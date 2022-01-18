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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Кадис - Эспаньол
Кадис - Эспаньол: обзор матча 18 января 2022
Кадис
18.01.2022, вторник, 23:30
Испания. Примера, 21 тур
2 : 2
Завершен
Эспаньол
55'
А. Негредо
90+1'
И. Альехо
10'
М. Морланес
90+6'
Р. де Томас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кадис - Эспаньол
90'
+6
ГОЛ! 2:2!
Р. де Томас
Пас отдал
С. Дардер
90'
+2
Замена
Д. Лопес
️️️️
Ф. Калеро
ГОЛ! 2:1!
И. Альехо
90'
+1
83'
Замена
Л. Морон
️️️️
О. Мелендо
80'
Желтая карточка
Л. Кабрера
Желтая карточка
И. Альехо
74'
Замена
И. Альехо
️️️️
С. Санчес
73'
Замена
Р. Собрино
️️️️
Э. Лосано
73'
Замена
С. Арсамендия
️️️️
А. Переа
68'
65'
Замена
Н. Меламед
️️️️
А. Эмбарба
64'
Замена
А. Видаль
️️️️
О. Хиль
Желтая карточка
Л. Эспино
58'
ГОЛ! 1:1!
А. Негредо
55'
Желтая карточка
Фали
46'
Замена
В. Чуст
️️️️
Кала
46'
10'
ГОЛ! 0:1!
М. Морланес
Пас отдал
С. Дардер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кадис
23
Херемьяс Ледесма
ВР
18
Луис Эспино
ЛЗ
16
Кала
ЦЗ
3
Фали
ЦЗ
20
Исаак Карселен
ПЗ
80
Альберто Переа
ЛВ
6
Феде
ЦП
8
Алекс
АП
25
Сальви Санчес
ПВ
11
Энтони Лосано
ЦФ
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
Эспаньол
13
Диего Лопес
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
12
Фернандо Калеро
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
27
Оскар Хиль
ПЗ
7
Хави Пуадо
ЛВ
8
Мануэль Морланес
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
23
Адриан Эмбарба
ПВ
21
Оскар Мелендо
ПВ
9
Рауль де Томас
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
Кадис
1
Давид Жиль
ВР
15
Сантьяго Арсамендия
ЛЗ
23
Виктор Чуст
ЦЗ
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
36
Рауль Парра
ЦЗ
28
Альваро Бастида
ЦП
18
Милутин Осмайич
АП
14
Иван Альехо
ПВ
19
Рубен Собрино
ЦФ
20
Альваро Хименес
ЦФ
24
Иван Чапела
ЦФ
7
Флорин Андоне
ЦФ
Эспаньол
1
Жоан Гарсия
ВР
22
Рубен Санчес
ЦЗ
14
Мигелон
ПЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
10
Нико Меламед
ЛВ
7
Ву Лей
ЛВ
5
Давид Лопес
ОП
27
Рохер Мартинес
ЦП
8
Фран Мерида
ЦП
17
Жофре Каррерас
ПВ
80
Лорен Морон
ЦФ
11
Ландри Димата
ЦФ
4-1-3-2
23
Ледесма
18
Эспино
16
Кала
3
Фали
20
Карселен
6
Феде
80
Переа
8
Алекс
25
Санчес
21
Негредо
11
Лосано
4-2-3-1
13
Лопес
27
Хиль
12
Калеро
6
Кабрера
21
Гомес
8
Морланес
10
Дардер
21
Мелендо
23
Эмбарба
7
Пуадо
9
де Томас
80
Переа
15
Арсамендия
15
Арсамендия
80
Переа
16
Кала
23
Чуст
23
Чуст
16
Кала
25
Санчес
14
Альехо
14
Альехо
25
Санчес
11
Лосано
19
Собрино
19
Собрино
11
Лосано
27
Хиль
22
Видаль
22
Видаль
27
Хиль
12
Калеро
5
Лопес
5
Лопес
12
Калеро
23
Эмбарба
10
Меламед
10
Меламед
23
Эмбарба
21
Мелендо
80
Морон
80
Морон
21
Мелендо
Остались в запасе
Кадис
Эспаньол
1
Давид Жиль
ВР
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
36
Рауль Парра
ЦЗ
28
Альваро Бастида
ЦП
18
Милутин Осмайич
АП
20
Альваро Хименес
ЦФ
24
Иван Чапела
ЦФ
7
Флорин Андоне
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
1
Жоан Гарсия
ВР
22
Рубен Санчес
ЦЗ
14
Мигелон
ПЗ
27
Рохер Мартинес
ЦП
8
Фран Мерида
ЦП
7
Ву Лей
ЛВ
17
Жофре Каррерас
ПВ
11
Ландри Димата
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
Остались в запасе
1
Давид Жиль
ВР
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
36
Рауль Парра
ЦЗ
28
Альваро Бастида
ЦП
18
Милутин Осмайич
АП
20
Альваро Хименес
ЦФ
24
Иван Чапела
ЦФ
7
Флорин Андоне
ЦФ
Остались в запасе
1
Жоан Гарсия
ВР
22
Рубен Санчес
ЦЗ
14
Мигелон
ПЗ
27
Рохер Мартинес
ЦП
8
Фран Мерида
ЦП
7
Ву Лей
ЛВ
17
Жофре Каррерас
ПВ
11
Ландри Димата
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
Главный тренер
Висенте Морено
Статистика матча Кадис - Эспаньол
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Кадис
Испания. Сегунда, 16 тур
Кадис
- : -
29.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 15 тур
Реал Сосьедад Б
0 : 3
21.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 13 тур
Кадис
1 : 2
07.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Кадис
3 : 1
25.10.2026
Сеута
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Информация о матче
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