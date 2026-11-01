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Оуд-Хеверли
Фелис Массу
Статистика
Фелис Массу - статистика
Оуд-Хеверли
Бельгия
12 марта 1966 (60)
Тренер
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Оуд-Хеверли
2 : 2
24.10.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Юнион СЖ
1 : 1
11.10.2026
Оуд-Хеверли
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Команда
И
В
П
Н
Оуд-Хеверли
10
2
5
3
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Оуд-Хеверли
2 : 2
24.10.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Юнион СЖ
1 : 1
11.10.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
19.09.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Оуд-Хеверли
1 : 1
12.09.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Беверен
3 : 0
06.09.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Гент
1 : 0
03.09.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Оуд-Хеверли
1 : 2
29.08.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
Оуд-Хеверли
0 : 3
15.08.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 1 тур
Шарлеруа
3 : 1
09.08.2026
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