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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Тондела - Бенфика
Тондела - Бенфика: обзор матча 07 февраля 2022
Тондела
07.02.2022, понедельник, 22:00
Португалия. Примейра, 21 тур
1 : 3
Завершен
Бенфика
88'
Э. Куарежма
23'
Эвертон
34'
Д. Нуньес
53'
Г. Рамуш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тондела - Бенфика
ГОЛ! 1:3!
Э. Куарежма
88'
Замена
B.
️️️️
Т. Алмейда
81'
81'
Замена
Н. Радоньич
️️️️
Рафа
80'
Замена
Э. Араужо
️️️️
Г. Рамуш
73'
Замена
А. Таарабт
️️️️
Д. Нуньес
Замена
Р. Дадашов
️️️️
Д. дос Анжос
72'
Замена
Т. Арканджо
️️️️
Х. Боселли
72'
Замена
М. Эрнандо
️️️️
И. Ундабаррена
72'
72'
Замена
С. Мейте
️️️️
П. Бернарду
Вторая желтая
Н. Боржес
65'
62'
Замена
Д. Гонсалвеш
️️️️
Эвертон
53'
ГОЛ! 0:3!
Г. Рамуш
Пас отдал
Эвертон
Замена
С. Д'Алмейда
️️️️
Х. Авилес
46'
45'
Желтая карточка
Эвертон
Желтая карточка
Н. Боржес
38'
34'
ГОЛ! 0:2!
Д. Нуньес
Пас отдал
Эвертон
23'
ГОЛ! 0:1!
Эвертон
Пас отдал
А. Гримальдо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тондела
88
Pedro Trigueira
ВР
30
Нето Боржес
ЛЗ
19
Тиагу Алмейда
ЦЗ
72
Эдуарду Куарежма
ЦЗ
34
Ricardo Alves
ЦЗ
8
Икер Ундабаррена
ЦП
8
Жоау Педру
ЦП
15
Хуан Боселли
ПВ
29
Даниэль дос Анжос
ЦФ
19
Хавьер Авилес
ЦФ
7
Сальвадор Агра
ЦФ
Бенфика
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
19
Валентино Лазаро
ПЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
8
Паулу Бернарду
ЦП
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
27
Рафа
ЦФ
7
Эвертон
ЦФ
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
Главный тренер
Нельсон Вериссимо
Тондела
30
Бабакар Ниасс
ВР
24
Науфел Хасеф
ЛЗ
2
Bebeto
ЦЗ
4
Ману Эрнандо
ЦЗ
36
Матиас Лакава
ЦП
9
Ренат Дадашов
ЦФ
33
Марсело Алвес
ЦФ
6
Сесси Д'Алмейда
ЦФ
18
Тельмо Арканджо
ЦФ
Бенфика
23
Элтон Лейте
ВР
34
Андре Алмейда
ЦЗ
5
Морато
ЦЗ
23
Жил Диаш
ЛВ
28
Неманья Радоньич
ЛВ
49
Адель Таарабт
ЦП
8
Суалихо Мейте
ЦП
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
9
Энрике Араужо
ЦФ
4-2-1-3
88
30
Боржес
72
Куарежма
34
19
Алмейда
8
Ундабаррена
8
Педру
15
Боселли
7
Агра
19
Авилес
29
дос Анжос
4-1-1-4
1
Влаходимос
19
Лазаро
30
Отаменди
14
Вертонген
22
Гримальдо
5
Вайгль
8
Бернарду
29
Нуньес
7
Эвертон
27
Рафа
9
Рамуш
19
Алмейда
2
2
19
Алмейда
8
Ундабаррена
4
Эрнандо
4
Эрнандо
8
Ундабаррена
29
дос Анжос
9
Дадашов
9
Дадашов
29
дос Анжос
19
Авилес
6
Д'Алмейда
6
Д'Алмейда
19
Авилес
15
Боселли
18
Арканджо
18
Арканджо
15
Боселли
7
Эвертон
7
Гонсалвеш
7
Гонсалвеш
7
Эвертон
29
Нуньес
49
Таарабт
49
Таарабт
29
Нуньес
8
Бернарду
8
Мейте
8
Мейте
8
Бернарду
27
Рафа
28
Радоньич
28
Радоньич
27
Рафа
9
Рамуш
9
Араужо
9
Араужо
9
Рамуш
Остались в запасе
Тондела
Бенфика
30
Бабакар Ниасс
ВР
24
Науфел Хасеф
ЛЗ
36
Матиас Лакава
ЦП
33
Марсело Алвес
ЦФ
23
Жил Диаш
ЛВ
23
Элтон Лейте
ВР
34
Андре Алмейда
ЦЗ
5
Морато
ЦЗ
Главный тренер
Нельсон Вериссимо
Остались в запасе
30
Бабакар Ниасс
ВР
24
Науфел Хасеф
ЛЗ
36
Матиас Лакава
ЦП
33
Марсело Алвес
ЦФ
Остались в запасе
23
Жил Диаш
ЛВ
23
Элтон Лейте
ВР
34
Андре Алмейда
ЦЗ
5
Морато
ЦЗ
Главный тренер
Нельсон Вериссимо
Статистика матча Тондела - Бенфика
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Тондела
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
3 : 1
16.05.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 33 тур
Тондела
2 : 0
11.05.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 32 тур
Каза Пиа
0 : 1
03.05.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 26 тур
Спортинг
2 : 2
29.04.2026
Тондела
Португалия. Примейра, 31 тур
Тондела
0 : 2
25.04.2026
Насьональ
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Информация о матче
Стадион:
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