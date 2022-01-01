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Игроку сборной Казахстана Абикену грозит длительная дисквалификация за мельдоний

Полузащитник казахстанского «Аксу» и сборной страны Айбол Абикен сдал положительную допинг-пробу. В его крови обнаружен мельдоний, запрещенный с 2016 года.

По сведениям источника, 25-летнему Абикену грозит длительная дисквалификация.

  • Мельдоний относится к классу S4 (модуляторы метаболизма и гормоны).
  • За этот препарат в 2016 году на 15 месяцев была дисквалифицирована российская теннисистка Мария Шарапова.
  • На счету Абикена 14 матчей и гол за сборную Казахстана.

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Источник: Sportx.kz

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