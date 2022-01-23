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    Расписание матчей 23-01-2022

    декабрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
    январь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    февраль 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6
    Предыдущий день Следующий день
    Товарищеские матчи. Сборные 2022, Январь
    23 января, воскресенье
    03:00
    Гватемала
    0:0
    Канада
    Матч отменен
    Турция. Суперлига (2021/2022), 23 тур
    23 января, воскресенье
    13:30
    Касымпаша
    3:1
    Кайсериспор
    Матч завершен
    23 января, воскресенье
    13:30
    Хатайспор
    0:0
    Ризеспор
    Матч завершен
    23 января, воскресенье
    16:00
    Антальяспор
    0:0
    Газиантеп
    Матч завершен
    23 января, воскресенье
    16:00
    Гиресунспор
    1:3
    Аланьяспор
    Матч завершен
    23 января, воскресенье
    16:00
    Алтай
    0:1
    Коньяспор
    Матч завершен
    23 января, воскресенье
    19:00
    Галатасарай
    1:2
    Трабзонспор
    Матч завершен
    Голландия. Эредивизие (2021/2022), 20 тур
    23 января, воскресенье
    14:15
    НЕК
    1:4
    Фейеноорд
    Матч завершен
    23 января, воскресенье
    16:30
    Хераклес
    1:1
    Гоу Эхед Иглс
    Матч завершен
    23 января, воскресенье
    16:30
    ПСВ
    1:2
    Аякс
    Матч завершен
    23 января, воскресенье
    18:45
    Спарта
    0:3
    Утрехт
    Матч завершен
    23 января, воскресенье
    22:00
    РКС Ваалвейк
    2:1
    Фортуна
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2021/2022), 23 тур
    23 января, воскресенье
    14:30
    Кальяри
    1:1
    Фиорентина
    Матч завершен
    23 января, воскресенье
    17:00
    Наполи
    4:1
    Салернитана
    Матч завершен
    23 января, воскресенье
    17:00
    Специя
    1:0
    Сампдория
    Матч завершен
    23 января, воскресенье
    17:00
    Торино
    1:1
    Сассуоло
    Матч завершен
    23 января, воскресенье
    20:00
    Эмполи
    2:4
    Рома
    Матч завершен
    23 января, воскресенье
    22:45
    Милан
    0:0
    Ювентус
    Матч завершен
    Франция. Лига 1 (2021/2022), 22 тур
    23 января, воскресенье
    15:00
    Метц
    0:2
    Ницца
    Матч завершен
    23 января, воскресенье
    17:00
    Анжер
    2:1
    Труа
    Матч завершен
    23 января, воскресенье
    17:00
    Бордо
    4:3
    Страсбур
    Матч завершен
    23 января, воскресенье
    17:00
    Клермон
    2:1
    Ренн
    Матч завершен
    23 января, воскресенье
    17:00
    Нант
    4:2
    Лорьян
    Матч завершен
    23 января, воскресенье
    19:05
    Монпелье
    3:2
    Монако
    Матч завершен
    23 января, воскресенье
    22:45
    ПСЖ
    4:0
    Реймс
    Матч завершен
    Бельгия. Про-Лига (2021/2022), 23 тур
    23 января, воскресенье
    15:30
    Стандард
    2:2
    Брюгге
    Матч завершен
    23 января, воскресенье
    18:00
    Юнион СЖ
    2:1
    Генк
    Матч завершен
    23 января, воскресенье
    20:30
    Мехелен
    0:1
    Андерлехт
    Матч завершен
    23 января, воскресенье
    23:00
    Серкль Брюгге
    3:1
    Зюлте-Варегем
    Матч завершен
    Греция. Суперлига (2021/2022), 19 тур
    23 января, воскресенье
    16:00
    Арис
    0:0
    ПАС Ламия
    Матч завершен
    23 января, воскресенье
    18:15
    Атромитос
    0:2
    АЕК
    Матч завершен
    23 января, воскресенье
    18:15
    Волос
    0:4
    ПАОК
    Матч завершен
    23 января, воскресенье
    20:30
    Олимпиакос
    2:0
    ПАС
    Матч завершен
    Испания. Примера (2021/2022), 22 тур
    23 января, воскресенье
    16:00
    Гранада
    0:2
    Осасуна
    Матч завершен
    23 января, воскресенье
    18:15
    Реал
    2:2
    Эльче
    Матч завершен
    23 января, воскресенье
    20:30
    Реал Сосьедад
    0:0
    Хетафе
    Матч завершен
    23 января, воскресенье
    20:30
    Райо Вальекано
    0:1
    Атлетик
    Матч завершен
    23 января, воскресенье
    23:00
    Алавес
    0:1
    Барселона
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2021/2022), 23 тур
    23 января, воскресенье
    17:00
    Арсенал
    0:0
    Бернли
    Матч завершен
    23 января, воскресенье
    17:00
    Кристал Пэлас
    1:3
    Ливерпуль
    Матч завершен
    23 января, воскресенье
    17:00
    Лестер
    1:1
    Брайтон
    Матч завершен
    23 января, воскресенье
    19:30
    Челси
    2:0
    Тоттенхэм
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2021/2022), 20 тур
    23 января, воскресенье
    17:30
    РБ Лейпциг
    2:0
    Вольфсбург
    Матч завершен
    23 января, воскресенье
    19:30
    Герта
    1:4
    Бавария
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2021/2022), 19 тур
    23 января, воскресенье
    18:30
    Маритиму
    1:1
    Белененсеш
    Матч завершен
    23 января, воскресенье
    18:30
    Витория Гимараеш
    3:1
    Эшторил
    Матч завершен
    23 января, воскресенье
    21:00
    Жил Висенте
    1:0
    Портимоненси
    Матч завершен
    23 января, воскресенье
    23:30
    Порту
    3:1
    Фамаликан
    Матч завершен
    Кубок африканских наций 2021, 1/8 финала
    23 января, воскресенье
    19:00
    Буркина-Фасо
    1:1
    (7:6)п
    Габон
    Матч завершен
    23 января, воскресенье
    22:00
    Нигерия
    0:1
    Тунис
    Матч завершен
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