Игроку сборной Казахстана Абикену грозит длительная дисквалификация за мельдоний

Полузащитник казахстанского «Аксу» и сборной страны Айбол Абикен сдал положительную допинг-пробу. В его крови обнаружен мельдоний, запрещенный с 2016 года.

По сведениям источника, 25-летнему Абикену грозит длительная дисквалификация.

Мельдоний относится к классу S4 (модуляторы метаболизма и гормоны).

За этот препарат в 2016 году на 15 месяцев была дисквалифицирована российская теннисистка Мария Шарапова.

На счету Абикена 14 матчей и гол за сборную Казахстана.

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