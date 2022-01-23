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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Витория Гимараеш - Эшторил
Витория Гимараеш - Эшторил: обзор матча 23 января 2022
Витория Гимараеш
23.01.2022, воскресенье, 18:30
Португалия. Примейра, 19 тур
3 : 1
Завершен
Эшторил
61'
Рочинья
69'
О. Эступиньян
90+3'
О. Эступиньян
29'
А. Франку
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Витория Гимараеш - Эшторил
Желтая карточка
Б. Дуарте
90'
+3
ГОЛ! 3:1!
О. Эступиньян
90'
+3
Замена
Э. Са
️️️️
Р. Соареш
85'
Желтая карточка
M. Trmal
80'
80'
Замена
R. Meshino
️️️️
А. Гомес
76'
Замена
Ч. Жеральдеш
️️️️
Р. Фонте
76'
Замена
A. Clóvis
️️️️
Р. Бару
ГОЛ! 2:1!
О. Эступиньян
69'
66'
Замена
Л. Розье
️️️️
Шавьер
Желтая карточка
Р. Соареш
63'
ГОЛ! 1:1!
Рочинья
Пас отдал
Т. Боревкович
61'
60'
Желтая карточка
J. Gamboa
Замена
А. Алмейда
️️️️
R. Lameiras
56'
Замена
Б. Дуарте
️️️️
А. Мумин
56'
53'
Желтая карточка
Т. Силва
Замена
Рочинья
️️️️
А. Андре
46'
Желтая карточка
Т. Боревкович
43'
29'
ГОЛ! 0:1!
А. Франку
25'
Желтая карточка
Н. Феррарези
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витория Гимараеш
55
Рафа Соареш
ЛЗ
13
Жоау Феррейра
ЦЗ
21
Тони Боревкович
ЦЗ
2
Абдул Мумин
ЦЗ
10
Ruben Lameiras
ЦП
21
Андре Андре
ЦП
30
Алфа Семеду
ЦП
10
Маркус Эдвардс
ПВ
17
Николя Жанвье
ЦФ
19
Оскар Эступиньян
ЦФ
29
M. Trmal
ЦФ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Эшторил
12
Тиаго Силва
ВР
5
Бернарду Виталь
ЦЗ
5
Науэль Феррарези
ЦЗ
31
Жоаозиньо
ЦЗ
30
Карлес Сория
ЦЗ
16
João Gamboa
ЦП
28
Ромарио Бару
ЦП
10
Андре Франку
АП
17
Руи Фонте
ЦФ
11
Артур Гомес
ЦФ
16
Шавьер
ЦФ
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
Витория Гимараеш
99
Mário Évora
ВР
2
Miguel Maga
ЦЗ
10
Нельсон Луж
ЦП
8
Гуи Гедеш
ЦП
8
Андре Алмейда
ЦП
10
Рочинья
ЦФ
28
Элдер Са
ЦФ
13
Андре Амару
ЦФ
19
Бруно Дуарте
ЦФ
Эшторил
99
Даниэль Фигейра
ВР
22
David Bruno
ЦЗ
3
Патрик Вильям
ЦЗ
13
Расин Коли
ЦЗ
32
Лорейн Розье
ЦП
12
Чику Жеральдеш
АП
8
Ryotaro Meshino
ЦФ
11
L. Ruiz
ЦФ
33
André Clóvis
ЦФ
4-3-1-3
55
Соареш
21
Боревкович
2
Мумин
13
Феррейра
10
21
Андре Андре
30
Семеду
10
Эдвардс
29
19
Эступиньян
17
Жанвье
4-2-1-3
12
Силва
5
Феррарези
31
Жоаозиньо
30
Сория
5
Виталь
16
28
Бару
10
Франку
16
Шавьер
11
Гомес
17
Фонте
21
Андре Андре
10
Рочинья
10
Рочинья
21
Андре Андре
10
8
Алмейда
8
Алмейда
10
55
Соареш
28
Са
28
Са
55
Соареш
2
Мумин
19
Дуарте
19
Дуарте
2
Мумин
16
Шавьер
32
Розье
32
Розье
16
Шавьер
17
Фонте
12
Жеральдеш
12
Жеральдеш
17
Фонте
11
Гомес
8
8
11
Гомес
28
Бару
33
33
28
Бару
Остались в запасе
Витория Гимараеш
Эшторил
99
Mário Évora
ВР
2
Miguel Maga
ЦЗ
10
Нельсон Луж
ЦП
8
Гуи Гедеш
ЦП
13
Андре Амару
ЦФ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
99
Даниэль Фигейра
ВР
22
David Bruno
ЦЗ
3
Патрик Вильям
ЦЗ
13
Расин Коли
ЦЗ
11
L. Ruiz
ЦФ
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
Остались в запасе
99
Mário Évora
ВР
2
Miguel Maga
ЦЗ
10
Нельсон Луж
ЦП
8
Гуи Гедеш
ЦП
13
Андре Амару
ЦФ
Остались в запасе
99
Даниэль Фигейра
ВР
22
David Bruno
ЦЗ
3
Патрик Вильям
ЦЗ
13
Расин Коли
ЦЗ
11
L. Ruiz
ЦФ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
Статистика матча Витория Гимараеш - Эшторил
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 12 тур
Витория Гимараеш
- : -
28.11.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Бенфика
2 : 0
11.10.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Эшторил
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
- : -
29.11.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Эшторил
1 : 3
25.10.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 8 тур
Академика де Визеу
0 : 0
10.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 7 тур
Эшторил
1 : 2
20.09.2026
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 6 тур
Брага
1 : 0
14.09.2026
Эшторил
Информация о матче
Стадион:
Афонсо Энрике
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