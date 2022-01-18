Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Росс Каунти - Мазервелл
Росс Каунти - Мазервелл: обзор матча 18 января 2022
Росс Каунти
18.01.2022, вторник, 22:45
Шотландия. Премьер-лига, 21 тур
3 : 1
Завершен
Мазервелл
45+4'
S. Solholm Johansen (АГ)
72'
Р. Чарльз-Кук
80'
Р. Чарльз-Кук (П)
55'
Д. Робертс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Росс Каунти - Мазервелл
87'
Замена
J. Amaluzor
️️️️
К. Вулери
Замена
К. Рэмси
️️️️
Р. Чарльз-Кук
82'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Р. Чарльз-Кук
80'
78'
Замена
К. Шилдс
️️️️
B. Maguire
ГОЛ! 2:1!
Р. Чарльз-Кук
Пас отдал
Д. Уайт
72'
64'
Желтая карточка
С. О'Доннелл
60'
Желтая карточка
Д. Робертс
Желтая карточка
Р. Чарльз-Кук
60'
Красная карточка
Д. Тиллсон
59'
55'
ГОЛ! 1:1!
Д. Робертс
Пас отдал
К. ван Веен
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
S. Solholm Johansen
45'
+4
Замена
Д. Тиллсон
️️️️
Д. Канкола
29'
Замена
Д. Самуэль
️️️️
Ж. Унгбо
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Росс Каунти
13
Эшли Мэйнард-Брюэр
ВР
29
Джейк Вокинс
ЦЗ
16
Блэйр Спиттал
ЦП
18
Давид Канкола
ЦП
77
Реган Чарльз-Кук
ЦФ
8
Коннор Рэндалл
ЦФ
35
Деклан Драйсдейл
ЦФ
4
Алекс Яковитти
ЦФ
15
Жозеф Унгбо
ЦФ
18
Росс Каллахан
ЦФ
10
Джордан Уайт
ЦФ
Главный тренер
Джим МакИнтайр
Мазервелл
31
Лиам Келли
ВР
15
Bevis Mugabi
ЦЗ
22
Barry Maguire
ЦЗ
2
Стивен О'Доннелл
ПЗ
99
Кевин ван Веен
ЦФ
15
Sondre Solholm Johansen
ЦФ
19
Nathan McGinley
ЦФ
4
Лайам Доннелли
ЦФ
16
Шон Госс
ЦФ
11
Каин Вулери
ЦФ
11
Джордан Робертс
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Росс Каунти
1
Росс Лэйдлоу
ВР
6
Бен Патон
ЦЗ
2
Кейн Рэмси
ЦП
22
Джордан Тиллсон
ЦП
44
Matthew Wright
ЦФ
2
Джек Берроуз
ЦФ
47
Adam Mackinnon
ЦФ
9
Алекс Самуэль
ЦФ
9
Доминик Самуэль
ЦФ
Мазервелл
15
Darragh O'Connor
ЦЗ
4
Liam David Grimshaw
ЦЗ
8
Каллум Слаттери
ЦП
14
Justin Amaluzor
ЦФ
31
Peter Morrison
ЦФ
12
Scott Fox
ЦФ
33
Jake Carroll
ЦФ
29
Коннор Шилдс
ЦФ
8
Dean Cornelius
ЦФ
1-2-5
13
Мэйнард-Брюэр
29
Вокинс
16
Спиттал
18
Канкола
4
Яковитти
10
Уайт
18
Каллахан
15
Унгбо
35
Драйсдейл
3-5
31
Келли
2
О'Доннелл
22
15
19
11
Робертс
11
Вулери
16
Госс
4
Доннелли
77
Чарльз-Кук
2
Рэмси
2
Рэмси
77
Чарльз-Кук
18
Канкола
22
Тиллсон
22
Тиллсон
18
Канкола
15
Унгбо
9
Самуэль
9
Самуэль
15
Унгбо
11
Вулери
14
14
11
Вулери
22
29
Шилдс
29
Шилдс
22
Остались в запасе
Росс Каунти
Мазервелл
1
Росс Лэйдлоу
ВР
6
Бен Патон
ЦЗ
44
Matthew Wright
ЦФ
2
Джек Берроуз
ЦФ
47
Adam Mackinnon
ЦФ
9
Алекс Самуэль
ЦФ
Главный тренер
Джим МакИнтайр
15
Darragh O'Connor
ЦЗ
4
Liam David Grimshaw
ЦЗ
8
Каллум Слаттери
ЦП
31
Peter Morrison
ЦФ
12
Scott Fox
ЦФ
33
Jake Carroll
ЦФ
8
Dean Cornelius
ЦФ
Главный тренер
Марк Макги
Остались в запасе
1
Росс Лэйдлоу
ВР
6
Бен Патон
ЦЗ
44
Matthew Wright
ЦФ
2
Джек Берроуз
ЦФ
47
Adam Mackinnon
ЦФ
9
Алекс Самуэль
ЦФ
Остались в запасе
15
Darragh O'Connor
ЦЗ
4
Liam David Grimshaw
ЦЗ
8
Каллум Слаттери
ЦП
31
Peter Morrison
ЦФ
12
Scott Fox
ЦФ
33
Jake Carroll
ЦФ
8
Dean Cornelius
ЦФ
Главный тренер
Джим МакИнтайр
Главный тренер
Марк Макги
Статистика матча Росс Каунти - Мазервелл
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 36 тур
Рэйт Роверс
3 : 2
01.05.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 35 тур
Росс Каунти
4 : 0
25.04.2026
Гринок Мортон
Шотландия. Чемпионшип, 34 тур
Росс Каунти
2 : 1
18.04.2026
Эйр Юнайтед
Шотландия. Чемпионшип, 33 тур
Куинз Парк
1 : 0
10.04.2026
Росс Каунти
Шотландия. Чемпионшип, 32 тур
Росс Каунти
0 : 4
04.04.2026
Эйрдрионианс
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Мазервелл
- : -
28.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Данди Юнайтед
1 : 1
07.11.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Мазервелл
1 : 0
31.10.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Джонстон
2 : 2
28.10.2026
Мазервелл
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Мазервелл
0 : 2
25.10.2026
Хартс
Информация о матче
Стадион:
Глобал Энерджи Стэдиум
Новости команд
Все
Росс Каунти
Мазервелл
«Фрайбург» – «Мазервелл»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Фрайбург» – «Мазервелл»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Мазервелл» – «Фрайбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
«Мазервелл» – «Фрайбург»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Мазервелл» – «ХИК»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
«Спорт-Экспресс»: Дзюба завтра присоединится к сборной России, приезд Ахметова практически исключен
2018.11.11 22:51
7
Черчесов: «Сравнения с Гагариным? Да, меня практически отправили в космос»
2018.07.15 06:08
7
Дзюба вышел на второе место на ЧМ-2018 по системе «гол+пас»
2018.07.07 22:14
5
Реднапп: «У Слуцкого просто не было хороших игроков на Евро-2016»
2016.09.27 11:13
16
Первый тренер Жиркова: «У Юры великолепное чувство мяча и светлая голова»
2016.09.27 10:37
1
«Фрайбург» – «Мазервелл»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Фрайбург» – «Мазервелл»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Мазервелл» – «Фрайбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
«Мазервелл» – «Фрайбург»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Мазервелл» – «ХИК»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+