Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Кубок Африки
Зимбабве - Гвинея
Зимбабве - Гвинея: обзор матча 18 января 2022
Зимбабве
18.01.2022, вторник, 19:00
Кубок африканских наций, группа B, 3 тур
2 : 1
Завершен
Гвинея
26'
Н. Мусона
43'
К. Махачи
49'
Н. Кейта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Зимбабве - Гвинея
90'
+3
Желтая карточка
М. Кане
Желтая карточка
О. Базера
90'
+1
90'
+1
Желтая карточка
Н. Кейта
88'
Замена
М. Конате
️️️️
И. Силла
Замена
Т. Чимвемве
️️️️
К. Махачи
88'
Желтая карточка
К. Махачи
85'
Замена
П. Дубе
️️️️
А. Мускве
75'
Замена
Т. Кадевере
️️️️
Д. Земура
75'
63'
Замена
М. Байо
️️️️
С. Каба
63'
Замена
М. Силла
️️️️
И. Мориба
Желтая карточка
Т. Шумба
56'
49'
ГОЛ! 2:1!
Н. Кейта
Пас отдал
М. Кане
Замена
О. Базера
️️️️
Н. Мусона
46'
46'
Замена
М. Диалло
️️️️
Х. Канте
ГОЛ! 2:0!
К. Махачи
Пас отдал
А. Мускве
43'
34'
Желтая карточка
И. Сиссе
ГОЛ! 1:0!
Н. Мусона
Пас отдал
Н. Тайгере
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зимбабве
21
Талберт Шумба
ВР
3
Джордан Земура
ЛЗ
2
Джеральд Таквара
ЦЗ
13
Тхабани Камусоко
ЦЗ
14
Петер Мудухва
ЦЗ
21
Гадноус Мурвира
ПЗ
12
Брюс Кангва
ЦП
16
Кудакваше Махачи
ЦП
11
Невер Тайгере
ЦП
17
Ноуледж Мусона
АП
19
Адмирал Мускве
ЦФ
Главный тренер
Норман Мапеза
Гвинея
1
Али Кейта
ВР
17
Усман Канте
ЦЗ
13
Мохамед Камара
ЦЗ
4
Ибрахима Конте
ЦЗ
3
Иссиага Силла
ЛП
10
Илаш Мориба
ЦП
19
Мамаду Кане
ЦП
8
Наби Кейта
ЦП
7
Ибрахима Сиссе
ПП
0
Сори Каба
ЦФ
24
Хосе Канте
ЦФ
Главный тренер
Каба Диавара
Зимбабве
1
Петрос Мхари
ВР
16
Мартин Маписа
ВР
6
Онисмор Базера
ЦЗ
22
Такудзва Чимвемве
ЦЗ
7
Принс Дубе
ЦФ
9
Давид Мойо
ЦФ
11
Тино Кадевере
ЦФ
Гвинея
22
Ибрахим Коне
ВР
4
Сайду Соу
ЦЗ
20
Па Конате
ЦЗ
15
Микаэль Дюрестам
ЦЗ
4
Ибрахима Конте
ЦЗ
25
Мамаду Диалло
ЛВ
20
Мори Конате
ОП
18
Сейдуба Сума
ЦП
14
Морлайе Силла
АП
11
Мохамед Байо
ЦФ
3-2-3-1-1
21
Шумба
2
Таквара
13
Камусоко
14
Мудухва
3
Земура
21
Мурвира
12
Кангва
16
Махачи
11
Тайгере
17
Мусона
19
Мускве
3-5-2
1
Кейта
17
Канте
13
Камара
4
Конте
7
Сиссе
10
Мориба
19
Кане
8
Кейта
3
Силла
24
Канте
0
Каба
17
Мусона
6
Базера
6
Базера
17
Мусона
16
Махачи
22
Чимвемве
22
Чимвемве
16
Махачи
19
Мускве
7
Дубе
7
Дубе
19
Мускве
3
Земура
11
Кадевере
11
Кадевере
3
Земура
3
Силла
20
Конате
20
Конате
3
Силла
10
Мориба
14
Силла
14
Силла
10
Мориба
24
Канте
25
Диалло
25
Диалло
24
Канте
0
Каба
11
Байо
11
Байо
0
Каба
Остались в запасе
Зимбабве
Гвинея
1
Петрос Мхари
ВР
16
Мартин Маписа
ВР
9
Давид Мойо
ЦФ
Главный тренер
Норман Мапеза
22
Ибрахим Коне
ВР
4
Сайду Соу
ЦЗ
20
Па Конате
ЦЗ
15
Микаэль Дюрестам
ЦЗ
4
Ибрахима Конте
ЦЗ
18
Сейдуба Сума
ЦП
Главный тренер
Каба Диавара
Остались в запасе
1
Петрос Мхари
ВР
16
Мартин Маписа
ВР
9
Давид Мойо
ЦФ
Остались в запасе
22
Ибрахим Коне
ВР
4
Сайду Соу
ЦЗ
20
Па Конате
ЦЗ
15
Микаэль Дюрестам
ЦЗ
4
Ибрахима Конте
ЦЗ
18
Сейдуба Сума
ЦП
Главный тренер
Норман Мапеза
Главный тренер
Каба Диавара
Статистика матча Зимбабве - Гвинея
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Зимбабве
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
0 : 1
30.05.2026
Зимбабве
Товарищеские матчи. Сборные
Нигерия
2 : 0
26.05.2026
Зимбабве
Товарищеские матчи. Сборные
Ботсвана
0 : 3
28.03.2026
Зимбабве
Кубок африканских наций, 3 тур
Зимбабве
2 : 3
29.12.2025
ЮАР
Кубок африканских наций, 2 тур
Ангола
1 : 1
26.12.2025
Зимбабве
Гвинея
Товарищеские матчи. Сборные
Северная Ирландия
1 : 0
04.06.2026
Гвинея
Товарищеские матчи. Сборные
Гвинея
0 : 1
31.03.2026
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
Гвинея
2 : 2
27.03.2026
Того
Товарищеские матчи. Сборные
Гвинея
1 : 1
18.11.2025
Нигер
Товарищеские матчи. Сборные
Гвинея
2 : 0
15.11.2025
Либерия
Информация о матче
Стадион:
Ахмаду Ахиджо
Новости команд
Все
Зимбабве
Гвинея
80-я сборная мира готова сыграть с Россией: «Это отличная идея»
6 июня
4
Северная Ирландия – Гвинея: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 июня 2026
4 июня
Северная Ирландия – Гвинея: прогноз и ставки на матч 4 июня 2026 с коэффициентом 1.85
3 июня
Нигерия – Зимбабве: прогноз и ставки на матч 26 мая 2026 с коэффициентом 1.95
25 мая
Гвинея – Бенин: прогноз и ставки на товарищеский матч 31 марта 2026 с коэффициентом 1.85
30 марта
Нигерия – Зимбабве: прогноз и ставки на матч 26 мая 2026 с коэффициентом 1.95
25 мая
Ботсвана – Зимбабве: прогноз и ставки на матч 28 марта 2026 с коэффициентом 1.90
27 марта
Зимбабве – ЮАР: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 декабря 2025
2025.12.29 17:50
Кубок Африки. Победный гол Салаха, ничья Марокко с Мали на глазах Мбаппе и другие результаты
2025.12.27 01:05
Ангола – Зимбабве: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 декабря 2025
2025.12.26 14:20
80-я сборная мира готова сыграть с Россией: «Это отличная идея»
6 июня
4
Северная Ирландия – Гвинея: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 июня 2026
4 июня
Северная Ирландия – Гвинея: прогноз и ставки на матч 4 июня 2026 с коэффициентом 1.85
3 июня
Гвинея – Бенин: прогноз и ставки на товарищеский матч 31 марта 2026 с коэффициентом 1.85
30 марта
Гвинея – Того: прогноз и ставки на матч 27 марта 2026 с коэффициентом 1.75
26 марта
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+