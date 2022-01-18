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Расписание матчей
Италия. Кубок
Ювентус - Сампдория
Ювентус - Сампдория: обзор матча 18 января 2022
Ювентус
18.01.2022, вторник, 23:00
Италия. Кубок, 1/8 финала
4 : 1
Завершен
Сампдория
25'
Х. Куадрадо
52'
Д. Ругани
67'
П. Дибала
77'
А. Мората (П)
63'
А. Конти
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Ювентус - Сампдория
88'
Желтая карточка
Р. Виейра
85'
Желтая карточка
Т. Ринкон
85'
Замена
Р. Черво
️️️️
Ф. Капуто
81'
Замена
Р. Дрэгушин
️️️️
Т. Ауджелло
Желтая карточка
А. Сандро
79'
Замена
К. Жорже
️️️️
А. Мората
79'
ГОЛ с пенальти! 4:1!
А. Мората
77'
Замена
Р. Бентанкур
️️️️
Артур
74'
Замена
М. Аке
️️️️
Х. Куадрадо
74'
ГОЛ! 3:1!
П. Дибала
Пас отдал
М. Локателли
67'
64'
Замена
М. Габбиадини
️️️️
Э. Торрегросса
64'
Замена
А. Кандрева
️️️️
А. Конти
64'
Замена
Р. Виейра
️️️️
М. Торсбю
63'
ГОЛ! 2:1!
А. Конти
Пас отдал
Т. Ауджелло
Замена
П. Дибала
️️️️
Д. Кулушевски
62'
Замена
Д. Кьеллини
️️️️
Данило
62'
ГОЛ! 2:0!
Д. Ругани
Пас отдал
Артур
52'
ГОЛ! 1:0!
Х. Куадрадо
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
1
Маттиа Перин
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
12
Адриан Рабьо
ЦП
6
Артур
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
21
Деян Кулушевски
ПВ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Сампдория
30
Владимиро Фальконе
ВР
3
Томмазо Ауджелло
ЛЗ
29
Никола Мурру
ЛЗ
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
13
Андреа Конти
ПЗ
2
Мортен Торсбю
ЦП
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
9
Франческо Капуто
ЦФ
92
Эрнесто Торрегросса
ЦФ
Ювентус
25
Карло Пинсольо
ВР
13
Войцех Щесны
ВР
5
Кони Де Винтер
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
11
Марле Аке
ЛВ
30
Родриго Бентанкур
ЦП
22
Уэстон МакКенни
ЦП
21
Фабио Миретти
ЦП
18
Матиас Соуле
ПВ
21
Пауло Дибала
ЦФ
19
Кайо Жорже
ЦФ
Сампдория
22
Иван Сайо
ВР
30
Никола Равалья
ВР
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
20
Риккардо Черво
ЛВ
21
Жерар Йепес
ОП
21
Симоне Тримболи
ЦП
14
Роналду Виейра
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Перин
26
Сандро
13
Данило
24
Ругани
22
Де Шильо
5
Локателли
12
Рабьо
6
Артур
7
Куадрадо
21
Кулушевски
21
Мората
3-2-3-2
30
Фальконе
18
Берешиньски
3
Ауджелло
96
Маньяни
13
Конти
29
Мурру
2
Торсбю
7
Аскильдсен
8
Ринкон
92
Торрегросса
9
Капуто
7
Куадрадо
11
Аке
11
Аке
7
Куадрадо
13
Данило
14
Кьеллини
14
Кьеллини
13
Данило
6
Артур
30
Бентанкур
30
Бентанкур
6
Артур
21
Кулушевски
21
Дибала
21
Дибала
21
Кулушевски
21
Мората
19
Жорже
19
Жорже
21
Мората
3
Ауджелло
3
Дрэгушин
3
Дрэгушин
3
Ауджелло
2
Торсбю
14
Виейра
14
Виейра
2
Торсбю
13
Конти
87
Кандрева
87
Кандрева
13
Конти
9
Капуто
20
Черво
20
Черво
9
Капуто
92
Торрегросса
11
Габбиадини
11
Габбиадини
92
Торрегросса
Остались в запасе
Ювентус
Сампдория
25
Карло Пинсольо
ВР
13
Войцех Щесны
ВР
5
Кони Де Винтер
ЦЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
22
Уэстон МакКенни
ЦП
21
Фабио Миретти
ЦП
18
Матиас Соуле
ПВ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
22
Иван Сайо
ВР
30
Никола Равалья
ВР
25
Алекс Феррари
ЦЗ
21
Жерар Йепес
ОП
21
Симоне Тримболи
ЦП
Остались в запасе
25
Карло Пинсольо
ВР
13
Войцех Щесны
ВР
5
Кони Де Винтер
ЦЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
22
Уэстон МакКенни
ЦП
21
Фабио Миретти
ЦП
18
Матиас Соуле
ПВ
Остались в запасе
22
Иван Сайо
ВР
30
Никола Равалья
ВР
25
Алекс Феррари
ЦЗ
21
Жерар Йепес
ОП
21
Симоне Тримболи
ЦП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Ювентус - Сампдория
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
- : -
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Сампдория
Италия. Серия В, 14 тур
Сампдория
- : -
29.11.2026
Кремонезе
Италия. Серия В, 13 тур
Падова
1 : 2
25.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Информация о матче
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