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Расписание матчей
Германия. Кубок
Кельн - Гамбург
Кельн - Гамбург: обзор матча 18 января 2022
Кельн
18.01.2022, вторник, 20:30
Германия. Кубок, 1/8 финала
0 : 0
Счет по пенальти – 3 : 4
Завершен
Гамбург
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Статистика матча Кельн - Гамбург
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
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- : -
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20.11.2026
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1 : 2
08.11.2026
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Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
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Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
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0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Гамбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Гамбург
- : -
28.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
4 : 0
22.11.2026
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06.11.2026
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01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
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