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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Байер - Айнтрахт
Байер - Айнтрахт: обзор матча 02 мая 2022
Байер
02.05.2022, понедельник, 21:30
Германия. Бундеслига, 32 тур
2 : 0
Завершен
Айнтрахт
18'
Паулиньо
51'
П. Шик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Байер - Айнтрахт
Замена
Д. Синкгравен
️️️️
М. Диаби
88'
Замена
Ю. Баумгартлингер
️️️️
С. Азмун
87'
Замена
Л. Аларио
️️️️
П. Шик
86'
82'
Замена
Д. Камада
️️️️
Г. Пасьенса
Замена
М. Баккер
️️️️
Паулиньо
81'
Замена
Э. Паласиос
️️️️
Ч. Арангис
81'
73'
Замена
Д. Соу
️️️️
Р. Ахе
ГОЛ! 2:0!
П. Шик
Пас отдал
М. Диаби
51'
46'
Замена
А. Кнауфф
️️️️
Ф. Костич
46'
Замена
А. Туре
️️️️
Тута
46'
Замена
С. Ламмерс
️️️️
Й. Хеуге
ГОЛ! 1:0!
Паулиньо
Пас отдал
М. Диаби
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
31
Одилон Коссуну
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
5
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
10
Паулиньо
ЛВ
19
Мусса Диаби
ЛВ
20
Чарлес Арангис
ЦП
8
Роберт Андрих
ЦП
20
Сердар Азмун
ЦФ
14
Патрик Шик
ЦФ
Главный тренер
Херардо Сеоане
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
20
Макото Хасебе
ЦЗ
3
Тута
ЦЗ
5
Эван Н'Дика
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
18
Филип Костич
ЛВ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
18
Кристиян Якич
ОП
70
Айдин Хрустич
АП
9
Рагнар Ахе
ЦФ
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Байер
22
Леннарт Грил
ВР
99
Андрей Лунев
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
27
Лукас Аларио
ЦФ
Айнтрахт
1
Йенс Граль
ВР
21
Данни Да Коста
ПЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
31
Штефан Илсанкер
ЦП
97
Джибриль Соу
ЦП
25
Аймен Баркок
АП
18
Даичи Камада
АП
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
4-2-2-2
1
Градецки
31
Коссуну
12
Тапсоба
5
Хинкапе
4
Та
20
Арангис
8
Андрих
19
Диаби
10
Паулиньо
14
Шик
20
Азмун
4-1-3-2
1
Трапп
22
Чендлер
3
Тута
5
Н'Дика
20
Хасебе
18
Якич
18
Костич
70
Хрустич
10
Хеуге
9
Пасьенса
9
Ахе
10
Паулиньо
5
Баккер
5
Баккер
10
Паулиньо
19
Диаби
24
Синкгравен
24
Синкгравен
19
Диаби
20
Азмун
14
Баумгартлингер
14
Баумгартлингер
20
Азмун
20
Арангис
25
Паласиос
25
Паласиос
20
Арангис
14
Шик
27
Аларио
27
Аларио
14
Шик
3
Тута
6
Туре
6
Туре
3
Тута
9
Ахе
97
Соу
97
Соу
9
Ахе
9
Пасьенса
18
Камада
18
Камада
9
Пасьенса
18
Костич
7
Кнауфф
7
Кнауфф
18
Костич
10
Хеуге
29
Ламмерс
29
Ламмерс
10
Хеуге
Остались в запасе
Байер
Айнтрахт
22
Леннарт Грил
ВР
99
Андрей Лунев
ВР
Главный тренер
Херардо Сеоане
1
Йенс Граль
ВР
21
Данни Да Коста
ПЗ
31
Штефан Илсанкер
ЦП
25
Аймен Баркок
АП
Главный тренер
Оливер Глазнер
Остались в запасе
22
Леннарт Грил
ВР
99
Андрей Лунев
ВР
Остались в запасе
1
Йенс Граль
ВР
21
Данни Да Коста
ПЗ
31
Штефан Илсанкер
ЦП
25
Аймен Баркок
АП
Главный тренер
Херардо Сеоане
Главный тренер
Оливер Глазнер
Статистика матча Байер - Айнтрахт
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
- : -
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Стадион:
Бай-Арена
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