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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Ювентус
Милан - Ювентус: обзор матча 23 января 2022
Милан
23.01.2022, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 23 тур
0 : 0
Завершен
Ювентус
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Милан - Ювентус
90'
Желтая карточка
М. Кен
90'
Замена
Д. Кулушевски
️️️️
П. Дибала
90'
Замена
А. Рабьо
️️️️
Р. Бентанкур
Замена
А. Флоренци
️️️️
Д. Калабрия
76'
Замена
А. Ребич
️️️️
Р. Леау
76'
74'
Замена
М. Кен
️️️️
А. Мората
66'
Замена
Ф. Бернардески
️️️️
Х. Куадрадо
66'
Замена
Артур
️️️️
М. Локателли
Замена
А. Салемакерс
️️️️
Ж. Мессьяс
61'
Замена
И. Беннасер
️️️️
Б. Диас
61'
Желтая карточка
Ж. Мессьяс
43'
Замена
О. Жиру
️️️️
З. Ибрагимович
28'
Желтая карточка
Р. Леау
12'
9'
Желтая карточка
М. Локателли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
16
Майк Меньян
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
16
Сандро Тонали
ОП
33
Раде Крунич
ЦП
21
Браим Диас
АП
10
Жуниор Мессьяс
ПВ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
22
Уэстон МакКенни
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
21
Альваро Мората
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Милан
83
Антонио Миранте
ВР
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
91
Лука Станга
ПЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
8
Тьему Бакайоко
ОП
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
70
Даниэль Мальдини
АП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Ювентус
1
Маттиа Перин
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
11
Марле Аке
ЛВ
6
Артур
ЦП
12
Адриан Рабьо
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
21
Деян Кулушевски
ПВ
19
Кайо Жорже
ЦФ
9
Мойзе Кен
ЦФ
4-1-1-3-1
16
Меньян
19
Эрнандес
15
Калюлю
26
Романьоли
2
Калабрия
16
Тонали
33
Крунич
27
Леау
21
Диас
10
Мессьяс
11
Ибрагимович
4-1-3-2
13
Щесны
22
Де Шильо
24
Ругани
14
Кьеллини
26
Сандро
5
Локателли
7
Куадрадо
22
МакКенни
30
Бентанкур
21
Дибала
21
Мората
27
Леау
9
Ребич
9
Ребич
27
Леау
2
Калабрия
24
Флоренци
24
Флоренци
2
Калабрия
21
Диас
10
Беннасер
10
Беннасер
21
Диас
10
Мессьяс
56
Салемакерс
56
Салемакерс
10
Мессьяс
11
Ибрагимович
9
Жиру
9
Жиру
11
Ибрагимович
5
Локателли
6
Артур
6
Артур
5
Локателли
30
Бентанкур
12
Рабьо
12
Рабьо
30
Бентанкур
7
Куадрадо
10
Бернардески
10
Бернардески
7
Куадрадо
21
Дибала
21
Кулушевски
21
Кулушевски
21
Дибала
21
Мората
9
Кен
9
Кен
21
Мората
Остались в запасе
Милан
Ювентус
83
Антонио Миранте
ВР
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
91
Лука Станга
ПЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
70
Даниэль Мальдини
АП
Главный тренер
Стефано Пиоли
11
Марле Аке
ЛВ
1
Маттиа Перин
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
19
Кайо Жорже
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
83
Антонио Миранте
ВР
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
91
Лука Станга
ПЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
70
Даниэль Мальдини
АП
Остались в запасе
11
Марле Аке
ЛВ
1
Маттиа Перин
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
19
Кайо Жорже
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Милан - Ювентус
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Милан
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
- : -
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
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