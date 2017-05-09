В Шотландии главный судья в шутку удалил своего помощника с поля

Веселый эпизод случился во встрече второго тура плей-офф шотландской Премьер-лиги (группа вылета) между «Килмарноком» и «Данди» (0:1).

В один из моментов матча линейному судье Энди Маквильяму неожиданно стало плохо, в результате чего его стошнило. Главный арбитр поединка Крэйг Томсон, дождавшись, пока его помощник придет в себя, в шутку предъявил лайнсмену красную карточку.