Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Челси - Тоттенхэм
Челси - Тоттенхэм: обзор матча 23 января 2022
Челси
23.01.2022, воскресенье, 19:30
Англия. Премьер-лига, 23 тур
2 : 0
Завершен
Тоттенхэм
47'
Х. Зиеш
55'
Т. Силва
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Челси - Тоттенхэм
Замена
С. Ньигес
️️️️
Х. Зиеш
90'
+1
89'
Замена
Б. Хиль
️️️️
Г. Уинкс
Замена
М. Алонсо
️️️️
К. Хадсон-Одои
87'
Замена
Н. Канте
️️️️
Жоржиньо
73'
57'
Замена
О. Скипп
️️️️
Д. Танганга
56'
Замена
Л. Моура
️️️️
Р. Сессеньон
ГОЛ! 2:0!
Т. Силва
Пас отдал
М. Маунт
55'
ГОЛ! 1:0!
Х. Зиеш
Пас отдал
К. Хадсон-Одои
47'
Желтая карточка
Жоржиньо
42'
37'
Желтая карточка
Д. Танганга
Желтая карточка
Т. Силва
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
13
Кепа
ВР
3
Тиаго Силва
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
5
Маланг Сарр
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
22
Хаким Зиеш
ПВ
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
4
Бен Дэвис
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
5
Джафет Танганга
ЦЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ПЗ
34
Стевен Бергвейн
ЛВ
4
Гарри Уинкс
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Челси
13
Маркус Беттинелли
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
27
Трево Чалоба
ЦЗ
91
Н'Голо Канте
ОП
8
Сауль Ньигес
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
29
Кай Хаверц
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Тоттенхэм
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
17
Брайан Хиль
ЛВ
34
Оливер Скипп
ОП
7
Лукас Моура
ПВ
7
Харви Уайт
ЦФ
18
Дейн Скарлетт
ЦФ
4-2-3-1
13
Кепа
3
Силва
22
Рюдигер
5
Сарр
3
Аспиликуэта
8
Ковачич
21
Жоржиньо
22
Зиеш
7
Маунт
7
Хадсон-Одои
9
Лукаку
3-2-2-1-1
1
Льорис
15
Дайер
5
Танганга
6
Санчес
2
Доэрти
4
Дэвис
4
Уинкс
23
Хейбьерг
34
Бергвейн
9
Кейн
7
Хадсон-Одои
3
Алонсо
3
Алонсо
7
Хадсон-Одои
21
Жоржиньо
91
Канте
91
Канте
21
Жоржиньо
22
Зиеш
8
Ньигес
8
Ньигес
22
Зиеш
5
Танганга
34
Скипп
34
Скипп
5
Танганга
4
Уинкс
17
Хиль
17
Хиль
4
Уинкс
30
Сессеньон
7
Моура
7
Моура
30
Сессеньон
Остались в запасе
Челси
Тоттенхэм
11
Кристиан Пулишич
ПВ
13
Маркус Беттинелли
ВР
27
Трево Чалоба
ЦЗ
6
Росс Баркли
ЦП
29
Кай Хаверц
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
7
Харви Уайт
ЦФ
18
Дейн Скарлетт
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
11
Кристиан Пулишич
ПВ
13
Маркус Беттинелли
ВР
27
Трево Чалоба
ЦЗ
6
Росс Баркли
ЦП
29
Кай Хаверц
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Остались в запасе
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
6
Джо Родон
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
7
Харви Уайт
ЦФ
18
Дейн Скарлетт
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Челси - Тоттенхэм
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Информация о матче
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
Okko
Новости команд
Все
Челси
Тоттенхэм
Морган разнес звезду «Челси»: «Редкостный мудак, просирающий свой талант»
Вчера, 16:16
Стала известна позиция «Челси» по Алонсо
Вчера, 09:02
2
В «Челси» приняли решение по Хаби Алонсо после 1:4 от «Лидса»
23 ноября
АПЛ. Команда экс-тренера «Краснодара» устроила выволочку «Челси» (4:1)
21 ноября
2
«Челси» – «Лидс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Морган разнес звезду «Челси»: «Редкостный мудак, просирающий свой талант»
Вчера, 16:16
Стала известна позиция «Челси» по Алонсо
Вчера, 09:02
2
В «Челси» приняли решение по Хаби Алонсо после 1:4 от «Лидса»
23 ноября
АПЛ. Команда экс-тренера «Краснодара» устроила выволочку «Челси» (4:1)
21 ноября
2
«Челси» – «Лидс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
«Тоттенхэм» – «Ипсвич Таун»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Мудрик уличил Шевченко во лжи
21 ноября
8
АПЛ: шансы «Тоттенхэма» и «Ипсвича» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Шевченко ответил на претензии Мудрика
20 ноября
4
Мудрик упрекнул УАФ и Шевченко: «Они больше проблем создавали, чем помощи»
19 ноября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+