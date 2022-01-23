Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
РБ Лейпциг - Вольфсбург
РБ Лейпциг - Вольфсбург: обзор матча 23 января 2022
РБ Лейпциг
23.01.2022, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 20 тур
2 : 0
Завершен
Вольфсбург
76'
В. Орбан
84'
Й. Гвардиол
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол РБ Лейпциг - Вольфсбург
ГОЛ! 2:0!
Й. Гвардиол
Пас отдал
Н. Мукиэле
84'
Желтая карточка
Т. Адамс
82'
Замена
Ю. Поульсен
️️️️
К. Нкунку
81'
79'
Замена
Ф. Нмеча
️️️️
Я. Герхардт
79'
Замена
Д. Лукебакио
️️️️
А. Вранкс
ГОЛ! 1:0!
В. Орбан
76'
Замена
Н. Мукиэле
️️️️
М. Симакан
74'
Желтая карточка
Д. Ольмо
73'
Желтая карточка
К. Кампль
67'
59'
Желтая карточка
М. Лакруа
Замена
Т. Адамс
️️️️
К. Лаймер
56'
Замена
Л. Клостерманн
️️️️
Б. Хенрикс
55'
Замена
Д. Ольмо
️️️️
У. Новоа
55'
46'
Замена
М. Филипп
️️️️
Л. Вальдшмидт
Желтая карточка
Б. Хенрикс
37'
Желтая карточка
М. Симакан
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
24
Йошко Гвардиол
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
44
Кевин Кампль
ЦП
27
Конрад Лаймер
ЦП
12
Уго Новоа
ПВ
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
5
Максанс Лакруа
ЦЗ
17
Боте Баку
ПЗ
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
31
Янник Герхардт
ЦП
40
Астер Вранкс
ЦП
9
Вут Вегхорст
ЦФ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
Главный тренер
Флориан Кофельдт
РБ Лейпциг
33
Филипп Чаунер
ВР
1
Хосеп Мартинес
ВР
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
12
Тайлер Адамс
ОП
37
Сидни Ребигер
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
20
Дани Ольмо
АП
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Вольфсбург
12
Павао Перван
ВР
37
Мики ван де Вен
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
8
Феликс Нмеча
АП
14
Доди Лукебакио
ПВ
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
21
Бартош Бялек
ЦФ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
3-2-2-1-2
25
Гулачи
3
Симакан
4
Орбан
24
Гвардиол
17
Анхелиньо
39
Хенрикс
44
Кампль
27
Лаймер
12
Новоа
19
Силва
28
Нкунку
3-2-3-2
1
Кастелс
33
Борнау
25
Брукс
5
Лакруа
17
Баку
21
Руссийон
27
Арнольд
31
Герхардт
40
Вранкс
7
Вальдшмидт
9
Вегхорст
39
Хенрикс
16
Клостерманн
16
Клостерманн
39
Хенрикс
3
Симакан
20
Мукиэле
20
Мукиэле
3
Симакан
27
Лаймер
12
Адамс
12
Адамс
27
Лаймер
12
Новоа
20
Ольмо
20
Ольмо
12
Новоа
28
Нкунку
15
Поульсен
15
Поульсен
28
Нкунку
31
Герхардт
8
Нмеча
8
Нмеча
31
Герхардт
40
Вранкс
14
Лукебакио
14
Лукебакио
40
Вранкс
7
Вальдшмидт
26
Филипп
26
Филипп
7
Вальдшмидт
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Вольфсбург
8
Доминик Собослаи
АП
33
Филипп Чаунер
ВР
1
Хосеп Мартинес
ВР
37
Сидни Ребигер
ЦП
Главный тренер
Доменико Тедеско
12
Павао Перван
ВР
37
Мики ван де Вен
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
21
Бартош Бялек
ЦФ
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Остались в запасе
8
Доминик Собослаи
АП
33
Филипп Чаунер
ВР
1
Хосеп Мартинес
ВР
37
Сидни Ребигер
ЦП
Остались в запасе
12
Павао Перван
ВР
37
Мики ван де Вен
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
21
Бартош Бялек
ЦФ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Статистика матча РБ Лейпциг - Вольфсбург
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фрайбург
- : -
29.11.2026
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
- : -
29.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
Новости команд
Все
РБ Лейпциг
Вольфсбург
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
01:00
2
«РБ Лейпциг» – «Ланс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
Вчера, 21:50
«РБ Лейпциг» – «Ланс» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Лига чемпионов: шансы «РБ Лейпциг» и «Ланса» на победу в матче 5-го тура
23 ноября
«Унион» – «РБ Лейпциг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
01:00
2
«РБ Лейпциг» – «Ланс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
Вчера, 21:50
«РБ Лейпциг» – «Ланс» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Лига чемпионов: шансы «РБ Лейпциг» и «Ланса» на победу в матче 5-го тура
23 ноября
«Унион» – «РБ Лейпциг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
«Фрайбург» – «Вольфсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
Кубок Германии: шансы «Фрайбурга» и «Вольфсбурга» на победу в матче 2-го раунда
27 октября
Два раза едва не умерший на поле Эриксен остался без клуба
23 сентября
«Ювентус» арендовал вратаря у клуба второй Бундеслиги
26 августа
1
Эриксен продолжит карьеру, несмотря на риск умереть на поле
10 июля
7
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+