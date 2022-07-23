Фелис Массу - статистика
Тренер
|Имя
|Фелис
|Фамилия
|Массу
|Команда
|Андерлехт
|Гражданство
|Бельгия
|Дата рождения
|12 марта 1966
|Имя
|Фелис
|Фамилия
|Массу
|Команда
|Андерлехт
|Гражданство
|Бельгия
|Дата рождения
|12 марта 1966
|Дата
|Матч
|Турнир
|16.03.2023
|Вильярреал
|0 : 1
|Андерлехт
|Лига конференций, 1/8 финала
|19.03.2023
|Оуд-Хеверли
|0 : 2
|Андерлехт
|Бельгия. Про-Лига, 30 тур
|02.04.2023
|Эйпен
|0 : 1
|Андерлехт
|Бельгия. Про-Лига, 31 тур
|09.04.2023
|Андерлехт
|0 : 0
|Вестерло
|Бельгия. Про-Лига, 32 тур
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Андерлехт
|32
|12
|11
|9
|Юнион СЖ
|2
|1
|0
|1
|Дата
|Матч
|23.07.2022
|Сент-Труйден
|1 : 1
|Юнион СЖ
|29.07.2022
|Юнион СЖ
|1 : 0
|Шарлеруа
|07.08.2022
|Андерлехт
|3 : 1
|Серен
|14.08.2022
|Сент-Труйден
|0 : 3
|Андерлехт
|01.09.2022
|Андерлехт
|0 : 1
|Гент
|28.08.2022
|Юнион СЖ
|2 : 1
|Андерлехт
|04.09.2022
|Андерлехт
|2 : 2
|Оуд-Хеверли
|11.09.2022
|Вестерло
|2 : 1
|Андерлехт
|18.09.2022
|Андерлехт
|4 : 1
|Кортрейк
|02.10.2022
|Андерлехт
|0 : 1
|Шарлеруа
|09.10.2022
|Мехелен
|1 : 3
|Андерлехт
|16.10.2022
|Андерлехт
|0 : 1
|Брюгге
|20.10.2022
|Зюлте-Варегем
|3 : 2
|Андерлехт
|23.10.2022
|Стандард
|3 : 1
|Андерлехт
|30.10.2022
|Андерлехт
|4 : 2
|Эйпен
|06.11.2022
|Антверпен
|0 : 0
|Андерлехт
|13.11.2022
|Андерлехт
|0 : 2
|Генк
|26.12.2022
|Шарлеруа
|0 : 1
|Андерлехт
|08.01.2023
|Андерлехт
|1 : 3
|Юнион СЖ
|15.01.2023
|Брюгге
|1 : 1
|Андерлехт
|18.01.2023
|Андерлехт
|2 : 3
|Зюлте-Варегем
|22.01.2023
|Серен
|0 : 1
|Андерлехт
|29.01.2023
|Андерлехт
|0 : 0
|Антверпен
|03.02.2023
|Остенде
|0 : 2
|Андерлехт
|12.02.2023
|Андерлехт
|3 : 1
|Сент-Труйден
|19.02.2023
|Кортрейк
|2 : 2
|Андерлехт
|26.02.2023
|Андерлехт
|2 : 2
|Стандард
|05.03.2023
|Гент
|1 : 0
|Андерлехт
|12.03.2023
|Андерлехт
|2 : 0
|Серкль Брюгге
|19.03.2023
|Оуд-Хеверли
|0 : 2
|Андерлехт
|02.04.2023
|Эйпен
|0 : 1
|Андерлехт
|09.04.2023
|Андерлехт
|0 : 0
|Вестерло
|16.04.2023
|Генк
|0 : 0
|Андерлехт
|23.04.2023
|Андерлехт
|0 : 0
|Мехелен