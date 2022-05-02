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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Шахтер Караганда - Тобол
Шахтер Караганда - Тобол: обзор матча 02 мая 2022
Шахтер Караганда
02.05.2022, понедельник, 14:00
Казахстан. Премьер-лига, 9 тур
4 : 1
Завершен
Тобол
33'
Т. Досмагамбетов (П)
47'
Н. Ковталюк
61'
Т. Досмагамбетов (П)
81'
Р. Муртазаев
70'
А. Жаксылыков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шахтер Караганда - Тобол
Замена
А. Тюлюбай
️️️️
Т. Досмагамбетов
90'
86'
Замена
️️️️
Р. Бригидо
86'
Замена
Р. Асранкулов
️️️️
В. Васильев
ГОЛ! 4:1!
Р. Муртазаев
81'
Замена
Р. Муртазаев
️️️️
Н. Ковталюк
81'
73'
Желтая карточка
Р. Бригидо
70'
ГОЛ! 3:1!
А. Жаксылыков
Замена
Т. Жангылышбай
️️️️
И. Свиридов
67'
Замена
А. Таттыбаев
️️️️
Э. Рустемович
67'
64'
Замена
Р. Пожег Ванкас
️️️️
З. Тошич
64'
Замена
А. Жаксылыков
️️️️
И. Сергеев
61'
Желтая карточка
А. Тагыберген
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Т. Досмагамбетов
61'
Желтая карточка
А. Назымханов
59'
Желтая карточка
С. Букорац
55'
52'
Желтая карточка
З. Тошич
ГОЛ! 2:0!
Н. Ковталюк
47'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Т. Досмагамбетов
33'
32'
Вторая желтая
А. Аманович
Желтая карточка
К. Маляров
21'
12'
Желтая карточка
А. Аманович
5'
Желтая карточка
Ж. Томашевич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер Караганда
30
Игорь Шацкий
ВР
27
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
2
Владимир Хозин
ЦЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
25
Стефан Букорац
ЦП
88
Рохер Каньяс
ЦП
55
Иван Граф
ЦФ
18
Абылайхан Назымханов
ЦФ
11
Иван Свиридов
ЦФ
44
Эдин Рустемович
ЦФ
22
Николай Ковталюк
ЦФ
Главный тренер
Евгений Свешников
Тобол
35
Александр Мокин
ВР
5
Жарко Томашевич
ЦЗ
2
Сергей Малый
ЦЗ
29
Самат Жарынбетов
ОП
77
Дмитрий Мирошниченко
ЦП
8
Асхат Тагыберген
ЦП
18
Зоран Тошич
ЦП
47
Владислав Васильев
АП
55
Алекса Аманович
ЦФ
37
Игорь Сергеев
ЦФ
91
Рубен Бригидо
ЦФ
Главный тренер
Александр Москаленко
Шахтер Караганда
91
Павел Назаренко
ЦЗ
7
Роман Муртазаев
ЦП
44
Алмас Тюлюбай
ЦП
6
Амир Адуев
ЦП
26
Джордже Чосич
ЦФ
1
Егор Цуприков
ЦФ
1
Игорь Трофимец
ЦФ
11
Токтар Жангылышбай
ЦФ
33
Абдель Ламанж
ЦФ
9
Шынгыс Флюк
ЦФ
9
Айдос Таттыбаев
ЦФ
Тобол
1
Дмитрий Непогодов
ВР
22
Александр Марочкин
ЦЗ
5
Багдат Каиров
ПЗ
1
Султан Бусурманов
ЦФ
3
Роман Асранкулов
ЦФ
90
Данияр Семченков
ЦФ
47
Вячеслав Кульпеисов
ЦФ
94
Руди Пожег Ванкас
ЦФ
40
Айбар Жаксылыков
ЦФ
3-2-5
30
Шацкий
27
Досмагамбетов
2
Хозин
7
Маляров
25
Букорац
88
Каньяс
18
Назымханов
22
Ковталюк
44
Рустемович
11
Свиридов
55
Граф
2-1-3-1-3
35
Мокин
5
Томашевич
2
Малый
29
Жарынбетов
77
Мирошниченко
8
Тагыберген
18
Тошич
47
Васильев
91
Бригидо
37
Сергеев
55
Аманович
22
Ковталюк
7
Муртазаев
7
Муртазаев
22
Ковталюк
27
Досмагамбетов
44
Тюлюбай
44
Тюлюбай
27
Досмагамбетов
11
Свиридов
11
Жангылышбай
11
Жангылышбай
11
Свиридов
44
Рустемович
9
Таттыбаев
9
Таттыбаев
44
Рустемович
47
Васильев
3
Асранкулов
3
Асранкулов
47
Васильев
18
Тошич
94
Пожег Ванкас
94
Пожег Ванкас
18
Тошич
37
Сергеев
40
Жаксылыков
40
Жаксылыков
37
Сергеев
Остались в запасе
Шахтер Караганда
Тобол
91
Павел Назаренко
ЦЗ
6
Амир Адуев
ЦП
26
Джордже Чосич
ЦФ
1
Егор Цуприков
ЦФ
1
Игорь Трофимец
ЦФ
33
Абдель Ламанж
ЦФ
9
Шынгыс Флюк
ЦФ
Главный тренер
Евгений Свешников
1
Дмитрий Непогодов
ВР
22
Александр Марочкин
ЦЗ
5
Багдат Каиров
ПЗ
1
Султан Бусурманов
ЦФ
90
Данияр Семченков
ЦФ
47
Вячеслав Кульпеисов
ЦФ
Главный тренер
Александр Москаленко
Остались в запасе
91
Павел Назаренко
ЦЗ
6
Амир Адуев
ЦП
26
Джордже Чосич
ЦФ
1
Егор Цуприков
ЦФ
1
Игорь Трофимец
ЦФ
33
Абдель Ламанж
ЦФ
9
Шынгыс Флюк
ЦФ
Остались в запасе
1
Дмитрий Непогодов
ВР
22
Александр Марочкин
ЦЗ
5
Багдат Каиров
ПЗ
1
Султан Бусурманов
ЦФ
90
Данияр Семченков
ЦФ
47
Вячеслав Кульпеисов
ЦФ
Главный тренер
Евгений Свешников
Главный тренер
Александр Москаленко
Статистика матча Шахтер Караганда - Тобол
3
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Шахтер Караганда
Казахстан. Первая лига, 26 тур
Шахтер Караганда
2 : 3
22.10.2026
Кайрат-Жастар
Казахстан. Первая лига, 25 тур
Туран
1 : 0
16.10.2026
Шахтер Караганда
Казахстан. Первая лига, 24 тур
Шахтер Караганда
2 : 0
08.10.2026
Академия Онтустик
Казахстан. Первая лига, 23 тур
Шахтер Караганда
0 : 0
17.09.2026
Тараз
Казахстан. Первая лига, 22 тур
Жайык
1 : 2
11.09.2026
Шахтер Караганда
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Тобол
2 : 3
31.10.2026
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Жетысу
1 : 1
24.10.2026
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Тобол
4 : 2
17.10.2026
Женис
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Тобол
2 : 1
10.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Тобол
0 : 2
17.09.2026
Елимай
Информация о матче
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