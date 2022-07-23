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    Фелис Массу

    Тренер
    Имя Фелис
    Фамилия Массу
    Команда Андерлехт
    Гражданство Бельгия
    Дата рождения 12 марта 1966
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Матч Турнир
    12.02.2023 Андерлехт 3 : 1 Сент-Труйден Бельгия. Про-Лига, 25 тур
    16.02.2023 Лудогорец 1 : 0 Андерлехт Лига конференций, 1/16 финала
    19.02.2023 Кортрейк 2 : 2 Андерлехт Бельгия. Про-Лига, 26 тур
    23.02.2023 Андерлехт 3(3) : 1(0) Лудогорец Лига конференций, 1/16 финала
    26.02.2023 Андерлехт 2 : 2 Стандард Бельгия. Про-Лига, 27 тур
    05.03.2023 Гент 1 : 0 Андерлехт Бельгия. Про-Лига, 28 тур
    09.03.2023 Андерлехт 1 : 1 Вильярреал Лига конференций, 1/8 финала
    12.03.2023 Андерлехт 2 : 0 Серкль Брюгге Бельгия. Про-Лига, 29 тур
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Андерлехт 32 10 11 11 Юнион СЖ 2 1 0 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    23.07.2022 Сент-Труйден 1 : 1 Юнион СЖ
    29.07.2022 Юнион СЖ 1 : 0 Шарлеруа
    07.08.2022 Андерлехт 3 : 1 Серен
    14.08.2022 Сент-Труйден 0 : 3 Андерлехт
    01.09.2022 Андерлехт 0 : 1 Гент
    28.08.2022 Юнион СЖ 2 : 1 Андерлехт
    04.09.2022 Андерлехт 2 : 2 Оуд-Хеверли
    11.09.2022 Вестерло 2 : 1 Андерлехт
    18.09.2022 Андерлехт 4 : 1 Кортрейк
    02.10.2022 Андерлехт 0 : 1 Шарлеруа
    09.10.2022 Мехелен 1 : 3 Андерлехт
    16.10.2022 Андерлехт 0 : 1 Брюгге
    20.10.2022 Зюлте-Варегем 3 : 2 Андерлехт
    23.10.2022 Стандард 3 : 1 Андерлехт
    30.10.2022 Андерлехт 4 : 2 Эйпен
    06.11.2022 Антверпен 0 : 0 Андерлехт
    13.11.2022 Андерлехт 0 : 2 Генк
    26.12.2022 Шарлеруа 0 : 1 Андерлехт
    08.01.2023 Андерлехт 1 : 3 Юнион СЖ
    15.01.2023 Брюгге 1 : 1 Андерлехт
    18.01.2023 Андерлехт 2 : 3 Зюлте-Варегем
    22.01.2023 Серен 0 : 1 Андерлехт
    29.01.2023 Андерлехт 0 : 0 Антверпен
    03.02.2023 Остенде 0 : 2 Андерлехт
    12.02.2023 Андерлехт 3 : 1 Сент-Труйден
    19.02.2023 Кортрейк 2 : 2 Андерлехт
    26.02.2023 Андерлехт 2 : 2 Стандард
    05.03.2023 Гент 1 : 0 Андерлехт
    12.03.2023 Андерлехт 2 : 0 Серкль Брюгге
    19.03.2023 Оуд-Хеверли 0 : 0 Андерлехт
    02.04.2023 Эйпен 0 : 0 Андерлехт
    09.04.2023 Андерлехт 0 : 0 Вестерло
    16.04.2023 Генк 0 : 0 Андерлехт
    23.04.2023 Андерлехт 0 : 0 Мехелен
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