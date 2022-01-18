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    Расписание матчей 18-01-2022

    декабрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
    январь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    февраль 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6
    Предыдущий день Следующий день
    Кубок африканских наций 2021, 3 тур, группа B
    18 января, вторник
    19:00
    Зимбабве
    2:1
    Гвинея
    Матч завершен
    18 января, вторник
    19:00
    Малави
    0:0
    Сенегал
    Матч завершен
    Италия. Кубок (2021/2022), 1/8 финала
    18 января, вторник
    19:30
    Лацио
    1:0
    Удинезе
    Матч завершен
    18 января, вторник
    23:00
    Ювентус
    4:1
    Сампдория
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2021/2022), 22 тур
    18 января, вторник
    20:00
    Карагюмрюк
    0:1
    Бешикташ
    Матч завершен
    18 января, вторник
    20:00
    Коньяспор
    1:0
    Адана Демирспор
    Матч завершен
    Германия. Кубок (2021/2022), 1/8 финала
    18 января, вторник
    20:30
    Мюнхен 1860
    0:1
    Карлсруэ
    Матч завершен
    18 января, вторник
    20:30
    Кельн
    0:0
    (3:4)п
    Гамбург
    Матч завершен
    18 января, вторник
    22:45
    Санкт-Паули
    2:1
    Боруссия
    Матч завершен
    18 января, вторник
    22:45
    Бохум
    3:1
    Майнц
    Матч завершен
    Бельгия. Про-Лига (2021/2022), 22 тур
    18 января, вторник
    20:30
    Серен
    0:4
    Юнион СЖ
    Матч завершен
    Кубок африканских наций 2021, 3 тур, группа C
    18 января, вторник
    22:00
    Габон
    2:2
    Марокко
    Матч завершен
    18 января, вторник
    22:00
    Гана
    2:3
    Коморские Острова
    Матч завершен
    Испания. Примера (2021/2022), 21 тур
    18 января, вторник
    22:00
    Бетис
    4:0
    Алавес
    Матч завершен
    18 января, вторник
    23:30
    Кадис
    2:2
    Эспаньол
    Матч завершен
    Англия. Чемпионшип (2021/2022), 24 тур
    18 января, вторник
    22:45
    Фулхэм
    6:2
    Бирмингем Сити
    Матч завершен
    18 января, вторник
    22:45
    Престон
    2:2
    Шеффилд Юнайтед
    Матч завершен
    Шотландия. Премьер-лига (2021/2022), 21 тур
    18 января, вторник
    22:45
    Абердин
    1:1
    Рейнджерс
    Матч завершен
    18 января, вторник
    22:45
    Данди Юнайтед
    1:2
    Сент-Миррен
    Матч завершен
    18 января, вторник
    22:45
    Хартс
    2:0
    Сент-Джонстон
    Матч завершен
    18 января, вторник
    22:45
    Ливингстон
    2:0
    Данди
    Матч завершен
    18 января, вторник
    22:45
    Росс Каунти
    3:1
    Мазервелл
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2021/2022), 24 тур
    18 января, вторник
    23:00
    Брайтон
    1:1
    Челси
    Матч завершен
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