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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Юнион СЖ - Генк
Юнион СЖ - Генк: обзор матча 23 января 2022
Юнион СЖ
23.01.2022, воскресенье, 18:00
Бельгия. Про-Лига, 23 тур
2 : 1
Завершен
Генк
27'
К. Нильсен
90+9'
Д. Ванзейр (П)
76'
П. Онуачу (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Юнион СЖ - Генк
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Д. Ванзейр
90'
+9
86'
Замена
Л. Ойен
️️️️
Т. Бонгонда
Замена
К. Козловски
️️️️
Л. Амани
85'
Желтая карточка
Д. Ванзейр
84'
Желтая карточка
К. Берджесс
76'
76'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
П. Онуачу
67'
Замена
К. Куэста
️️️️
М. МакКензи
66'
Замена
П. Онуачу
️️️️
И. Угбо
46'
Замена
М. Трезор
️️️️
К. Эйтинг
ГОЛ! 1:0!
К. Нильсен
Пас отдал
Б. Ньивкоп
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Юнион СЖ
1
Антони Морис
ВР
16
Кристиан Берджесс
ЦЗ
27
Исмаэль Кандусс
ЦЗ
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
94
Лоик Лапуссен
ЦП
10
Тедди Теума
ЦП
2
Барт Ньивкоп
ЦП
10
Лазаре Амани
ЦП
13
Данте Ванзейр
ЦФ
26
Дениз Ундав
ЦФ
94
Каспер Нильсен
ЦФ
Главный тренер
Фелис Массу
Генк
26
Мартен Вандевордт
ВР
3
Херардо Артеага
ЛЗ
15
Муджаид Садик
ЦЗ
3
Марк МакКензи
ЦЗ
27
Даниэль Муньос
ПЗ
6
Карел Эйтинг
ОП
8
Брайан Хейнен
ЦП
17
Патрик Грошовски
ЦП
10
Тео Бонгонда
ПВ
10
Дзюня Ито
ПВ
99
Ике Угбо
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Юнион СЖ
21
Люка Пирар
ВР
19
Гийом Франсуа
ЦЗ
33
Soulaimane Berradi
ЦЗ
14
Lopes Ribeiro
ЦЗ
10
Каспер Козловски
ЦП
11
Lorenzo Paolucci
ЦП
56
Ильес Зиани
ЦП
25
Дамьен Марк
ЦФ
Генк
1
Тоби Лейсен
ВР
46
Карлос Куэста
ЦЗ
26
Джон Лукуми
ЦЗ
32
Азиз Уаттара
ЦЗ
23
Анхело Пресиадо
ПЗ
25
Джей-Ди Гесенс
ЦП
31
Майк Трезор
АП
11
Люка Ойен
АП
30
Пол Онуачу
ЦФ
3-4-3
1
Морис
16
Берджесс
27
Кандусс
44
ван дер Хейден
94
Лапуссен
2
Ньивкоп
10
Амани
10
Теума
94
Нильсен
26
Ундав
13
Ванзейр
4-1-2-2-1
26
Вандевордт
27
Муньос
15
Садик
3
МакКензи
3
Артеага
6
Эйтинг
8
Хейнен
17
Грошовски
10
Ито
10
Бонгонда
99
Угбо
10
Амани
10
Козловски
10
Козловски
10
Амани
3
МакКензи
46
Куэста
46
Куэста
3
МакКензи
6
Эйтинг
31
Трезор
31
Трезор
6
Эйтинг
10
Бонгонда
11
Ойен
11
Ойен
10
Бонгонда
99
Угбо
30
Онуачу
30
Онуачу
99
Угбо
Остались в запасе
Юнион СЖ
Генк
21
Люка Пирар
ВР
19
Гийом Франсуа
ЦЗ
33
Soulaimane Berradi
ЦЗ
14
Lopes Ribeiro
ЦЗ
11
Lorenzo Paolucci
ЦП
56
Ильес Зиани
ЦП
25
Дамьен Марк
ЦФ
Главный тренер
Фелис Массу
1
Тоби Лейсен
ВР
26
Джон Лукуми
ЦЗ
32
Азиз Уаттара
ЦЗ
23
Анхело Пресиадо
ПЗ
25
Джей-Ди Гесенс
ЦП
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Остались в запасе
21
Люка Пирар
ВР
19
Гийом Франсуа
ЦЗ
33
Soulaimane Berradi
ЦЗ
14
Lopes Ribeiro
ЦЗ
11
Lorenzo Paolucci
ЦП
56
Ильес Зиани
ЦП
25
Дамьен Марк
ЦФ
Остались в запасе
1
Тоби Лейсен
ВР
26
Джон Лукуми
ЦЗ
32
Азиз Уаттара
ЦЗ
23
Анхело Пресиадо
ПЗ
25
Джей-Ди Гесенс
ЦП
Главный тренер
Фелис Массу
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Статистика матча Юнион СЖ - Генк
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Юнион СЖ
Лига Европы, 5 тур
Юнион СЖ
- : -
26.11.2026
Лех
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Беверен
1 : 2
31.10.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Юнион СЖ
5 : 2
25.10.2026
Серкль Брюгге
Генк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
- : -
29.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
3 : 0
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Информация о матче
Стадион:
Стад Жозеф Марьен
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