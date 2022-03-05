Евгений Свешников
Тренер
|Имя
|Евгений
|Отчество
|Валентинович
|Фамилия
|Свешников
|Гражданство
|Казахстан
|Дата рождения
|6 октября 1973
|Имя
|Евгений
|Отчество
|Валентинович
|Фамилия
|Свешников
|Гражданство
|Казахстан
|Дата рождения
|6 октября 1973
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Шахтер
|14
|4
|7
|3
|Дата
|Матч
|05.03.2022
|Астана
|0 : 0
|Шахтер
|10.03.2022
|Кызыл-Жар
|0 : 1
|Шахтер
|03.04.2022
|Актобе
|1 : 1
|Шахтер
|10.04.2022
|Шахтер
|5 : 1
|Мактаарал
|17.04.2022
|Тараз
|2 : 1
|Шахтер
|23.04.2022
|Шахтер
|0 : 1
|Акжайык
|27.04.2022
|Каспий
|4 : 0
|Шахтер
|02.05.2022
|Шахтер
|4 : 1
|Тобол
|08.05.2022
|Туран
|2 : 0
|Шахтер
|14.05.2022
|Шахтер
|1 : 0
|Ордабасы
|21.05.2022
|Кайрат
|2 : 0
|Шахтер
|19.06.2022
|Шахтер
|1 : 2
|Кызыл-Жар
|25.06.2022
|Аксу
|1 : 1
|Шахтер
|02.07.2022
|Шахтер
|2 : 3
|Актобе