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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Серен - Юнион СЖ
Серен - Юнион СЖ: обзор матча 18 января 2022
Серен
18.01.2022, вторник, 20:30
Бельгия. Про-Лига, 22 тур
0 : 4
Завершен
Юнион СЖ
5'
Д. Ундав
26'
Д. Ванзейр
62'
Т. Теума (П)
83'
Д. Ундав (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Серен - Юнион СЖ
90'
+3
Желтая карточка
Б. Ньивкоп
90'
Замена
К. Козловски
️️️️
К. Нильсен
Замена
️️️️
М. Кашбах
86'
83'
ГОЛ с пенальти! 0:4!
Д. Ундав
Желтая карточка
Т. Галье
82'
67'
Желтая карточка
С. ван дер Хейден
62'
ГОЛ с пенальти! 0:3!
Т. Теума
46'
Замена
С. ван дер Хейден
️️️️
Л. Амани
46'
Замена
К. Берджесс
️️️️
Д. Марк
Замена
️️️️
Д. Опаре
46'
Замена
М. Муандилмаджи
️️️️
T. Pierrot
46'
26'
ГОЛ! 0:2!
Д. Ванзейр
13'
Красная карточка
Й. Багер
5'
ГОЛ! 0:1!
Д. Ундав
Пас отдал
Т. Теума
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Серен
24
Benjamin Boulenger
ЦЗ
4
Дарио Дель Фабро
ЦЗ
20
Yahya Nadrani
ЦЗ
88
Юссеф Мазиз
ЛП
70
Марсони Самбу
ЦП
6
Theo Pierrot
ЦП
8
Gerald Kilota
ЦП
6
Матье Кашбах
ЦП
1
Тимоти Галье
ЦФ
9
Жорж Микаутадзе
ЦФ
40
Даниэль Опаре
ЦФ
Главный тренер
Эмилио Феррера
Юнион СЖ
1
Антони Морис
ВР
27
Исмаэль Кандусс
ЦЗ
5
Йонас Багер
ЦЗ
94
Лоик Лапуссен
ЦП
10
Лазаре Амани
ЦП
2
Барт Ньивкоп
ЦП
10
Тедди Теума
ЦП
26
Дениз Ундав
ЦФ
25
Дамьен Марк
ЦФ
94
Каспер Нильсен
ЦФ
13
Данте Ванзейр
ЦФ
Главный тренер
Фелис Массу
Серен
22
Maxime Mignon
ВР
37
Francesco D'Onofrio
ЦЗ
50
Robin Denuit
ЦЗ
4
Wagane Faye
ЦЗ
11
Maidine Douane
ЦП
61
Zakaria Silini
ЦФ
99
Мариус Муандилмаджи
ЦФ
Юнион СЖ
21
Люка Пирар
ВР
16
Кристиан Берджесс
ЦЗ
19
Гийом Франсуа
ЦЗ
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
10
Каспер Козловски
ЦП
56
Ильес Зиани
ЦП
11
Lorenzo Paolucci
ЦП
3-5-3
24
4
Дель Фабро
20
88
Мазиз
6
8
6
Кашбах
70
Самбу
40
Опаре
9
Микаутадзе
1
Галье
2-4-4
1
Морис
27
Кандусс
5
Багер
10
Амани
2
Ньивкоп
10
Теума
94
Лапуссен
13
Ванзейр
94
Нильсен
25
Марк
26
Ундав
6
99
Муандилмаджи
99
Муандилмаджи
6
94
Нильсен
10
Козловски
10
Козловски
94
Нильсен
25
Марк
16
Берджесс
16
Берджесс
25
Марк
10
Амани
44
ван дер Хейден
44
ван дер Хейден
10
Амани
Остались в запасе
Серен
Юнион СЖ
22
Maxime Mignon
ВР
37
Francesco D'Onofrio
ЦЗ
50
Robin Denuit
ЦЗ
4
Wagane Faye
ЦЗ
11
Maidine Douane
ЦП
61
Zakaria Silini
ЦФ
Главный тренер
Эмилио Феррера
21
Люка Пирар
ВР
19
Гийом Франсуа
ЦЗ
56
Ильес Зиани
ЦП
11
Lorenzo Paolucci
ЦП
Главный тренер
Фелис Массу
Остались в запасе
22
Maxime Mignon
ВР
37
Francesco D'Onofrio
ЦЗ
50
Robin Denuit
ЦЗ
4
Wagane Faye
ЦЗ
11
Maidine Douane
ЦП
61
Zakaria Silini
ЦФ
Остались в запасе
21
Люка Пирар
ВР
19
Гийом Франсуа
ЦЗ
56
Ильес Зиани
ЦП
11
Lorenzo Paolucci
ЦП
Главный тренер
Эмилио Феррера
Главный тренер
Фелис Массу
Статистика матча Серен - Юнион СЖ
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Серен
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Серен
1 : 1
22.04.2023
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
Юнион СЖ
2 : 1
16.04.2023
Серен
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
Брюгге
2 : 0
07.04.2023
Серен
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
Серен
0 : 5
01.04.2023
Гент
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Сент-Труйден
2 : 1
18.03.2023
Серен
Юнион СЖ
Лига Европы, 5 тур
Юнион СЖ
- : -
26.11.2026
Лех
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Беверен
1 : 2
31.10.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Юнион СЖ
5 : 2
25.10.2026
Серкль Брюгге
Информация о матче
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