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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Динамо Мн - БАТЭ
Динамо Мн - БАТЭ: обзор матча 02 мая 2022
Динамо Мн
02.05.2022, понедельник, 19:00
Белоруссия. Высшая лига, 6 тур
2 : 2
Завершен
БАТЭ
65'
И. Бахар (П)
80'
И. Бахар
72'
С. Драгун
78'
А. Филипович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо Мн - БАТЭ
Желтая карточка
Н. Наумов
90'
Замена
Д. Латыхов
️️️️
В. Ложкин
86'
Замена
Ориньо
️️️️
И. Бахар
83'
82'
Желтая карточка
Н. Милич
Замена
Ф. Валенчич
️️️️
И. Песич
81'
ГОЛ! 2:2!
И. Бахар
Пас отдал
В. Ложкин
80'
78'
ГОЛ! 1:2!
А. Филипович
Пас отдал
В. Малькевич
76'
Замена
С. Сазончик
️️️️
С. Драгун
74'
Замена
Д. Бессмертный
️️️️
В. Громыко
72'
ГОЛ! 1:1!
С. Драгун
65'
Желтая карточка
М. Бордачев
ГОЛ с пенальти! 1:0!
И. Бахар
65'
Желтая карточка
М. Швецов
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Мн
1
Егор Хаткевич
ВР
23
Никита Наумов
ЦЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
47
Михаил Козлов
ОП
17
Иван Бахар
ЦП
24
Алексей Вакулич
ЦП
19
Денис Гречихо
ЦП
7
Артем Быков
ЦП
25
Владислав Ложкин
ЦФ
14
Антон Путило
ЦФ
77
Иван Песич
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
БАТЭ
47
Андрей Кудравец
ВР
26
Максим Бордачев
ЛЗ
32
Яков Филипович
ЦЗ
6
Александар Филипович
ЦЗ
44
Владислав Малькевич
ЦЗ
27
Данила Нечаев
ПЗ
11
Виллум Тор Виллумсон
ОП
21
Станислав Драгун
ЦП
55
Валерий Громыко
АП
15
Валерий Бочеров
ЦФ
26
Неманья Милич
ЦФ
Главный тренер
Виталий Жуковский
Динамо Мн
1
Даниил Шапко
ВР
15
Сергей Кисляк
ОП
7
Душан Бакич
ЦП
9
Дмитрий Бородин
ЦП
44
Алексей Бутаревич
ЦП
9
Филип Валенчич
АП
99
Ориньо
ЦФ
5
Владислав Калинин
ЦФ
8
Дмитрий Латыхов
ЦФ
16
Игорь Заяц
ЦФ
БАТЭ
2
Алексей Носко
ОП
99
Артем Шуманский
ЦП
11
Максим Володько
ЦП
3
Дмитрий Бессмертный
ЦП
10
Сергей Сазончик
ЦП
10
Идрис Нурадин
ЦФ
51
Вячеслав Дергачев
ЦФ
66
Ямусса Камара
ЦФ
18
Никита Некрасов
ЦФ
2-1-4-3
1
Хаткевич
23
Наумов
3
Швецов
47
Козлов
17
Бахар
19
Гречихо
7
Быков
24
Вакулич
77
Песич
14
Путило
25
Ложкин
3-3-1-1-2
47
Кудравец
32
Филипович
6
Филипович
44
Малькевич
27
Нечаев
11
Виллумсон
26
Бордачев
21
Драгун
55
Громыко
26
Милич
15
Бочеров
77
Песич
9
Валенчич
9
Валенчич
77
Песич
17
Бахар
99
Ориньо
99
Ориньо
17
Бахар
25
Ложкин
8
Латыхов
8
Латыхов
25
Ложкин
55
Громыко
3
Бессмертный
3
Бессмертный
55
Громыко
21
Драгун
10
Сазончик
10
Сазончик
21
Драгун
Остались в запасе
Динамо Мн
БАТЭ
1
Даниил Шапко
ВР
15
Сергей Кисляк
ОП
7
Душан Бакич
ЦП
9
Дмитрий Бородин
ЦП
44
Алексей Бутаревич
ЦП
5
Владислав Калинин
ЦФ
16
Игорь Заяц
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
2
Алексей Носко
ОП
99
Артем Шуманский
ЦП
11
Максим Володько
ЦП
10
Идрис Нурадин
ЦФ
51
Вячеслав Дергачев
ЦФ
66
Ямусса Камара
ЦФ
18
Никита Некрасов
ЦФ
Главный тренер
Виталий Жуковский
Остались в запасе
1
Даниил Шапко
ВР
15
Сергей Кисляк
ОП
7
Душан Бакич
ЦП
9
Дмитрий Бородин
ЦП
44
Алексей Бутаревич
ЦП
5
Владислав Калинин
ЦФ
16
Игорь Заяц
ЦФ
Остались в запасе
2
Алексей Носко
ОП
99
Артем Шуманский
ЦП
11
Максим Володько
ЦП
10
Идрис Нурадин
ЦФ
51
Вячеслав Дергачев
ЦФ
66
Ямусса Камара
ЦФ
18
Никита Некрасов
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
Главный тренер
Виталий Жуковский
Статистика матча Динамо Мн - БАТЭ
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Нафтан
- : -
28.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
4 : 0
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Витебск
0 : 1
07.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Белшина
2 : 3
28.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Гомель
1 : 2
24.10.2026
Динамо Мн
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
- : -
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
3 : 1
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Орша
2 : 3
11.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Арсенал
1 : 0
30.10.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
Информация о матче
Стадион:
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