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    Евгений Свешников

    Тренер
    Имя Евгений
    Отчество Валентинович
    Фамилия Свешников
    Гражданство Казахстан
    Дата рождения 6 октября 1973
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Шахтер 14 4 7 3
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    05.03.2022 Астана 0 : 0 Шахтер
    10.03.2022 Кызыл-Жар 0 : 1 Шахтер
    03.04.2022 Актобе 1 : 1 Шахтер
    10.04.2022 Шахтер 5 : 1 Мактаарал
    17.04.2022 Тараз 2 : 1 Шахтер
    23.04.2022 Шахтер 0 : 1 Акжайык
    27.04.2022 Каспий 4 : 0 Шахтер
    02.05.2022 Шахтер 4 : 1 Тобол
    08.05.2022 Туран 2 : 0 Шахтер
    14.05.2022 Шахтер 1 : 0 Ордабасы
    21.05.2022 Кайрат 2 : 0 Шахтер
    19.06.2022 Шахтер 1 : 2 Кызыл-Жар
    25.06.2022 Аксу 1 : 1 Шахтер
    02.07.2022 Шахтер 2 : 3 Актобе
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