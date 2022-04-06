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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Челси - Реал
Челси - Реал: обзор матча 06 апреля 2022
Челси
06.04.2022, среда, 22:00
Лига чемпионов, 1/4 финала
1 : 3
Ответный матч – 3 : 2
Завершен
Реал
40'
К. Хаверц
21'
К. Бензема
24'
К. Бензема
46'
К. Бензема
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Челси - Реал
86'
Замена
Г. Бэйл
️️️️
К. Бензема
74'
Замена
Э. Камавинга
️️️️
Т. Кроос
64'
Замена
Начо
️️️️
Э. Милитао
Замена
Р. Лукаку
️️️️
К. Пулишич
64'
Замена
Р. Лофтус-Чик
️️️️
Жоржиньо
64'
46'
ГОЛ! 1:3!
К. Бензема
46'
Замена
Д. Себальос
️️️️
Ф. Вальверде
Замена
М. Ковачич
️️️️
А. Кристенсен
46'
Замена
Х. Зиеш
️️️️
Н. Канте
46'
ГОЛ! 1:2!
К. Хаверц
Пас отдал
Жоржиньо
40'
24'
ГОЛ! 0:2!
К. Бензема
Пас отдал
Л. Модрич
21'
ГОЛ! 0:1!
К. Бензема
Пас отдал
Винисиус
Желтая карточка
А. Рюдигер
19'
14'
Желтая карточка
Э. Милитао
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
16
Эдуар Менди
ВР
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
24
Рис Джеймс
ПАЗ
91
Н'Голо Канте
ОП
21
Жоржиньо
ЦП
7
Мэйсон Маунт
ЦП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
26
Дани Карвахаль
ПЗ
7
Винисиус
ЛП
5
Каземиро
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
14
Лука Модрич
ЦП
8
Федерико Вальверде
ПП
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Челси
13
Кепа
ВР
13
Маркус Беттинелли
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
27
Трево Чалоба
ЦЗ
5
Маланг Сарр
ЦЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
8
Матео Ковачич
ЦП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
22
Хаким Зиеш
ПВ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Реал
40
Тони Фуидиас
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
12
Марсело
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
6
Начо
ЦЗ
25
Даниэль Себальос
ЦП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
17
Лукас Васкес
ПВ
10
Марко Асенсио
ПВ
11
Родриго
ПВ
18
Гарет Бэйл
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
4-2-2-1-1
16
Менди
15
Кристенсен
3
Силва
22
Рюдигер
3
Аспиликуэта
91
Канте
24
Джеймс
21
Жоржиньо
7
Маунт
11
Пулишич
29
Хаверц
4-1-4-1
1
Куртуа
26
Карвахаль
3
Милитао
5
Алаба
23
Менди
5
Каземиро
8
Вальверде
8
Кроос
14
Модрич
7
Винисиус
9
Бензема
15
Кристенсен
8
Ковачич
8
Ковачич
15
Кристенсен
21
Жоржиньо
20
Лофтус-Чик
20
Лофтус-Чик
21
Жоржиньо
91
Канте
22
Зиеш
22
Зиеш
91
Канте
11
Пулишич
9
Лукаку
9
Лукаку
11
Пулишич
3
Милитао
6
Начо
6
Начо
3
Милитао
8
Вальверде
25
Себальос
25
Себальос
8
Вальверде
8
Кроос
6
Камавинга
6
Камавинга
8
Кроос
9
Бензема
18
Бэйл
18
Бэйл
9
Бензема
Остались в запасе
Челси
Реал
29
Роберт Кенеди
ЛВ
13
Кепа
ВР
13
Маркус Беттинелли
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
27
Трево Чалоба
ЦЗ
5
Маланг Сарр
ЦЗ
8
Сауль Ньигес
ЦП
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
40
Тони Фуидиас
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
12
Марсело
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
17
Лукас Васкес
ПВ
10
Марко Асенсио
ПВ
11
Родриго
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
29
Роберт Кенеди
ЛВ
13
Кепа
ВР
13
Маркус Беттинелли
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
27
Трево Чалоба
ЦЗ
5
Маланг Сарр
ЦЗ
8
Сауль Ньигес
ЦП
11
Тимо Вернер
ЦФ
Остались в запасе
40
Тони Фуидиас
ВР
13
Андрей Лунин
ВР
12
Марсело
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
17
Лукас Васкес
ПВ
10
Марко Асенсио
ПВ
11
Родриго
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Челси - Реал
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Реал
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Информация о матче
Главный судья:
Клеман Турпен
(Улинс)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
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