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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Эмполи - Рома
Эмполи - Рома: обзор матча 23 января 2022
Эмполи
23.01.2022, воскресенье, 20:00
Италия. Серия А, 23 тур
2 : 4
Завершен
Рома
55'
А. Пинамонти
72'
Н. Байрами
24'
Т. Абрахам
33'
Д. Манчини
35'
С. Оливейра
37'
Н. Дзаньоло
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эмполи - Рома
85'
Желтая карточка
Б. Кристанте
Желтая карточка
М. Бенасси
83'
Замена
П. Кутроне
️️️️
Л. Хендерсон
81'
Замена
М. Бенасси
️️️️
Ф. Бандинелли
81'
79'
Замена
Ф. Афена-Гьян
️️️️
Н. Дзаньоло
75'
Замена
Ж. Верету
️️️️
Г. Мхитарян
ГОЛ! 2:4!
Н. Байрами
Пас отдал
Л. Хендерсон
72'
Желтая карточка
Л. Тонелли
64'
60'
Замена
М. Винья
️️️️
Э. Мэйтленд-Найлс
ГОЛ! 1:4!
А. Пинамонти
Пас отдал
Ф. Бандинелли
55'
52'
Желтая карточка
Д. Манчини
Замена
М. Вити
️️️️
Р. Маркицца
42'
37'
ГОЛ! 0:4!
Н. Дзаньоло
Пас отдал
Г. Мхитарян
35'
ГОЛ! 0:3!
С. Оливейра
Пас отдал
Н. Дзаньоло
33'
ГОЛ! 0:2!
Д. Манчини
24'
ГОЛ! 0:1!
Т. Абрахам
Пас отдал
С. Оливейра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эмполи
25
Гульельмо Викарио
ВР
5
Риккардо Маркицца
ЛЗ
44
Ардиан Исмайли
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
15
Риккардо Фьямоцци
ПЗ
14
Шимон Журковски
ЦП
21
Самуэле Риччи
ЦП
23
Филиппо Бандинелли
ЦП
6
Лиам Хендерсон
ЦП
10
Недим Байрами
АП
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Аурелио Андреаццоли
Рома
1
Руй Патрисиу
ВР
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
27
Сержиу Оливейра
ЦП
10
Николо Дзаньоло
АП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Эмполи
1
Самир Уйкани
ВР
12
Якопо Фурлан
ВР
28
Alessio Rizza
ЦЗ
6
Симоне Романьоли
ЦЗ
2
Маттиа Вити
ЦЗ
36
Леонардо Пеццола
ЦЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
24
Марко Бенасси
ЦП
10
Якопо Фаццини
ЦП
19
Андреа Ла Мантия
ЦФ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
Рома
23
Пьетро Боер
ВР
13
Даниэль Фузато
ВР
59
Никола Залевски
ЛЗ
6
Матиас Винья
ЛЗ
13
Димитриос Керамицис
ЦЗ
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
8
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
17
Жордан Верету
ЦП
8
Эдоардо Бове
ЦП
23
Карлес Перес
ПВ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
13
Феликс Афена-Гьян
ЦФ
4-4-1-1
25
Викарио
5
Маркицца
44
Исмайли
26
Тонелли
15
Фьямоцци
14
Журковски
23
Бандинелли
6
Хендерсон
21
Риччи
10
Байрами
9
Пинамонти
4-4-1-1
1
Патрисиу
2
Карсдорп
3
Ибаньес
6
Смоллинг
23
Манчини
2
Мэйтленд-Найлс
4
Кристанте
27
Оливейра
22
Мхитарян
10
Дзаньоло
18
Абрахам
5
Маркицца
2
Вити
2
Вити
5
Маркицца
23
Бандинелли
24
Бенасси
24
Бенасси
23
Бандинелли
6
Хендерсон
10
Кутроне
10
Кутроне
6
Хендерсон
2
Мэйтленд-Найлс
6
Винья
6
Винья
2
Мэйтленд-Найлс
22
Мхитарян
17
Верету
17
Верету
22
Мхитарян
10
Дзаньоло
13
Афена-Гьян
13
Афена-Гьян
10
Дзаньоло
Остались в запасе
Эмполи
Рома
1
Самир Уйкани
ВР
12
Якопо Фурлан
ВР
28
Alessio Rizza
ЦЗ
6
Симоне Романьоли
ЦЗ
36
Леонардо Пеццола
ЦЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
10
Якопо Фаццини
ЦП
19
Андреа Ла Мантия
ЦФ
Главный тренер
Аурелио Андреаццоли
59
Никола Залевски
ЛЗ
23
Пьетро Боер
ВР
13
Даниэль Фузато
ВР
13
Димитриос Керамицис
ЦЗ
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
8
Эдоардо Бове
ЦП
8
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
23
Карлес Перес
ПВ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
1
Самир Уйкани
ВР
12
Якопо Фурлан
ВР
28
Alessio Rizza
ЦЗ
6
Симоне Романьоли
ЦЗ
36
Леонардо Пеццола
ЦЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
10
Якопо Фаццини
ЦП
19
Андреа Ла Мантия
ЦФ
Остались в запасе
59
Никола Залевски
ЛЗ
23
Пьетро Боер
ВР
13
Даниэль Фузато
ВР
13
Димитриос Керамицис
ЦЗ
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
8
Эдоардо Бове
ЦП
8
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
23
Карлес Перес
ПВ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Главный тренер
Аурелио Андреаццоли
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Эмполи - Рома
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Эмполи
Италия. Серия В, 14 тур
Эмполи
- : -
28.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Беневенто
5 : 0
24.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
0 : 1
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Рома
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Информация о матче
Стадион:
Карло Кастеллани
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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