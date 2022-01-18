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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Ливингстон - Данди
Ливингстон - Данди: обзор матча 18 января 2022
Ливингстон
18.01.2022, вторник, 22:45
Шотландия. Премьер-лига, 21 тур
2 : 0
Завершен
Данди
46'
Б. Андерсон
56'
Б. Андерсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ливингстон - Данди
Замена
К. Монтано
️️️️
Б. Андерсон
84'
Замена
Д. Лонгридж
️️️️
Д. Пенрис
84'
Замена
А. Форрест
️️️️
О. Бэйли
73'
Замена
C. Chukwuemeka
️️️️
Э. Шайнни
66'
65'
Замена
A. Jakubiak
️️️️
P. McMullan
65'
Замена
Л. Гриффитс
️️️️
P. McGowan
ГОЛ! 2:0!
Б. Андерсон
56'
47'
Желтая карточка
C. Adam
Желтая карточка
Д. Холт
47'
ГОЛ! 1:0!
Б. Андерсон
46'
Желтая карточка
С. Питтман
43'
Желтая карточка
Э. Шайнни
29'
19'
Желтая карточка
M. Anderson
7'
Замена
C. Elliot
️️️️
J. Marshall
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливингстон
67
Айо Обилейе
ЦЗ
2
Ники Девлин
ЦП
8
Скотт Питтман
ЦП
8
Джейсон Холт
ЦП
27
Один Бэйли
ЦП
22
Эндрю Шайнни
ЦП
1
Макс Стриек
ЦФ
5
Джек Фицуотер
ЦФ
29
Джеймс Пенрис
ЦФ
40
Стефан Омеонга
ЦФ
19
Брюс Андерсон
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Данди
1
Adam Legzdins
ВР
4
Liam Fontaine
ЦЗ
2
Cammy Kerr
ЦЗ
6
Jordan McGhee
ЦЗ
3
Jordan Marshall
ЦЗ
26
Charlie Adam
ЦП
10
Paul McGowan
ЦП
8
Max Anderson
ЦП
21
Дэнни Маллен
ЦФ
10
P. McMullan
ЦФ
14
Люк МакКован
ЦФ
Главный тренер
Пол Хартли
Ливингстон
4
Джек МакМиллан
ЦЗ
7
Keaghan Jacobs
ЦП
40
Gary Maley
ЦФ
3
Джексон Лонгридж
ЦФ
4
Морган Бойес
ЦФ
26
Кристиан Монтано
ЦФ
14
Алан Форрест
ЦФ
23
Caleb Chukwuemeka
ЦФ
9
Jaze Kabia
ЦФ
Данди
16
Christie Elliot
ЦП
10
Finlay Robertson
ЦП
8
Shaun Byrne
ЦП
13
Ian Lawlor
ЦФ
9
Джейсон Каммингс
ЦФ
15
A. Jakubiak
ЦФ
29
Ли Гриффитс
ЦФ
1-5-5
67
Обилейе
8
Питтман
8
Холт
27
Бэйли
22
Шайнни
2
Девлин
5
Фицуотер
19
Андерсон
40
Омеонга
29
Пенрис
1
Стриек
4-3-3
1
2
6
3
4
26
10
8
14
МакКован
10
21
Маллен
29
Пенрис
3
Лонгридж
3
Лонгридж
29
Пенрис
19
Андерсон
26
Монтано
26
Монтано
19
Андерсон
27
Бэйли
14
Форрест
14
Форрест
27
Бэйли
22
Шайнни
23
23
22
Шайнни
3
16
16
3
10
15
15
10
10
29
Гриффитс
29
Гриффитс
10
Остались в запасе
Ливингстон
Данди
4
Джек МакМиллан
ЦЗ
7
Keaghan Jacobs
ЦП
40
Gary Maley
ЦФ
4
Морган Бойес
ЦФ
9
Jaze Kabia
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
10
Finlay Robertson
ЦП
8
Shaun Byrne
ЦП
13
Ian Lawlor
ЦФ
9
Джейсон Каммингс
ЦФ
Главный тренер
Пол Хартли
Остались в запасе
4
Джек МакМиллан
ЦЗ
7
Keaghan Jacobs
ЦП
40
Gary Maley
ЦФ
4
Морган Бойес
ЦФ
9
Jaze Kabia
ЦФ
Остались в запасе
10
Finlay Robertson
ЦП
8
Shaun Byrne
ЦП
13
Ian Lawlor
ЦФ
9
Джейсон Каммингс
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мартиндейл
Главный тренер
Пол Хартли
Статистика матча Ливингстон - Данди
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 17 тур
Ливингстон
- : -
04.12.2026
Рэйт Роверс
Шотландия. Чемпионшип, 16 тур
Куинз Парк
1 : 4
21.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 15 тур
Ливингстон
2 : 0
14.11.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 14 тур
Инвернесс
1 : 1
07.11.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 13 тур
Стенхаусмюир
0 : 3
30.10.2026
Ливингстон
Шотландия. Чемпионшип, 12 тур
Ливингстон
1 : 0
24.10.2026
Арброт
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Абердин
- : -
28.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Хиберниан
2 : 1
24.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Данди
0 : 8
21.11.2026
Хартс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Джонстон
2 : 1
07.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Данди
3 : 1
28.10.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Сент-Миррен
2 : 1
24.10.2026
Данди
Информация о матче
Стадион:
Тони Макарони Арена
Новости команд
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Ливингстон
Данди
Роджерс спас юного фаната «Селтика» от стюардов
2023.09.23 20:29
Коновалов объявил о переходе из «Ливингстона» в «Тобол»
2023.02.08 23:04
Коновалов пропустил четыре гола в матче чемпионата Шотландии
2022.12.24 21:11
Агент Ивана Коновалова: «Возвращение в Россию не рассматриваем»
2022.10.19 08:07
«Ехать. Коротко и ясно: ехать». Коновалов из «Ливингстона» посоветовал российским игрокам уезжать за рубеж
2022.07.27 08:15
2
Роджерс спас юного фаната «Селтика» от стюардов
2023.09.23 20:29
Коновалов объявил о переходе из «Ливингстона» в «Тобол»
2023.02.08 23:04
Коновалов пропустил четыре гола в матче чемпионата Шотландии
2022.12.24 21:11
Агент Ивана Коновалова: «Возвращение в Россию не рассматриваем»
2022.10.19 08:07
«Ехать. Коротко и ясно: ехать». Коновалов из «Ливингстона» посоветовал российским игрокам уезжать за рубеж
2022.07.27 08:15
2
В Шотландии главный судья в шутку удалил своего помощника с поля
2017.05.09 16:59
1
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