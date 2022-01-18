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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Бетис - Алавес
Бетис - Алавес: обзор матча 18 января 2022
Бетис
18.01.2022, вторник, 22:00
Испания. Примера, 21 тур
4 : 0
Завершен
Алавес
11'
Б. Иглесиас
29'
С. Каналес
41'
Б. Иглесиас
54'
Хуанми
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бетис - Алавес
Замена
В. Камараса
️️️️
Н. Фекир
83'
Замена
Д. Лайнес
️️️️
Хуанми
83'
Желтая карточка
А. Гуардадо
81'
75'
Замена
М. де ла Фуэнте
️️️️
Хоселу
Желтая карточка
Э. Гонсалес
72'
Замена
Родри
️️️️
С. Каналес
72'
Замена
В. Жозе
️️️️
Б. Иглесиас
71'
Замена
В. Карвалью
️️️️
Г. Родригес
71'
ГОЛ! 4:0!
Хуанми
Пас отдал
Н. Фекир
54'
48'
Замена
Х. Лопес
️️️️
Р. Дуарте
46'
Замена
Тачи
️️️️
Джейсон
46'
Замена
Т. Пина
️️️️
Г. Эскаланте
46'
Замена
М. Гарсия
️️️️
Т. Мойя
ГОЛ! 3:0!
Б. Иглесиас
41'
ГОЛ! 2:0!
С. Каналес
Пас отдал
А. Гуардадо
29'
ГОЛ! 1:0!
Б. Иглесиас
Пас отдал
С. Каналес
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
1
Клаудио Браво
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
6
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
18
Андрес Гуардадо
ЦП
2
Гидо Родригес
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
10
Набиль Фекир
АП
7
Хуанми
ЦФ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Алавес
1
Фернандо Пачеко
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
3
Мэтт Миазга
ЦЗ
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
11
Луис Риоха
ЛВ
20
Тони Мойя
ЦП
8
Гонсало Эскаланте
ЦП
7
Эдгар Мендес
ПП
23
Джейсон
ПВ
13
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Бетис
1
Руй Силва
ВР
1
Жоэль
ВР
4
Виктор Руис
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
10
Вильям Карвалью
ОП
6
Виктор Камараса
ЦП
10
Родри
АП
16
Диего Лайнес
ПВ
24
Айтор Руйбаль
ПВ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
16
Хави Лопес
ЛЗ
5
Тачи
ЦЗ
5
Абдель Абкар
ЦЗ
8
Пере Понс
ОП
17
Томас Пина
ЦП
23
Иван Мартин
АП
5
Ману Гарсия
АП
28
Факундо Пельистри
ПВ
24
Мигель де ла Фуэнте
ЦФ
14
Мамаду Силла
ЦФ
4-2-2-2
1
Браво
33
Миранда
2
Пеццелла
6
Гонсалес
2
Бельерин
18
Гуардадо
2
Родригес
10
Фекир
20
Каналес
7
Иглесиас
7
Хуанми
4-3-2-1
1
Пачеко
20
Агиррегабирия
3
Миазга
5
Лагвардия
5
Дуарте
7
Мендес
8
Эскаланте
20
Мойя
23
Джейсон
11
Риоха
13
Хоселу
7
Хуанми
16
Лайнес
16
Лайнес
7
Хуанми
2
Родригес
10
Карвалью
10
Карвалью
2
Родригес
10
Фекир
6
Камараса
6
Камараса
10
Фекир
20
Каналес
10
Родри
10
Родри
20
Каналес
7
Иглесиас
12
Виллиан Жозе
12
Виллиан Жозе
7
Иглесиас
5
Дуарте
16
Лопес
16
Лопес
5
Дуарте
23
Джейсон
5
Тачи
5
Тачи
23
Джейсон
8
Эскаланте
17
Пина
17
Пина
8
Эскаланте
20
Мойя
5
Гарсия
5
Гарсия
20
Мойя
13
Хоселу
24
де ла Фуэнте
24
де ла Фуэнте
13
Хоселу
Остались в запасе
Бетис
Алавес
1
Руй Силва
ВР
1
Жоэль
ВР
4
Виктор Руис
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
24
Айтор Руйбаль
ПВ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
23
Иван Мартин
АП
1
Антонио Сивера
ВР
5
Абдель Абкар
ЦЗ
8
Пере Понс
ОП
28
Факундо Пельистри
ПВ
14
Мамаду Силла
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Остались в запасе
1
Руй Силва
ВР
1
Жоэль
ВР
4
Виктор Руис
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
24
Айтор Руйбаль
ПВ
Остались в запасе
23
Иван Мартин
АП
1
Антонио Сивера
ВР
5
Абдель Абкар
ЦЗ
8
Пере Понс
ОП
28
Факундо Пельистри
ПВ
14
Мамаду Силла
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Статистика матча Бетис - Алавес
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Бетис
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
0 : 2
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Алавес
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Информация о матче
Стадион:
Бенито Вильямарин
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