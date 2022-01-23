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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монпелье - Монако
Монпелье - Монако: обзор матча 23 января 2022
Монпелье
23.01.2022, воскресенье, 19:05
Франция. Лига 1, 22 тур
3 : 2
Завершен
Монако
32'
С. Мавидиди
90+1'
С. Мавидиди
34'
В. Бен-Йеддер
82'
Вандерсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Монпелье - Монако
Желтая карточка
С. Мавидиди
90'
+2
ГОЛ! 2:2!
С. Мавидиди
90'
+1
Замена
Ж. Самбья
️️️️
В. Жермен
87'
82'
ГОЛ! 1:2!
Вандерсон
Пас отдал
Р. Агилар
67'
Замена
И. Якобс
️️️️
Ж. Мартинш
67'
Замена
Ю. Фофана
️️️️
Э. Матацо
65'
Желтая карточка
Р. Агилар
57'
Замена
Вандерсон
️️️️
Ж. Лукас
34'
ГОЛ! 1:1!
В. Бен-Йеддер
Пас отдал
О. Чуамени
ГОЛ! 1:0!
С. Мавидиди
32'
10'
Желтая карточка
К. Энрике
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монпелье
1
Йонас Омлин
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
31
Николя Коцца
ЦЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
2
Арно Суке
ПЗ
13
Жорис Шотар
ОП
4
Джордан Ферри
ЦП
91
Флоран Мойе
АП
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
11
Элье Ваи
ЦФ
98
Валере Жермен
ЦФ
Монако
1
Александр Нюбель
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
21
Аксель Дисаси
ЦЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
14
Орельен Чуамени
ОП
8
Элиот Матацо
ЦП
6
Жеан Лукас
ЦП
10
Софьян Диоп
АП
10
Желсон Мартинш
ПВ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Филипп Клеман
Монпелье
16
Димитри Берто
ВР
3
Тулер
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
27
Лео Леруа
ЦП
19
Саша Делайе
ЦП
2
Бени Макуана
ЦФ
16
Николас Джоаккини
ЦФ
Монако
1
Вито Манноне
ВР
99
Радослав Майецки
ВР
5
Крислен Матсима
ЦЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
2
Вандерсон
ПЗ
4
Исмаил Якобс
ЛВ
24
Юссуф Фофана
ЦП
4-1-1-1-3
1
Омлин
23
Ристич
31
Коцца
12
Сахо
2
Суке
13
Шотар
4
Ферри
91
Мойе
98
Жермен
11
Ваи
45
Мавидиди
4-1-2-2-1
1
Нюбель
2
Агилар
21
Дисаси
3
Марипан
12
Энрике
14
Чуамени
8
Матацо
6
Лукас
10
Мартинш
10
Диоп
10
Бен-Йеддер
98
Жермен
10
Самбья
10
Самбья
98
Жермен
6
Лукас
2
Вандерсон
2
Вандерсон
6
Лукас
8
Матацо
24
Фофана
24
Фофана
8
Матацо
10
Мартинш
4
Якобс
4
Якобс
10
Мартинш
Остались в запасе
Монпелье
Монако
16
Димитри Берто
ВР
3
Тулер
ЦЗ
27
Лео Леруа
ЦП
19
Саша Делайе
ЦП
2
Бени Макуана
ЦФ
16
Николас Джоаккини
ЦФ
1
Вито Манноне
ВР
99
Радослав Майецки
ВР
5
Крислен Матсима
ЦЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
Главный тренер
Филипп Клеман
Остались в запасе
16
Димитри Берто
ВР
3
Тулер
ЦЗ
27
Лео Леруа
ЦП
19
Саша Делайе
ЦП
2
Бени Макуана
ЦФ
16
Николас Джоаккини
ЦФ
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
99
Радослав Майецки
ВР
5
Крислен Матсима
ЦЗ
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
Главный тренер
Филипп Клеман
Статистика матча Монпелье - Монако
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Монпелье
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
1 : 0
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Монако
Лига конференций, 4 тур
Хартс
- : -
26.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Информация о матче
Стадион:
Стад де ля Моссон
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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