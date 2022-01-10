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    Норман Мапеза

    Тренер
    Имя Норман
    Фамилия Мапеза
    Команда Зимбабве
    Гражданство Зимбабве
    Дата рождения 12 апреля 1972
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Зимбабве 3 1 2 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    10.01.2022 Сенегал 1 : 0 Зимбабве
    14.01.2022 Малави 2 : 1 Зимбабве
    18.01.2022 Зимбабве 2 : 1 Гвинея
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