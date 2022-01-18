декабрь 2021
январь 2022
Кубок африканских наций 2021, 3 тур, группа B
Италия. Кубок (2021/2022), 1/8 финала
Турция. Суперлига (2021/2022), 22 тур
18 января, вторник
20:00
Матч завершен
18 января, вторник
20:00
Матч завершен
Германия. Кубок (2021/2022), 1/8 финала
Бельгия. Про-Лига (2021/2022), 22 тур
Кубок африканских наций 2021, 3 тур, группа C
Испания. Примера (2021/2022), 21 тур
Англия. Чемпионшип (2021/2022), 24 тур
18 января, вторник
22:45
Матч завершен
18 января, вторник
22:45
Матч завершен
Шотландия. Премьер-лига (2021/2022), 21 тур
18 января, вторник
22:45
Матч завершен
18 января, вторник
22:45
Матч завершен
18 января, вторник
22:45
Матч завершен
18 января, вторник
22:45
Матч завершен
Англия. Премьер-лига (2021/2022), 24 тур