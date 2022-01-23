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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Серкль Брюгге - Зюлте-Варегем
Серкль Брюгге - Зюлте-Варегем: обзор матча 23 января 2022
Серкль Брюгге
23.01.2022, воскресенье, 23:00
Бельгия. Про-Лига, 23 тур
3 : 1
Завершен
Зюлте-Варегем
6'
Д. Хотич (П)
41'
Б. Попович
90+4'
К. Данке
90+1'
Й. Фоссен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Серкль Брюгге - Зюлте-Варегем
ГОЛ! 3:1!
К. Данке
Пас отдал
С. Мянго
90'
+4
90'
+1
ГОЛ! 2:1!
Й. Фоссен
Замена
К. Данке
️️️️
Р. Матондо
80'
75'
Желтая карточка
Т. Дерейк
71'
Замена
Д. Де Неве
️️️️
Ф. Бойя
Замена
D. Sousa
️️️️
О. Деман
69'
58'
Замена
И. Думбия
️️️️
I. Seck
Замена
Ш. Ванхутте
️️️️
Л. Лопеш
58'
Желтая карточка
О. Деман
57'
Желтая карточка
Р. Матондо
50'
46'
Замена
Д. Кутеса
️️️️
А. Фадера
Желтая карточка
С. Мянго
45'
+2
42'
Желтая карточка
I. Seck
ГОЛ! 2:0!
Б. Попович
Пас отдал
Д. Хотич
41'
29'
Желтая карточка
Ж. Домпе
14'
Желтая карточка
А. Чиранни
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Хотич
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Серкль Брюгге
5
Борис Попович
ЦЗ
13
Сенна Мянго
ЦЗ
10
Дино Хотич
ЦП
28
Ханнес ван дер Брюгген
ЦП
22
Леонарду Лопеш
ЦП
39
Рабби Матондо
ПВ
1
Томас Дидийон
ЦФ
2
Оливье Деман
ЦФ
24
Тибо Сомерс
ЦФ
2
Йеспер Даланд
ЦФ
8
Робб Декостер
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван Вийк
Зюлте-Варегем
1
Сэмми Боссут
ВР
28
Лоран Де Бок
ЦЗ
34
Франк Бойя
ЦП
21
Ibrahima Seck
ЦП
4
Тимоти Дерейк
ЦФ
91
Жан-Люк Домпе
ЦФ
9
Зинхо Гано
ЦФ
9
Йелле Фоссен
ЦФ
39
Алие Фадера
ЦФ
25
Кэмерон Хамфрис
ЦФ
2
Алессандро Чиранни
ЦФ
Главный тренер
Франки Дюри
Серкль Брюгге
89
Себастьян Брюззезе
ВР
35
Димитар Велкоски
ЦЗ
43
David Sousa
ЦФ
2
Витиньо
ЦФ
34
Шарль Ванхутте
ЦФ
9
Кевен Данке
ЦФ
9
Алекс Мильян
ЦФ
Зюлте-Варегем
69
Луи Бостин
ВР
14
Дион Де Неве
ЦЗ
28
Эвуд Плетинкс
ЦЗ
7
Дерек Кутеса
ЛВ
8
Идрисса Думбия
ОП
13
Лассе Виген
ЦП
6
David Hubert
ЦФ
19
Бассем Срарфи
ЦФ
2-3-1-5
5
Попович
13
Мянго
10
Хотич
28
ван дер Брюгген
22
Лопеш
39
Матондо
2
Деман
8
Декостер
2
Даланд
24
Сомерс
1
Дидийон
1-2-5
1
Боссут
28
Де Бок
34
Бойя
21
9
Гано
2
Чиранни
25
Хамфрис
39
Фадера
9
Фоссен
2
Деман
43
43
2
Деман
22
Лопеш
34
Ванхутте
34
Ванхутте
22
Лопеш
39
Матондо
9
Данке
9
Данке
39
Матондо
39
Фадера
7
Кутеса
7
Кутеса
39
Фадера
34
Бойя
14
Де Неве
14
Де Неве
34
Бойя
21
8
Думбия
8
Думбия
21
Остались в запасе
Серкль Брюгге
Зюлте-Варегем
89
Себастьян Брюззезе
ВР
35
Димитар Велкоски
ЦЗ
2
Витиньо
ЦФ
9
Алекс Мильян
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван Вийк
69
Луи Бостин
ВР
28
Эвуд Плетинкс
ЦЗ
13
Лассе Виген
ЦП
6
David Hubert
ЦФ
19
Бассем Срарфи
ЦФ
Главный тренер
Франки Дюри
Остались в запасе
89
Себастьян Брюззезе
ВР
35
Димитар Велкоски
ЦЗ
2
Витиньо
ЦФ
9
Алекс Мильян
ЦФ
Остались в запасе
69
Луи Бостин
ВР
28
Эвуд Плетинкс
ЦЗ
13
Лассе Виген
ЦП
6
David Hubert
ЦФ
19
Бассем Срарфи
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван Вийк
Главный тренер
Франки Дюри
Статистика матча Серкль Брюгге - Зюлте-Варегем
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
- : -
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
1 : 0
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
РААЛ Ла-Лувьер
0 : 1
07.11.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Юнион СЖ
5 : 2
25.10.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Серкль Брюгге
1 : 2
10.10.2026
Андерлехт
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Ломмел
- : -
28.11.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
2 : 2
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
РААЛ Ла-Лувьер
3 : 0
24.10.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Зюлте-Варегем
0 : 2
10.10.2026
Гент
Информация о матче
Стадион:
Ян Брейдель
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