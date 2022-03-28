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    Расписание матчей 28-03-2022

    февраль 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6
    март 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    апрель 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1
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    Россия. ФНЛ 2. Группа 1 (2021/2022), 23 тур
    28 марта, понедельник
    15:00
    Анжи
    1:1
    Биолог-Новокубанск
    Матч завершен
    Товарищеские матчи. Сборные 2022, Март
    28 марта, понедельник
    21:00
    Черногория
    1:0
    Греция
    Матч завершен
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