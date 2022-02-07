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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Салернитана - Специя
Салернитана - Специя: обзор матча 07 февраля 2022
Салернитана
07.02.2022, понедельник, 22:45
Италия. Серия А, 24 тур
2 : 2
Завершен
Специя
3'
С. Верди
16'
С. Верди
12'
Р. Манай (П)
30'
Д. Верде (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Салернитана - Специя
90'
+4
Желтая карточка
О. Нгуямба
Желтая карточка
И. Радованович
90'
+1
88'
Желтая карточка
Я. Кивиор
Замена
Н. Гьембер
️️️️
П. Маццокки
81'
Замена
Микаэл
️️️️
Ф. Рибери
76'
76'
Замена
М. Нзола
️️️️
Р. Манай
68'
Замена
К. Агудело
️️️️
Д. Верде
68'
Замена
О. Нгуямба
️️️️
Д. Сала
Замена
Э. Бохинен
️️️️
С. Верди
65'
Замена
Д. Перотти
️️️️
Г. Кастанос
65'
Желтая карточка
Ф. Фасио
53'
Замена
М. Джурич
️️️️
Л. Муссе
46'
Желтая карточка
Л. Муссе
31'
30'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Д. Верде
ГОЛ! 2:1!
С. Верди
16'
15'
Желтая карточка
К. Амьен-Аду
12'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Р. Манай
ГОЛ! 1:0!
С. Верди
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Салернитана
55
Луиджи Сепе
ВР
20
Лука Раньери
ЛЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
2
Паскуале Маццокки
ПЗ
7
Франк Рибери
ЛП
16
Иван Радованович
ОП
29
Лассана Кулибали
ЦП
20
Григорис Кастанос
ЦП
90
Симоне Верди
АП
11
Ли Муссе
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Специя
49
Иван Проведель
ВР
13
Аркадиуш Реца
ЛЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
43
Димитриос Николау
ЦЗ
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
11
Эммануэль Гьяси
ЛВ
7
Джакопо Сала
ЦП
18
Джулио Маджоре
ЦП
7
Рей Манай
ЦФ
10
Даниэле Верде
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Салернитана
27
Вид Белец
ВР
5
Риккардо Гальоло
ЛЗ
44
Павел Ярочински
ЛЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
28
Вайди Кечрида
ПЗ
10
Жоэль Оби
ЦП
32
Эмиль Бохинен
ЦП
13
Эдерсон
ЦП
20
Надир Цортеа
ПВ
8
Диего Перотти
ЦФ
11
Милан Джурич
ЦФ
87
Микаэл
ЦФ
Специя
40
Петар Зовко
ВР
41
Йерун Зут
ВР
13
Николо Бертола
ЦЗ
55
Петко Христов
ЦЗ
4
Сальва Феррер
ПЗ
10
Орельен Нгуямба
ОП
10
Мехди Бурабиа
ЦП
7
Кевин Агудело
ПВ
9
Жанис Антист
ЦФ
18
М'Бала Нзола
ЦФ
10
Эдди Сальседо
ЦФ
13
Давид Стрелец
ЦФ
4-1-3-1-1
55
Сепе
20
Раньери
17
Фасио
3
Дрэгушин
2
Маццокки
16
Радованович
7
Рибери
20
Кастанос
29
Кулибали
90
Верди
11
Муссе
3-2-2-1-2
49
Проведель
4
Кивиор
6
Эрлич
43
Николау
98
Амьен-Аду
13
Реца
7
Сала
18
Маджоре
11
Гьяси
10
Верде
7
Манай
2
Маццокки
23
Гьембер
23
Гьембер
2
Маццокки
90
Верди
32
Бохинен
32
Бохинен
90
Верди
20
Кастанос
8
Перотти
8
Перотти
20
Кастанос
11
Муссе
11
Джурич
11
Джурич
11
Муссе
7
Рибери
87
Микаэл
87
Микаэл
7
Рибери
7
Сала
10
Нгуямба
10
Нгуямба
7
Сала
10
Верде
7
Агудело
7
Агудело
10
Верде
7
Манай
18
Нзола
18
Нзола
7
Манай
Остались в запасе
Салернитана
Специя
20
Надир Цортеа
ПВ
27
Вид Белец
ВР
5
Риккардо Гальоло
ЛЗ
44
Павел Ярочински
ЛЗ
28
Вайди Кечрида
ПЗ
10
Жоэль Оби
ЦП
13
Эдерсон
ЦП
Главный тренер
Стефано Колантуоно
40
Петар Зовко
ВР
41
Йерун Зут
ВР
13
Николо Бертола
ЦЗ
55
Петко Христов
ЦЗ
4
Сальва Феррер
ПЗ
10
Мехди Бурабиа
ЦП
9
Жанис Антист
ЦФ
10
Эдди Сальседо
ЦФ
13
Давид Стрелец
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Остались в запасе
20
Надир Цортеа
ПВ
27
Вид Белец
ВР
5
Риккардо Гальоло
ЛЗ
44
Павел Ярочински
ЛЗ
28
Вайди Кечрида
ПЗ
10
Жоэль Оби
ЦП
13
Эдерсон
ЦП
Остались в запасе
40
Петар Зовко
ВР
41
Йерун Зут
ВР
13
Николо Бертола
ЦЗ
55
Петко Христов
ЦЗ
4
Сальва Феррер
ПЗ
10
Мехди Бурабиа
ЦП
9
Жанис Антист
ЦФ
10
Эдди Сальседо
ЦФ
13
Давид Стрелец
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Главный тренер
Тиаго Мотта
Статистика матча Салернитана - Специя
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Салернитана
Италия. Серия В, 34 тур
Циттаделла
0 : 2
13.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 38 тур
Сампдория
1 : 0
09.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 37 тур
Салернитана
2 : 0
04.05.2025
Мантова
Италия. Серия В, 36 тур
Специя
2 : 0
01.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 35 тур
Салернитана
3 : 1
25.04.2025
Козенца
Специя
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
Италия. Серия В, 37 тур
Специя
2 : 2
01.05.2026
Венеция
Италия. Серия В, 36 тур
Катанцаро
4 : 2
25.04.2026
Специя
Италия. Серия В, 35 тур
Специя
6 : 1
18.04.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 34 тур
Специя
0 : 2
12.04.2026
Мантова
Информация о матче
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