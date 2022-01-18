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Расписание матчей
Кубок Африки
Гана - Коморские острова
Гана - Коморские острова: обзор матча 18 января 2022
Гана
18.01.2022, вторник, 22:00
Кубок африканских наций, группа C, 3 тур
2 : 3
Завершен
Коморские острова
64'
Р. Боаки
77'
А. Джику
4'
Э. Набуан
62'
А. Могни
85'
А. Могни
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гана - Коморские острова
90'
Замена
Н. Абду
️️️️
Б. Юссуф
90'
Замена
Р. Абдулла
️️️️
Ф. Бачиру
90'
Замена
М. Юсуфф
️️️️
А. Могни
85'
ГОЛ! 2:3!
А. Могни
Замена
С. Овусу
️️️️
Э. Идом
81'
Желтая карточка
Э. Идом
78'
ГОЛ! 2:2!
А. Джику
Пас отдал
Т. Парти
77'
ГОЛ! 1:2!
Р. Боаки
Пас отдал
Д. Кьерех
64'
62'
ГОЛ! 0:2!
А. Могни
Пас отдал
Э. Набуан
60'
Замена
Ф. Маттоир
️️️️
И. Юссуф
Замена
Р. Боаки
️️️️
К. Сулемана
60'
Замена
Д. Пайнтсил
️️️️
И. Фатаву
60'
Замена
Э. Аддо
️️️️
А. Рахман Баба
46'
26'
Замена
А. Ахамада
️️️️
С. Бен Бойна
Красная карточка
А. Айю
25'
14'
Желтая карточка
Ф. Селемани
4'
ГОЛ! 0:1!
Э. Набуан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гана
12
Джо Воллакотт
ВР
17
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
18
Даниэль Амарти
ЦЗ
23
Александер Джику
ЦЗ
2
Энди Идом
ПЗ
10
Андре Айю
ЛВ
22
Камалдин Сулемана
ЛВ
7
Иссахаку Фатаву
ЦП
5
Томас Парти
ЦП
8
Даниэль-Кофи Кьерех
ПВ
9
Жордан Айю
ЦФ
Коморские острова
1
Салим Бен Бойна
ВР
12
Кассим М'Дахома
ЦЗ
4
Йоанн Захари
ЦЗ
7
Файз Селемани
ЦЗ
15
Бенжалуд Юссуф
ПЗ
22
Саид Бакари
ПЗ
24
Ахмед Могни
ЛВ
10
Юссуф М'Чангама
ЦП
0
Фуад Бачиру
ЦП
21
Эль-Фарду Набуан
ЦФ
17
Иброгим Юссуф
ЦФ
Главный тренер
Амир Абду
Гана
24
Ричард Аттах
ВР
23
Абдул Нурудин
ВР
14
Джидеон Менса
ЛЗ
4
Джонатан Менса
ЦЗ
6
Абдул Мумин
ЦЗ
3
Филомон Баффур
ПЗ
5
Эдмунд Аддо
ОП
27
Максвел Куэй
ЦП
13
Джозеф Пайнтсил
ЦП
19
Самуэль Овусу
ПВ
18
Ричмонд Боаки
ЦФ
Коморские острова
1
Али Ахамада
ВР
3
Кассим Абдалла
ЛЗ
13
Чакер Алхадур
ЦЗ
5
Абдалла Али Мохамед
ЦЗ
6
Ияд Мохамед
ОП
17
Накибу Абубакари
ОП
13
Раффидин Абдулла
ОП
4
Наджим Абду
ЦП
19
Мохамед Юсуфф
ЦП
7
Мохамед М'Чангама
ЦФ
14
Али М'Мади
ЦФ
24
Файз Маттоир
ЦФ
4-2-3-1
12
Воллакотт
17
Баба
18
Амарти
23
Джику
2
Идом
7
Фатаву
5
Парти
22
Сулемана
10
Айю
8
Кьерех
9
Айю
3-2-2-1-2
1
Бен Бойна
12
М'Дахома
4
Захари
7
Селемани
22
Бакари
15
Юссуф
10
М'Чангама
0
Бачиру
24
Могни
17
Юссуф
21
Набуан
17
Баба
5
Аддо
5
Аддо
17
Баба
7
Фатаву
13
Пайнтсил
13
Пайнтсил
7
Фатаву
2
Идом
19
Овусу
19
Овусу
2
Идом
22
Сулемана
18
Боаки
18
Боаки
22
Сулемана
0
Бачиру
13
Абдулла
13
Абдулла
0
Бачиру
15
Юссуф
4
Абду
4
Абду
15
Юссуф
1
Бен Бойна
1
Ахамада
1
Ахамада
1
Бен Бойна
24
Могни
19
Юсуфф
19
Юсуфф
24
Могни
17
Юссуф
24
Маттоир
24
Маттоир
17
Юссуф
Остались в запасе
Гана
Коморские острова
24
Ричард Аттах
ВР
23
Абдул Нурудин
ВР
14
Джидеон Менса
ЛЗ
4
Джонатан Менса
ЦЗ
6
Абдул Мумин
ЦЗ
3
Филомон Баффур
ПЗ
27
Максвел Куэй
ЦП
7
Мохамед М'Чангама
ЦФ
6
Ияд Мохамед
ОП
17
Накибу Абубакари
ОП
13
Чакер Алхадур
ЦЗ
3
Кассим Абдалла
ЛЗ
14
Али М'Мади
ЦФ
5
Абдалла Али Мохамед
ЦЗ
Главный тренер
Амир Абду
Остались в запасе
24
Ричард Аттах
ВР
23
Абдул Нурудин
ВР
14
Джидеон Менса
ЛЗ
4
Джонатан Менса
ЦЗ
6
Абдул Мумин
ЦЗ
3
Филомон Баффур
ПЗ
27
Максвел Куэй
ЦП
Остались в запасе
7
Мохамед М'Чангама
ЦФ
6
Ияд Мохамед
ОП
17
Накибу Абубакари
ОП
13
Чакер Алхадур
ЦЗ
3
Кассим Абдалла
ЛЗ
14
Али М'Мади
ЦФ
5
Абдалла Али Мохамед
ЦЗ
Главный тренер
Амир Абду
Статистика матча Гана - Коморские острова
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Гана
Чемпионат мира, 1/16 финала
Колумбия
1 : 0
04.07.2026
Гана
Чемпионат мира, 3 тур
Хорватия
2 : 1
28.06.2026
Гана
Чемпионат мира, 2 тур
Англия
0 : 0
23.06.2026
Гана
Чемпионат мира, 1 тур
Гана
1 : 0
18.06.2026
Панама
Товарищеские матчи. Сборные
Уэльс
1 : 1
02.06.2026
Гана
Коморские острова
Товарищеские матчи. Сборные
Коморские острова
0 : 1
04.10.2026
Сенегал
Товарищеские матчи. Сборные
Экваториальная Гвинея
0 : 1
09.06.2026
Коморские острова
Товарищеские матчи. Сборные
Экваториальная Гвинея
0 : 0
09.06.2026
Коморские острова
Товарищеские матчи. Сборные
Руанда
0 : 0
06.06.2026
Коморские острова
Товарищеские матчи. Сборные
Казахстан
1 : 0
31.03.2026
Коморские острова
Информация о матче
Главный судья:
Бубу Траоре
Стадион:
Румде Аджия
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