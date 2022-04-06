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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Вильярреал - Бавария
Вильярреал - Бавария: обзор матча 06 апреля 2022
Вильярреал
06.04.2022, среда, 22:00
Лига чемпионов, 1/4 финала
1 : 0
Ответный матч – 1 : 1
Завершен
Бавария
8'
А. Данжума
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Вильярреал - Бавария
90'
+5
Замена
М. Рока
️️️️
Л. Горецка
Замена
С. Орье
️️️️
Х. Фойт
81'
Замена
С. Чуквуэзе
️️️️
А. Данжума
81'
Желтая карточка
П. Эступиньян
74'
71'
Замена
Н. Зюле
️️️️
Б. Павар
62'
Замена
Л. Сане
️️️️
С. Гнабри
62'
Замена
Л. Горецка
️️️️
Т. Мюллер
Замена
А. Педраса
️️️️
Ф. Коклен
59'
ГОЛ! 1:0!
А. Данжума
Пас отдал
Д. Парехо
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
28
Херонимо Рульи
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
7
Арно Данжума
ЛВ
6
Этьенн Капу
ОП
13
Франсис Коклен
ОП
10
Даниэль Парехо
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
7
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
10
Джамал Мусиала
АП
7
Серж Гнабри
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
10
Висенте Иборра
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
10
Йереми Пино
ПВ
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Бавария
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
26
Свен Ульрайх
ВР
3
Омар Ричардс
ЛЗ
44
Йосип Станишич
ЦЗ
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
21
Марк Рока
ОП
20
Марсель Забитцер
ЦП
27
Леон Горецка
ЦП
10
Малик Тилльман
АП
10
Пауль Ваннер
АП
10
Лерой Сане
ПВ
4-2-1-2-1
28
Рульи
2
Эступиньян
39
Альбиоль
14
Торрес
8
Фойт
6
Капу
13
Коклен
10
Парехо
7
Данжума
20
Ло Чельсо
7
Морено
4-1-3-2
1
Нойер
28
Павар
21
Эрнандес
2
Упамекано
19
Дэвис
6
Киммих
7
Гнабри
10
Мусиала
21
Коман
13
Мюллер
9
Левандовски
13
Коклен
23
Педраса
23
Педраса
13
Коклен
8
Фойт
92
Орье
92
Орье
8
Фойт
7
Данжума
21
Чуквуэзе
21
Чуквуэзе
7
Данжума
28
Павар
25
Зюле
25
Зюле
28
Павар
Горецка
21
Рока
21
Рока
Горецка
13
Мюллер
27
Горецка
27
Горецка
13
Мюллер
7
Гнабри
10
Сане
10
Сане
7
Гнабри
Остались в запасе
Вильярреал
Бавария
1
Серхио Асенхо
ВР
2
Айсса Манди
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
10
Висенте Иборра
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
16
Мойзес Гомес
ЛВ
10
Йереми Пино
ПВ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
3
Омар Ричардс
ЛЗ
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
26
Свен Ульрайх
ВР
44
Йосип Станишич
ЦЗ
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
20
Марсель Забитцер
ЦП
10
Малик Тилльман
АП
10
Пауль Ваннер
АП
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Остались в запасе
1
Серхио Асенхо
ВР
2
Айсса Манди
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
10
Висенте Иборра
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
16
Мойзес Гомес
ЛВ
10
Йереми Пино
ПВ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Остались в запасе
3
Омар Ричардс
ЛЗ
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
26
Свен Ульрайх
ВР
44
Йосип Станишич
ЦЗ
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
20
Марсель Забитцер
ЦП
10
Малик Тилльман
АП
10
Пауль Ваннер
АП
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Статистика матча Вильярреал - Бавария
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 14 тур
Сельта
- : -
29.11.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
0 : 1
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Бавария
Германия. Бундеслига, 11 тур
Гамбург
- : -
28.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 1
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Информация о матче
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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