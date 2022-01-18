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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Абердин - Рейнджерс
Абердин - Рейнджерс: обзор матча 18 января 2022
Абердин
18.01.2022, вторник, 22:45
Шотландия. Премьер-лига, 21 тур
1 : 1
Завершен
Рейнджерс
72'
Л. Фергюсон (П)
20'
Я. Хаджи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Абердин - Рейнджерс
89'
Замена
С. Иттен
️️️️
А. Морелос
83'
Вторая желтая
Р. Кент
Желтая карточка
К. Макленнан
81'
78'
Замена
Ф. Сакала
️️️️
Я. Хаджи
Желтая карточка
Д. Хайес
76'
76'
Желтая карточка
Р. Кент
74'
Желтая карточка
А. Морелос
Замена
D. Campbell
️️️️
К. Рэмзи
74'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Л. Фергюсон
72'
Замена
К. Макленнан
️️️️
Ф. Ожо
67'
64'
Замена
Д. Ландстрем
️️️️
С. Райт
Желтая карточка
Р. МакКрори
58'
40'
Желтая карточка
Д. Тавернье
Желтая карточка
С. Браун
39'
20'
ГОЛ! 0:1!
Я. Хаджи
Пас отдал
Р. Кент
6'
Желтая карточка
Я. Хаджи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Абердин
1
Джо Льюис
ВР
2
Росс МакКрори
ЦЗ
47
Кэлвин Рэмзи
ПЗ
17
Джонни Хайес
ЦП
14
Фунсо Ожо
ЦП
19
Льюис Фергюсон
ЦП
26
Райан Хеджс
ЦП
8
Скотт Браун
ЦП
21
Тедди Йенкс
ЦП
4
Дэвид Бейтс
ЦФ
21
Кристиан Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Рейнджерс
1
Аллан МакГрегор
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
6
Джеймс Сэндс
ЦЗ
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
77
Райан Кент
ЛВ
11
Скотт Райт
ЛВ
18
Глен Камара
ЦП
10
Янис Хаджи
АП
9
Альфредо Морелос
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Абердин
31
Деклан Галлахер
ЦЗ
10
Мэттью Кеннеди
ЦП
38
Нилл МакГинн
ЦП
18
Коннор Бэррон
ЦП
21
Dylan McGeouch
ЦП
33
Gary Woods
ЦФ
11
Коннор Макленнан
ЦФ
16
Dean Campbell
ЦФ
9
Jay Emmanuel-Thomas
ЦФ
Рейнджерс
33
Джон МакЛафлин
ВР
38
Леон Кинг
ЦЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
6
Джек Симпсон
ЦЗ
6
Джон Ландстрем
ЦП
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
10
Седрик Иттен
ЦФ
10
Фэшн Сакала
ЦФ
2-5-1-2
1
Льюис
2
МакКрори
47
Рэмзи
19
Фергюсон
26
Хеджс
8
Браун
21
Йенкс
14
Ожо
17
Хайес
21
Рамирес
4
Бейтс
3-2-1-3-1
1
МакГрегор
3
Баришич
6
Голдсон
6
Сэндс
2
Тавернье
3
Бейсси
18
Камара
77
Кент
10
Хаджи
11
Райт
9
Морелос
14
Ожо
11
Макленнан
11
Макленнан
14
Ожо
47
Рэмзи
16
16
47
Рэмзи
11
Райт
6
Ландстрем
6
Ландстрем
11
Райт
9
Морелос
10
Иттен
10
Иттен
9
Морелос
10
Хаджи
10
Сакала
10
Сакала
10
Хаджи
Остались в запасе
Абердин
Рейнджерс
31
Деклан Галлахер
ЦЗ
10
Мэттью Кеннеди
ЦП
38
Нилл МакГинн
ЦП
18
Коннор Бэррон
ЦП
21
Dylan McGeouch
ЦП
33
Gary Woods
ЦФ
9
Jay Emmanuel-Thomas
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
33
Джон МакЛафлин
ВР
38
Леон Кинг
ЦЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
6
Джек Симпсон
ЦЗ
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Остались в запасе
31
Деклан Галлахер
ЦЗ
10
Мэттью Кеннеди
ЦП
38
Нилл МакГинн
ЦП
18
Коннор Бэррон
ЦП
21
Dylan McGeouch
ЦП
33
Gary Woods
ЦФ
9
Jay Emmanuel-Thomas
ЦФ
Остались в запасе
33
Джон МакЛафлин
ВР
38
Леон Кинг
ЦЗ
27
Леон Балогун
ЦЗ
6
Джек Симпсон
ЦЗ
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
Главный тренер
Дерек Макиннес
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Статистика матча Абердин - Рейнджерс
4
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Абердин
- : -
28.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Абердин
0 : 1
28.10.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
3 : 2
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Информация о матче
Стадион:
Питтодри
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