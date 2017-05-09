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    В Шотландии главный судья в шутку удалил своего помощника с поля

    Веселый эпизод случился во встрече второго тура плей-офф шотландской Премьер-лиги (группа вылета) между «Килмарноком» и «Данди» (0:1).

    В один из моментов матча линейному судье Энди Маквильяму неожиданно стало плохо, в результате чего его стошнило. Главный арбитр поединка Крэйг Томсон, дождавшись, пока его помощник придет в себя, в шутку предъявил лайнсмену красную карточку.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.05.2017 16:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1053

      Munez89 9 мая 2017, 17:30

      Понятно все, в пабе нажрался перед игрой, побегал на солнышке, пригрело, вот и блюванул, а главный красавчик, спас ситуацию)))Просто помощник 9 мая отмечал!)

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