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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Салернитана
Аталанта - Салернитана: обзор матча 02 мая 2022
Аталанта
02.05.2022, понедельник, 21:45
Италия. Серия А, 35 тур
1 : 1
Завершен
Салернитана
88'
М. Пашалич
27'
Эдерсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аталанта - Салернитана
Желтая карточка
Р. Фройлер
90'
ГОЛ! 1:1!
М. Пашалич
Пас отдал
Р. Малиновский
88'
85'
Замена
Л. Муссе
️️️️
С. Верди
85'
Замена
Р. Дрэгушин
️️️️
П. Маццокки
78'
Замена
Ф. Бонаццоли
️️️️
М. Джурич
Замена
Р. Малиновский
️️️️
Л. Муриэль
76'
67'
Замена
Р. Гальоло
️️️️
М. Руджери
55'
Желтая карточка
С. Верди
Замена
А. Миранчук
️️️️
Д. Сапата
54'
Замена
Й. Меле
️️️️
Х. Хатебур
54'
Замена
Б. Джимсити
️️️️
М. Демирал
46'
38'
Желтая карточка
М. Джурич
Желтая карточка
Х. Луис Паломино
38'
Желтая карточка
М. Демирал
37'
27'
ГОЛ! 0:1!
Эдерсон
Пас отдал
М. Джурич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
1
Хуан Муссо
ВР
42
Джорджо Скальвини
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
28
Мерих Демирал
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
33
Ханс Хатебур
ПЗ
13
Жереми Бога
ЛВ
15
Мартен де Рон
ОП
8
Ремо Фройлер
ЦП
10
Луис Муриэль
ЦФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Салернитана
55
Луиджи Сепе
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
23
Норберт Гьембер
ЦЗ
17
Федерико Фасио
ЦЗ
2
Паскуале Маццокки
ПЗ
29
Лассана Кулибали
ЦП
32
Эмиль Бохинен
ЦП
13
Эдерсон
ЦП
90
Симоне Верди
АП
20
Надир Цортеа
ПВ
11
Милан Джурич
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
6
Берат Джимсити
ЦЗ
2
Джорджо Читтадини
ЦЗ
21
Йоаким Меле
ПЗ
7
Валентин Михаила
ЛВ
8
Тен Коопмейнерс
ОП
8
Марио Пашалич
АП
17
Руслан Малиновский
АП
59
Алексей Миранчук
АП
32
Маттео Пессина
АП
11
Мустафа Сиссе
ЦФ
Салернитана
27
Вид Белец
ВР
12
Антонио Руссо
ВР
5
Риккардо Гальоло
ЛЗ
44
Павел Ярочински
ЛЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
18
Франческо Ди Таччио
ЦП
20
Григорис Кастанос
ЦП
82
Леонардо Капецци
ЦП
8
Диего Перотти
ЦФ
87
Микаэл
ЦФ
11
Ли Муссе
ЦФ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
3-3-1-1-2
1
Муссо
42
Скальвини
19
Паломино
28
Демирал
77
Дзаппакоста
15
де Рон
33
Хатебур
8
Фройлер
13
Бога
91
Сапата
10
Муриэль
4-3-2-1
55
Сепе
2
Маццокки
23
Гьембер
17
Фасио
13
Руджери
29
Кулибали
32
Бохинен
13
Эдерсон
20
Цортеа
90
Верди
11
Джурич
28
Демирал
6
Джимсити
6
Джимсити
28
Демирал
33
Хатебур
21
Меле
21
Меле
33
Хатебур
10
Муриэль
17
Малиновский
17
Малиновский
10
Муриэль
91
Сапата
59
Миранчук
59
Миранчук
91
Сапата
13
Руджери
5
Гальоло
5
Гальоло
13
Руджери
2
Маццокки
3
Дрэгушин
3
Дрэгушин
2
Маццокки
90
Верди
11
Муссе
11
Муссе
90
Верди
11
Джурич
90
Бонаццоли
90
Бонаццоли
11
Джурич
Остались в запасе
Аталанта
Салернитана
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
2
Джорджо Читтадини
ЦЗ
8
Тен Коопмейнерс
ОП
8
Марио Пашалич
АП
32
Маттео Пессина
АП
7
Валентин Михаила
ЛВ
11
Мустафа Сиссе
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
27
Вид Белец
ВР
12
Антонио Руссо
ВР
44
Павел Ярочински
ЛЗ
18
Франческо Ди Таччио
ЦП
20
Григорис Кастанос
ЦП
82
Леонардо Капецци
ЦП
8
Диего Перотти
ЦФ
87
Микаэл
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Остались в запасе
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
2
Джорджо Читтадини
ЦЗ
8
Тен Коопмейнерс
ОП
8
Марио Пашалич
АП
32
Маттео Пессина
АП
7
Валентин Михаила
ЛВ
11
Мустафа Сиссе
ЦФ
Остались в запасе
27
Вид Белец
ВР
12
Антонио Руссо
ВР
44
Павел Ярочински
ЛЗ
18
Франческо Ди Таччио
ЦП
20
Григорис Кастанос
ЦП
82
Леонардо Капецци
ЦП
8
Диего Перотти
ЦФ
87
Микаэл
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Статистика матча Аталанта - Салернитана
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Аталанта
Лига конференций, 4 тур
Борац
- : -
26.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Салернитана
Италия. Серия В, 34 тур
Циттаделла
0 : 2
13.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 38 тур
Сампдория
1 : 0
09.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 37 тур
Салернитана
2 : 0
04.05.2025
Мантова
Италия. Серия В, 36 тур
Специя
2 : 0
01.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 35 тур
Салернитана
3 : 1
25.04.2025
Козенца
Информация о матче
Стадион:
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