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    Расписание матчей 07-02-2022

    январь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    февраль 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6
    март 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
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    Португалия. Примейра (2021/2022), 21 тур
    7 февраля, понедельник
    22:00
    Тондела
    1:3
    Бенфика
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2021/2022), 24 тур
    7 февраля, понедельник
    22:45
    Салернитана
    2:2
    Специя
    Матч завершен
    Испания. Примера (2021/2022), 23 тур
    7 февраля, понедельник
    23:00
    Атлетик
    2:1
    Эспаньол
    Матч завершен
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