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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Бавария - Вильярреал
Бавария - Вильярреал: обзор матча 12 апреля 2022
Бавария
12.04.2022, вторник, 22:00
Лига чемпионов, 1/4 финала
1 : 1
Первый матч – 0 : 1
Завершен
Вильярреал
52'
Р. Левандовски
88'
С. Чуквуэзе
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Бавария - Вильярреал
90'
+3
Замена
С. Орье
️️️️
Д. Парехо
90'
+1
Желтая карточка
Д. Ло Чельсо
Замена
Э. Чупо-Мотинг
️️️️
Т. Мюллер
90'
88'
ГОЛ! 1:1!
С. Чуквуэзе
Пас отдал
Ж. Морено
Замена
А. Дэвис
️️️️
Л. Эрнандес
87'
84'
Замена
А. Педраса
️️️️
А. Данжума
84'
Замена
С. Чуквуэзе
️️️️
Ф. Коклен
Замена
С. Гнабри
️️️️
Д. Мусиала
82'
59'
Желтая карточка
Х. Фойт
ГОЛ! 1:0!
Р. Левандовски
Пас отдал
Т. Мюллер
52'
Желтая карточка
Р. Левандовски
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
27
Леон Горецка
ЦП
10
Джамал Мусиала
АП
10
Лерой Сане
ПВ
13
Томас Мюллер
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Вильярреал
28
Херонимо Рульи
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
8
Хуан Фойт
ПЗ
6
Этьенн Капу
ОП
13
Франсис Коклен
ОП
10
Даниэль Парехо
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
7
Жерар Морено
ЦФ
7
Арно Данжума
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
3
Омар Ричардс
ЛЗ
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
44
Йосип Станишич
ЦЗ
21
Марк Рока
ОП
20
Марсель Забитцер
ЦП
10
Пауль Ваннер
АП
10
Малик Тилльман
АП
7
Серж Гнабри
ПВ
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
40
Габриэль Видович
ЦФ
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
10
Висенте Иборра
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
10
Йереми Пино
ПВ
9
Пако Алькасер
ЦФ
3-1-1-3-2
1
Нойер
21
Эрнандес
2
Упамекано
28
Павар
6
Киммих
27
Горецка
21
Коман
10
Мусиала
10
Сане
9
Левандовски
13
Мюллер
4-2-1-1-2
28
Рульи
8
Фойт
14
Торрес
39
Альбиоль
2
Эступиньян
6
Капу
13
Коклен
10
Парехо
20
Ло Чельсо
7
Данжума
7
Морено
21
Эрнандес
19
Дэвис
19
Дэвис
21
Эрнандес
10
Мусиала
7
Гнабри
7
Гнабри
10
Мусиала
13
Мюллер
13
Чупо-Мотинг
13
Чупо-Мотинг
13
Мюллер
7
Данжума
23
Педраса
23
Педраса
7
Данжума
10
Парехо
92
Орье
92
Орье
10
Парехо
13
Коклен
21
Чуквуэзе
21
Чуквуэзе
13
Коклен
Остались в запасе
Бавария
Вильярреал
3
Омар Ричардс
ЛЗ
26
Свен Ульрайх
ВР
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
44
Йосип Станишич
ЦЗ
21
Марк Рока
ОП
20
Марсель Забитцер
ЦП
10
Пауль Ваннер
АП
10
Малик Тилльман
АП
40
Габриэль Видович
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
1
Серхио Асенхо
ВР
2
Айсса Манди
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
10
Висенте Иборра
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
16
Мойзес Гомес
ЛВ
10
Йереми Пино
ПВ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
3
Омар Ричардс
ЛЗ
26
Свен Ульрайх
ВР
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
44
Йосип Станишич
ЦЗ
21
Марк Рока
ОП
20
Марсель Забитцер
ЦП
10
Пауль Ваннер
АП
10
Малик Тилльман
АП
40
Габриэль Видович
ЦФ
Остались в запасе
1
Серхио Асенхо
ВР
2
Айсса Манди
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
10
Висенте Иборра
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
16
Мойзес Гомес
ЛВ
10
Йереми Пино
ПВ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Бавария - Вильярреал
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 11 тур
Гамбург
- : -
28.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 1
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Вильярреал
Испания. Примера, 14 тур
Сельта
- : -
29.11.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
0 : 1
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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