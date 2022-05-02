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    Расписание матчей 02-05-2022

    апрель 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1
    май 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    июнь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2022, 4 тур
    2 мая, понедельник
    01:00
    Интернасьонал
    0:0
    Аваи
    Матч завершен
    США. МЛС 2022, 13 тур
    2 мая, понедельник
    05:00
    Лос-Анджелес
    2:0
    Миннесота Юнайтед
    Матч завершен
    Белоруссия. Высшая лига 2022, 6 тур
    2 мая, понедельник
    13:00
    Витебск
    2:1
    Днепр
    Матч завершен
    2 мая, понедельник
    15:00
    Неман
    1:4
    Энергетик-БГУ
    Матч завершен
    2 мая, понедельник
    17:00
    Шахтер
    1:0
    Гомель
    Матч завершен
    2 мая, понедельник
    19:00
    Динамо
    2:2
    БАТЭ
    Матч завершен
    Казахстан. Премьер-лига 2022, 9 тур
    2 мая, понедельник
    14:00
    Шахтер
    4:1
    Тобол
    Матч завершен
    2 мая, понедельник
    15:00
    Актобе
    2:1
    Акжайык
    Матч завершен
    2 мая, понедельник
    16:00
    Кайрат
    1:1
    Кызыл-Жар
    Матч завершен
    2 мая, понедельник
    17:00
    Аксу
    2:0
    Каспий
    Матч завершен
    2 мая, понедельник
    18:00
    Мактаарал
    0:1
    Тараз
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2021/2022), 27 тур
    2 мая, понедельник
    19:00
    Арсенал
    2:2
    Пари НН
    Матч завершен
    Англия. Чемпионшип (2021/2022), 45 тур
    2 мая, понедельник
    19:15
    Фулхэм
    7:0
    Лутон Таун
    Матч завершен
    Греция. Суперлига (2021/2022), 5 тур, группа B
    2 мая, понедельник
    19:30
    Астерас
    0:2
    ПАС Ламия
    Матч завершен
    2 мая, понедельник
    19:30
    Ионикос
    5:1
    Аполлон Смирнис
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2021/2022), 6 тур, группа A
    2 мая, понедельник
    20:00
    Силькеборг
    4:2
    Ольборг
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2021/2022), 32 тур
    2 мая, понедельник
    21:30
    Байер
    2:0
    Айнтрахт
    Матч завершен
    2 мая, понедельник
    21:30
    Боруссия
    3:1
    РБ Лейпциг
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2021/2022), 35 тур
    2 мая, понедельник
    21:45
    Аталанта
    1:1
    Салернитана
    Матч завершен
    Испания. Примера (2021/2022), 34 тур
    2 мая, понедельник
    22:00
    Хетафе
    0:0
    Бетис
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2021/2022), 35 тур
    2 мая, понедельник
    22:00
    Манчестер Юнайтед
    3:0
    Брентфорд
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2021/2022), 32 тур
    2 мая, понедельник
    22:15
    Пасуш де Феррейра
    1:1
    Тондела
    Матч завершен
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