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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Реал - Челси
Реал - Челси: обзор матча 12 апреля 2022
Реал
12.04.2022, вторник, 22:00
Лига чемпионов, 1/4 финала
2 : 3
Первый матч – 3 : 1
Завершен
Челси
80'
Родриго
96'
К. Бензема
15'
М. Маунт
51'
А. Рюдигер
75'
Т. Вернер
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Реал - Челси
Замена
Д. Себальос
️️️️
Д. Карвахаль
118'
Замена
Д. Себальос
️️️️
Винисиус
115'
114'
Желтая карточка
С. Аспиликуэта
109'
Желтая карточка
К. Хаверц
106'
Замена
С. Ньигес
️️️️
Р. Лофтус-Чик
106'
Замена
Жоржиньо
️️️️
М. Ковачич
103'
Желтая карточка
Х. Зиеш
99'
Замена
Х. Зиеш
️️️️
Н. Канте
ГОЛ! 2:3!
К. Бензема
Пас отдал
Винисиус
96'
Желтая карточка
Э. Камавинга
90'
+1
Замена
Л. Васкес
️️️️
Начо
88'
Травма
Начо
86'
83'
Замена
К. Пулишич
️️️️
Т. Вернер
ГОЛ! 1:3!
Родриго
Пас отдал
Л. Модрич
80'
Замена
Родриго
️️️️
Каземиро
78'
Замена
Марсело
️️️️
Ф. Менди
78'
75'
ГОЛ! 0:3!
Т. Вернер
Замена
Э. Камавинга
️️️️
Т. Кроос
73'
Желтая карточка
Ф. Вальверде
68'
51'
ГОЛ! 0:2!
А. Рюдигер
Пас отдал
М. Маунт
Желтая карточка
К. Бензема
37'
15'
ГОЛ! 0:1!
М. Маунт
Пас отдал
Т. Вернер
10'
Желтая карточка
Р. Джеймс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
6
Начо
ЦЗ
26
Дани Карвахаль
ПЗ
7
Винисиус
ЛП
5
Каземиро
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
14
Лука Модрич
ЦП
8
Федерико Вальверде
ПП
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Челси
16
Эдуар Менди
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
91
Н'Голо Канте
ОП
8
Матео Ковачич
ЦП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
11
Тимо Вернер
ЦФ
29
Кай Хаверц
ЦФ
7
Мэйсон Маунт
РФ
Главный тренер
Томас Тухель
Реал
40
Тони Фуидиас
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
12
Марсело
ЛЗ
16
Рафа Марин
ЦЗ
25
Даниэль Себальос
ЦП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
11
Родриго
ПВ
10
Марко Асенсио
ПВ
18
Гарет Бэйл
ПВ
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
9
Лука Йович
ЦФ
Челси
13
Кепа
ВР
13
Маркус Беттинелли
ВР
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
5
Маланг Сарр
ЦЗ
27
Трево Чалоба
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
8
Сауль Ньигес
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
20
Харви Вейл
АП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
22
Хаким Зиеш
ПВ
4-1-4-1
1
Куртуа
23
Менди
5
Алаба
6
Начо
26
Карвахаль
5
Каземиро
7
Винисиус
8
Кроос
14
Модрич
8
Вальверде
9
Бензема
4-1-2-3
16
Менди
24
Джеймс
3
Силва
22
Рюдигер
3
Алонсо
91
Канте
8
Ковачич
20
Лофтус-Чик
7
Маунт
29
Хаверц
11
Вернер
23
Менди
12
Марсело
12
Марсело
23
Менди
7
Винисиус
25
Себальос
25
Себальос
7
Винисиус
8
Кроос
6
Камавинга
6
Камавинга
8
Кроос
5
Каземиро
11
Родриго
11
Родриго
5
Каземиро
6
Начо
17
Васкес
17
Васкес
6
Начо
11
Вернер
11
Пулишич
11
Пулишич
11
Вернер
20
Лофтус-Чик
8
Ньигес
8
Ньигес
20
Лофтус-Чик
8
Ковачич
21
Жоржиньо
21
Жоржиньо
8
Ковачич
91
Канте
22
Зиеш
22
Зиеш
91
Канте
Остались в запасе
Реал
Челси
40
Тони Фуидиас
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
16
Рафа Марин
ЦЗ
10
Марко Асенсио
ПВ
18
Гарет Бэйл
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
9
Лука Йович
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
13
Кепа
ВР
13
Маркус Беттинелли
ВР
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
5
Маланг Сарр
ЦЗ
27
Трево Чалоба
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
20
Харви Вейл
АП
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
40
Тони Фуидиас
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
16
Рафа Марин
ЦЗ
10
Марко Асенсио
ПВ
18
Гарет Бэйл
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
9
Лука Йович
ЦФ
Остались в запасе
13
Кепа
ВР
13
Маркус Беттинелли
ВР
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
5
Маланг Сарр
ЦЗ
27
Трево Чалоба
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
20
Харви Вейл
АП
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Реал - Челси
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Главный судья:
Шимон Марциняк
(Плоцк)
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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