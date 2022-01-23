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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Олимпиакос - ПАС
Олимпиакос - ПАС: обзор матча 23 января 2022
Олимпиакос
23.01.2022, воскресенье, 20:30
Греция. Суперлига, 19 тур
2 : 0
Завершен
ПАС
4'
Г. Масурас
88'
Тикиньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Олимпиакос - ПАС
ГОЛ! 2:0!
Тикиньо
Пас отдал
А. Андруцос
88'
Замена
Р. Лопеш
️️️️
Г. Масурас
86'
Замена
М. Врусаи
️️️️
М. Вальбуэна
79'
Замена
Тикиньо
️️️️
Ю. Эль-Араби
70'
Замена
К. Лала
️️️️
К. Манолас
70'
63'
Желтая карточка
З. Карахалиос
60'
Замена
А. Лолис
️️️️
P. Triadis
46'
Замена
А. Лиасос
️️️️
S. Siontis
46'
Замена
А. Мендес Морейра
️️️️
Э. Пантелакис
36'
Желтая карточка
F. Brener
ГОЛ! 1:0!
Г. Масурас
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимпиакос
19
Константинос Цолакис
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
34
Авраам Пападопулос
ЦЗ
27
Уссейну Ба
ЦЗ
14
Атанасиос Андруцос
ЦЗ
7
Георгиос Масурас
ЛВ
6
Янн М'Вила
ОП
2
Мади Камара
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
ПАС
64
Василиос Сулис
ВР
6
Зисис Карахалиос
ЦЗ
2
Манолис Салиакас
ПЗ
27
Калеб Станко
ЦП
7
Panagiotis Triadis
ЦП
4
Яннис Каргас
ЦФ
24
Antonis Oikonomopoulos
ЦФ
6
Эпаминондас Пантелакис
ЦФ
22
Stefanos Siontis
ЦФ
5
Родриго Эррамуспе
ЦФ
0
F. Brener
ЦФ
Главный тренер
Яннис Петракис
Олимпиакос
47
Огмундур Кристинссон
ВР
3
Фотис Кицос
ЛЗ
2
Petros Bagalianis
ЦЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
17
Мариус Врусаи
ЛВ
90
Василиос Сурлис
АП
9
Рони Лопеш
ПВ
9
Тикиньо
ЦФ
ПАС
31
Василиос Атанасиу
ЦФ
8
Ангелос Лиасос
ЦФ
11
Александрос Лолис
ЦФ
20
Ахмад Мендес Морейра
ЦФ
38
Dimitrios Karagiannis
ЦФ
0
A. Triadis
ЦФ
3-3-1-2-1
19
Цолакис
34
Пападопулос
27
Ба
14
Андруцос
5
Рябчук
6
М'Вила
44
Манолас
2
Камара
7
Масурас
28
Вальбуэна
19
Эль-Араби
2-2-5
64
Сулис
2
Салиакас
6
Карахалиос
27
Станко
7
24
0
5
Эррамуспе
22
6
Пантелакис
44
Манолас
70
Лала
70
Лала
44
Манолас
28
Вальбуэна
17
Врусаи
17
Врусаи
28
Вальбуэна
7
Масурас
9
Лопеш
9
Лопеш
7
Масурас
19
Эль-Араби
9
Тикиньо
9
Тикиньо
19
Эль-Араби
22
8
Лиасос
8
Лиасос
22
7
11
Лолис
11
Лолис
7
6
Пантелакис
20
Мендес Морейра
20
Мендес Морейра
6
Пантелакис
Остались в запасе
Олимпиакос
ПАС
3
Фотис Кицос
ЛЗ
47
Огмундур Кристинссон
ВР
2
Petros Bagalianis
ЦЗ
90
Василиос Сурлис
АП
Главный тренер
Педру Мартинш
31
Василиос Атанасиу
ЦФ
38
Dimitrios Karagiannis
ЦФ
0
A. Triadis
ЦФ
Главный тренер
Яннис Петракис
Остались в запасе
3
Фотис Кицос
ЛЗ
47
Огмундур Кристинссон
ВР
2
Petros Bagalianis
ЦЗ
90
Василиос Сурлис
АП
Остались в запасе
31
Василиос Атанасиу
ЦФ
38
Dimitrios Karagiannis
ЦФ
0
A. Triadis
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
Главный тренер
Яннис Петракис
Статистика матча Олимпиакос - ПАС
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Олимпиакос
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
6 : 2
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
Каламата
ПАС
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС
0 : 1
11.05.2024
Волос
Греция. Суперлига, 6 тур
Кифисиас
2 : 3
27.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 5 тур
Пансерраикос
2 : 1
21.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 4 тур
ПАС
0 : 1
13.04.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 3 тур
ОФИ
4 : 0
06.04.2024
ПАС
Информация о матче
Стадион:
Георгиос Караискакис
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