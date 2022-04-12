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    Расписание матчей 12-04-2022

    март 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    апрель 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1
    май 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2022, 1 тур
    12 апреля, вторник
    02:00
    Жувентуде
    2:2
    Брагантино
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2021/2022), 1/4 финала, ответный матч
    12 апреля, вторник
    22:00
    Реал
    2:3
    Челси
    Матч завершен
    12 апреля, вторник
    22:00
    Бавария
    1:1
    Вильярреал
    Матч завершен
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