:45
Бельгия. Про-Лига, 24 тур
0 : 0
Завершен
Юнион СЖ
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брюгге - Юнион СЖ
89'
Желтая карточка
К. Пуэртас
Замена
М. Ритс
️️️️
Р. Вормер
83'
Замена
К. Соуа
️️️️
М. Митрович
83'
70'
Замена
К. Пуэртас
️️️️
Л. Амани
Замена
Э. Баланта
️️️️
Н. Ланг
46'
Желтая карточка
К. Мата
45'
+1
45'
+1
Желтая карточка
С. ван дер Хейден
41'
Желтая карточка
Л. Амани
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брюгге
22
Симон Миньоле
ВР
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
3
Матей Митрович
ЦЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
22
Клинтон Мата
ЦП
25
Рууд Вормер
ЦП
20
Ханс Ванакен
ЦП
70
Ноа Ланг
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
12
Бас Дост
ЦФ
Главный тренер
Алфред Схройдер
Юнион СЖ
1
Антони Морис
ВР
27
Исмаэль Кандусс
ЦЗ
16
Кристиан Берджесс
ЦЗ
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
94
Лоик Лапуссен
ЦП
10
Тедди Теума
ЦП
10
Лазаре Амани
ЦП
2
Барт Ньивкоп
ЦП
94
Каспер Нильсен
ЦФ
13
Данте Ванзейр
ЦФ
26
Дениз Ундав
ЦФ
Главный тренер
Фелис Массу
Брюгге
1
Сенне Ламменс
ВР
24
Ник Шинтон
ВР
16
Федерико Рикка
ЦЗ
3
Эдер Баланта
ОП
62
Линнт Аудор
ЦП
23
Матс Ритс
ЦП
14
Камаль Соуа
АП
14
Сиссе Сандра
АП
7
Антонио Нуса
ЦФ
Юнион СЖ
21
Люка Пирар
ВР
19
Гийом Франсуа
ЦЗ
33
Soulaimane Berradi
ЦЗ
32
Марсел Льюис
ЦП
56
Ильес Зиани
ЦП
21
Камерон Пуэртас
ЦФ
25
Дамьен Марк
ЦФ
4-4-1-1
22
Миньоле
34
Н'Соки
3
Митрович
23
Соболь
44
Мехеле
22
Мата
20
Ванакен
70
Ланг
25
Вормер
17
Де Кетеларе
12
Дост
3-4-3
1
Морис
27
Кандусс
16
Берджесс
44
ван дер Хейден
10
Теума
10
Амани
2
Ньивкоп
94
Лапуссен
26
Ундав
13
Ванзейр
94
Нильсен
70
Ланг
3
Баланта
3
Баланта
70
Ланг
25
Вормер
23
Ритс
23
Ритс
25
Вормер
3
Митрович
14
Соуа
14
Соуа
3
Митрович
10
Амани
21
Пуэртас
21
Пуэртас
10
Амани
Остались в запасе
Брюгге
Юнион СЖ
1
Сенне Ламменс
ВР
24
Ник Шинтон
ВР
16
Федерико Рикка
ЦЗ
62
Линнт Аудор
ЦП
14
Сиссе Сандра
АП
7
Антонио Нуса
ЦФ
Главный тренер
Алфред Схройдер
21
Люка Пирар
ВР
19
Гийом Франсуа
ЦЗ
33
Soulaimane Berradi
ЦЗ
32
Марсел Льюис
ЦП
56
Ильес Зиани
ЦП
25
Дамьен Марк
ЦФ
Главный тренер
Фелис Массу
Остались в запасе
1
Сенне Ламменс
ВР
24
Ник Шинтон
ВР
16
Федерико Рикка
ЦЗ
62
Линнт Аудор
ЦП
14
Сиссе Сандра
АП
7
Антонио Нуса
ЦФ
Остались в запасе
21
Люка Пирар
ВР
19
Гийом Франсуа
ЦЗ
33
Soulaimane Berradi
ЦЗ
32
Марсел Льюис
ЦП
56
Ильес Зиани
ЦП
25
Дамьен Марк
ЦФ
Главный тренер
Алфред Схройдер
Главный тренер
Фелис Массу
Статистика матча Брюгге - Юнион СЖ
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Брюгге
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
- : -
25.11.2026
Ливерпуль
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Юнион СЖ
Лига Европы, 5 тур
Юнион СЖ
- : -
26.11.2026
Лех
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Беверен
1 : 2
31.10.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Юнион СЖ
5 : 2
25.10.2026
Серкль Брюгге
Информация о матче
Стадион:
Ян Брейдель
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