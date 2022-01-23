декабрь 2021
январь 2022
Товарищеские матчи. Сборные 2022, Январь
Турция. Суперлига (2021/2022), 23 тур
23 января, воскресенье
13:30
Матч завершен
23 января, воскресенье
16:00
Матч завершен
23 января, воскресенье
16:00
Матч завершен
23 января, воскресенье
19:00
Матч завершен
Голландия. Эредивизие (2021/2022), 20 тур
23 января, воскресенье
16:30
Матч завершен
23 января, воскресенье
22:00
Матч завершен
Италия. Серия А (2021/2022), 23 тур
23 января, воскресенье
14:30
Матч завершен
23 января, воскресенье
17:00
Матч завершен
Франция. Лига 1 (2021/2022), 22 тур
Бельгия. Про-Лига (2021/2022), 23 тур
Греция. Суперлига (2021/2022), 19 тур
Испания. Примера (2021/2022), 22 тур
23 января, воскресенье
20:30
Матч завершен
23 января, воскресенье
20:30
Матч завершен
Англия. Премьер-лига (2021/2022), 23 тур
Германия. Бундеслига (2021/2022), 20 тур
23 января, воскресенье
17:30
Матч завершен
Португалия. Примейра (2021/2022), 19 тур
23 января, воскресенье
18:30
Матч завершен
23 января, воскресенье
18:30
Матч завершен
23 января, воскресенье
21:00
Матч завершен
Кубок африканских наций 2021, 1/8 финала