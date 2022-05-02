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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Аксу - Каспий
Аксу - Каспий: обзор матча 02 мая 2022
Аксу
02.05.2022, понедельник, 17:00
Казахстан. Премьер-лига, 9 тур
2 : 0
Завершен
Каспий
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аксу - Каспий
Желтая карточка
А. Какимов
56'
Начало матча
Статистика матча Аксу - Каспий
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Аксу
Казахстан. Премьер-лига, 26 тур
Аксу
0 : 3
29.10.2023
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 25 тур
Кайрат
4 : 1
21.10.2023
Аксу
Казахстан. Премьер-лига, 24 тур
Аксу
2 : 0
01.10.2023
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Мактаарал
2 : 0
23.09.2023
Аксу
Казахстан. Премьер-лига, 22 тур
Аксу
0 : 1
15.09.2023
Окжетпес
Каспий
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Каспий
1 : 2
31.10.2026
Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Окжетпес
3 : 0
24.10.2026
Каспий
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Астана
2 : 2
18.10.2026
Каспий
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Каспий
2 : 1
11.10.2026
Алтай
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Жетысу
0 : 1
18.09.2026
Каспий
Информация о матче
Стадион:
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Каспий
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