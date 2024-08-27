Жаксыбаев: «Аксу» до сих пор не закрыл долги передо мной»

Защитник Улар Жаксыбаев рассказ о переходе в новый клуб и долгах «Аксу».
– Предложение поступило от нескольких команд, но мой выбор пал на команду «Кызыл-Жар». Команда успешно выступила в сезоне 2023 года. Тренерский состав, ребята в коллективе были знакомы, поэтому я решил, что лучше вступить в эту команду.
– Клуб «Аксу» полностью погасит задолженность по зарплате?
– На сегодняшний день клуб до сих пор не закрыл долги передо мной.
– В «Кызыл-Жаре» ты не всегда играешь в старте. Чувствуется поддержка главного тренера Али Алиева?
– Да, поддержка тренера, конечно, чувствуется. В основном составе никому места не забронировано. Поэтому думаю, что нужно соответствовать требованиям главного тренера.
- Жаксыбаев перешел в «Кызыл-Жар» на правах свободного агента.
- В текущем сезоне Улар провeл за клуб 18 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал одну результативную передачу.
Источник: Legalbet.kz